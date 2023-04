Stadtbücherei öffnet heute wieder

Die Stadtbücherei Burscheid öffnet nach einer kleinen Osterpause heute wieder ihre Pforten. Mit Programm geht es dann gleich kommendes Wochenende wieder los.

Und zwar mit dem Bücherflohmarkt am Sonntag, 23. April, von 11 bis 17 Uhr in den Räumen der Stadtbücherei. Anlässlich des Familien- und Umweltfestes in der Innenstadt öffnet auch die Stadtbücherei ihre Türen. Es gibt einen großen Bücherflohmarkt im Lesecafé. Die Erlöse kommen dem Förderverein zugute, der wiederum neue Medien für die Bücherei bereitstellt.

Um die Geschichte des Kleinen Drachen Kokosnuss im Frühling geht es am Freitag, 28. April, von 15 bis 17 Uhr. Geschichten, Blumen und Basteleien rund um den Frühling werden gestaltet von und mit Christa Engstenberg-Mannes. Herzlich willkommen sind alle Kinder ab fünf Jahren.

Eine Sütterlin-Lesestunde findet am Samstag, 29. April, 15 bis 17 Uhr, in der Bücherei statt. Der Sütterlin-Lesekreis trifft sich dann wieder in der Stadtbücherei und gemeinsam werden Texte in der altdeutschen Sütterlinschrift entziffert. Wer Interesse an der Sütterlin-Lesestunde hat, melde sich bitte vorher unter Tel. (0 21 74) 6 19 60 in der Stadtbücherei. Interessenten sollten außerdem beachten, dass Vorkenntnisse erforderlich sind. Die Leitung übernimmt Diplom-Bibliothekar Marcus Vaillant. Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum.

Für viele Burscheider ist die Bücherei ein Anlaufpunkt zum Stöbern und Lesen, zur Ausleihe von Büchern und Filmen oder zur Beschaffung von Information. Vier Internet-PCs können im Lesecafé benutzt werden, dazu stehen Drucker und Kopierer sowie kostenfreies Wlan zur Verfügung. Weiterhin können die Bücherei-Kunden rund um die Uhr das Angebot von E-Books und E-Papers nutzen. Oder sie können von zu Hause aus in der Onleihe der Stadtbücherei stöbern. -acs-

Infos zur Stadtbücherei gibt es unter www.burscheid.de – Rubrik Bildung & Soziales Auskünfte gibt es außerdem beim Team der Stadtbücherei unter Tel. (0 21 74) 6 19 60.