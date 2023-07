Sport macht Integration leichter möglich

Tischtennisclub hat wieder eine Ferienfreizeit organisiert.

Von Sabine Naber

Burscheid. Für 60 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 17 Jahren ging am Freitag in der Halle der Johannes-Löh-Gesamtschule eine Ferienwoche voller Sport und Spaß zu Ende. Der Tischtennisverein Grün-Weiß Burscheid (TTC) hatte es wieder einmal geschafft, eine abwechslungsreiche Sportfreizeit zu organisieren, in der die Kids sich aussuchen durften, ob sie Tischtennis, Basketball, Fußball, Hockey, Rugby oder Badminton spielen wollten. Zum Abschluss stand am Freitagnachmittag Völkerball für alle auf dem Programm. Und der Vater eines Teilnehmers lud anschließend zu einer Gymnastikstunde ein, die von kolumbianischer Musik begleitet wurde. In diesem Jahr hieß das Motto „Zurück zur Bewegung“.

„Ich habe dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen, der das Projekt fördert, ein Gesamtkonzept vorgeschlagen. Denn in der langen Coronazeit gab es für die Kinder in dieser Beziehung ja nicht viel. Das war sehr schade“, macht Bernhard Pautsch vom Vorstand des Clubs deutlich. Ein Sportangebot, das für die Kinder kostenfrei angeboten werden kann, denn die Stadt – die Schirmherrschaft hatte Bürgermeister Dirk Runge übernommen – stellt die Halle zur Verfügung; die Aufwandsentschädigung für die Burscheider Trainer und das Taschengeld für die Sporthelfer konnte durch die Förderung beglichen werden.

Mit dabei: Jungs, die aus Afghanistan und Somalia stammen

„Dieses Mal haben wir auch sechs Jungs zwischen 15 und 17 Jahren dabei, die aus Afghanistan und Somalia stammen und ohne ihre Eltern in Burscheid leben. Für diese älteren Jugendlichen haben wir eine Extragruppe eingerichtet. Und sind besonders stolz, dass es so gut geklappt hat“, sagt Pautsch. Er betont, dass Integration durch Sport einfacher möglich sei, als wenn man verbal miteinander kommuniziere. „Wie man Tischtennis spielt, das kann ich auch ohne Worte, einfach, indem ich es vormache, erklären.“ Außerdem sei Integration auch eine Aufgabe, die der TTC als Stützpunktverein des Landessportbundes übernommen hat. „Das geht über den Kreissportbund mit dem Ziel, den Sport bekannter zu machen. Dafür bekommen wir auch einen kleinen Geldbetrag vom Landrat.“

Nebenbei nutzte Pautsch die Sportwoche auch dazu, Jugendliche zu Sporthelfern auszubilden. „Jeden Tag haben die Jugendlichen einem anderen Trainer zur Seite gestanden, um zu erleben, wie man mit Jugendgruppen umgeht. Insgesamt müssen sie für die Befähigung 50 Stunden lernen. Das tun sie dann beispielsweise auch im Jugendzentrum Megafon beim Projekt Sport“, erklärt der Fachmann. Und freut sich, dass auch die Helfer einen Obolus bekommen: „Sie sollen ja merken, dass es sich lohnt, wenn man sich engagiert.“

Seit fünf Jahren bietet er die Freizeit mit qualifizierten Trainern des Deutsch-Olympischen Sportbundes an. Das funktioniere nur durch Fördergelder, um die er sich immer wieder neu und bei unterschiedlichen Institutionen kümmern muss. „Und auch für das kommende Jahr habe ich schon eine Zusage. Da wird uns der Landschaftsverband Rheinland unterstützen.“