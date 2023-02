Stadt fällt mehrere Bäume

Regelmäßig lässt die Stadt Burscheid im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht Bäume auf öffentlichen Flächen durch den Baumkontrolleur der Technischen Werke Burscheid (TWB) überprüfen.

„Sind Bäume oder größere Gehölze abgestorben und drohen Äste oder gar der ganze Baum abzustürzen, ist eine Fällung unvermeidbar“, heißt es aus dem Rathaus. Solche Fällungen werden dann rechtzeitig vor der Vogelschutzzeit vorgenommen, die am 1. März beginnt und am 30. September endet.

So ist geplant, auf dem städtischen Friedhof – unter Beachtung von Bestattungszeiten – eine abgestorbene Birke zu fällen. In der Woche vom 6. bis 10. Februar sind folgende Baumfällungen vorgesehen: Weide am Parkplatz der Max-Siebold-Halle/Eingang zur Kita „Kleine Strolche“, Kastanie in einer Baumscheibe der Straße Kastanienallee, Weide auf dem Spielplatz an der Rotdornallee (Ösinghausen), Esche im Zufahrtsbereich Dürscheid/Ecke L 58.

„An Standorten, an denen Bäume gefällt werden müssen, werden wir auf jeden Fall eine Ersatzbepflanzung vornehmen. Die Nachbepflanzung wird zu gegebener Zeit an den dafür geeigneten Stellen erfolgen“, erklärt Bürgermeister Dirk Runge. -nal-