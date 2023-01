Stadt stellt Sammelboxen für alte Handys und Tablets auf

Aktion von Nabu und Telefónica kommt Insekten zugute.

Von Nadja Lehmann

Eine Sammelbox steht gleich, betritt man das Rathaus, am Infoschalter. Alles für die gute Sache. Dort hinein können Handys geworfen werden. Das Motto: „Handys für Hummel, Biene & Co.“

Zum Hintergrund: Seit 2011 arbeiten der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und Telefónica Deutschland Group gemeinsam für den Umweltschutz. Für gesammelte Handys spendet Telefonica dem Nabu jährlich eine feste Summe, die in den Nabu-Insektenschutzfonds fließt. Ausgediente Handys dürfen schließlich nicht einfach in den Hausmüll geworfen werden, sie schaden der Umwelt. Und auch wenn gerade in Nordschweden ein riesiges Reservoir an seltenen Erden entdeckt wurde: Bei unüberlegter Entsorgung gehen zu viele seltene Erden verloren, und weitere Rohstoffe müssen unnötigerweise abgebaut werden.

Die Burscheider können nun mitmachen und ihren ganz persönlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Für die Abgabe von Alt-Handys, Tablets und Zubehör hat die Stadt Burscheid gleich mehrere Nabu-Sammelboxen angeschafft. Neben der Box im Rathaus gibt es weitere Exemplare in der Stadtbücherei, den Technischen Werken Burscheid, im Baubetriebshof, in den drei Burscheider Grundschulen sowie in der Johannes-Löh-Gesamtschule.

Was wird in den Boxen gesammelt?

Gesammelt werden alle Arten von Handys, Smartphones oder Tablets – gerne mitsamt Zubehör (Netzteil, Ladekabel, Akku, Headset). Dabei ist der Zustand der Geräte egal: sowohl funktionstüchtige als auch defekte Geräte können abgegeben werden. In jedem Fall gilt, dass lose Akkus aus Sicherheitsgründen nicht verschickt werden dürfen. Sollte die Batteriehalterung kaputt sein, wird darum gebeten, diese mit ausreichend Klebeband zu sichern, so dass die Akkus auf keinen Fall lose in der Box sind.

Weitere Informationen der Mitmach-Aktion gibt es unter: NABU.de/handyrecycling