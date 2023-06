Stadt und Sportvereine arbeiten in Hilgen Hand in Hand

Auch der Besuchereingang an der Schulstraße wird saniert.

Foyer und Außenfassade der Max-Siebold-Halle wird aufwendig saniert.

Von Susanne Koch

Burscheid. Der Startschuss der Umbauarbeiten an der Max-Siebold-Halle in Hilgen war Anfang Juni. Auf der Homepage der Bergischen Panther ist ein Foto dokumentiert – man sieht den Aufenthaltsraum ohne Fenster. „Die Sporthalle ist inzwischen dazu in die Jahre gekommen“, sagt die städtische Pressesprecherin Renate Bergfelder-Weiss. „Im Haushaltsplan für 2023 wurden für die Sanierung rund 100.000 Euro eingestellt.“

Die städtische Dreifach-Sporthalle, Baujahr 1976, misst 1948 Quadratmeter. Die nutzbare Sportfläche beträgt 1215 Quadratmeter. „Die letzten Sanierungsarbeiten wurden 1993 (Hallendach) und 2003 durchgeführt“, berichtet Bergfelder-Weiß. Vor 20 Jahren war das im Einzelnen: Umbau der Versammlungsstätte; Sanierung der Silikonfugen an der westlichen Giebelwand; Abdichtung der nördlichen Giebelwand; Erneuerung der Haupteingangstür; Fluchtwegebeleuchtung; Fluchttüren; Wandhydranten; Schallschutz-Maßnahmen; Lüftung.

Bergfelder-Weiß: „Die aktuellen Bau- beziehungsweise Sanierungsmaßnahmen in der Hilgener Sporthalle basieren auf dem für das Jahr 2023 festgelegten Haushaltsziel für den Bereich Sport.“ Vor dem Umbau stimmten sich Sport- und Hochbauamt mit der Turngemeinde Hilgen und der HSG Bergische Panther ab. Der Fokus liegt auf der Umgestaltung des Foyers sowie auf der energetischen Sanierung der Außenfassade des Aufenthaltsraums.

Die Clubs kommunizierten ihre Vorstellungen, unter anderem zu den Architekturleistungen und den Abbrucharbeiten durch die Bergischen Panther. „Bezüglich der Umgestaltung des Foyers wurden die Tätigkeiten festgelegt“, sagt Renate Bergfelder-Weiss. „Eine Zwischenwand soll abgebrochen werden und die Eingangstür wird weiter nach vorne verlegt. Dadurch wird das Foyer größer und bei Zuschauerveranstaltungen auch besser nutzbar.“

Geplant ist auch der Einbau einer neuen Deckenkonstruktion mit ebenfalls einer neuen Energiespar-Beleuchtung. „Dann kommen noch der Neuanstrich von Wänden, Türen und Decke unter Berücksichtigung des mit der Turngemeinde Hilgen und den Bergischen Panthern abgestimmten farblichen Designs“, sagt Renate Bergfelder-Weiss. Im bisherigen Abstellraum des Foyers woll eine Teeküche eingerichtet werden. Des Weiteren sei die energetische Sanierung der Außenfassade des Aufenthaltsraums geplant.

„Dazu gehört der Einbau einer neuen energetischen Außentür zum Foyer vom Parkplatz der Halle aus“, sagt die Pressesprecherin der Stadt. „Und die Umgestaltung der Außenfassade inklusive neuer Fenster mit zu öffnenden Oberlichtern.“ Mit dem Ziel besserer Isolierung, denn: „Bisher heizte sich der Raum dermaßen auf, dass Besprechungen sehr beschwerlich wurden.“

Kein Sportbetrieb in den ersten drei Ferienwochen

Nach der Sanierung werden TG Hilgen und Bergische Panther eine moderne Innengestaltung vornehmen. Das sei so vereinbart. „Der Sportbetrieb ist während der Umbaumaßnahmen nicht eingeschränkt“, sagt Renate Bergfelder-Weiss. Zu berücksichtigen sei lediglich die vom Umbau unabhängige reguläre Hallenschließung während der ersten drei Ferienwochen.“