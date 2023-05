Mühlentag 2023 in der Lambertsmühle: Spannende Einblicke in alte Handwerkskunst

Die Lambertsmühle öffnete am Mühlentag für kleine und große Gäste. Nächste Termine stehen schon fest.

Von Peter Klohs

Burscheid. An jedem Pfingstmontag öffnen sich die Türen von mehr als 1000 historischen deutschen Mühlen, es ist der Deutsche Mühlentag. An diesem Tag gewähren die Mühlenbetreiber den Gästen einen tiefen Blick in das Kulturgut Mühle und das Müllerhandwerk.

Zu den mehr als 1000 Mühlen gehört auch die Burscheider Lambertsmühle, im Wiehbachtal gelegen und seit 1983 unter Naturschutz stehend. Mit der Besiedelung des Bergischen Landes dürfte die Mühle im 12. Jahrhundert entstanden sein. Sie war die Bannmühle des Rittersitzes „Haus Landscheid“. Der Mühlen- und Mahlbetrieb wurde bis zum Dezember 1956 von Ernst Maibüchen, dem letzten Betreiber der in der Lambertsmühle tätig gewesenen Müllerbäckerfamilien, aufrechterhalten.

Die Mühle ist altehrwürdig, wenngleich durch die Zuwendung des Vereins zur Förderung der Lambertsmühle gut erhalten. Zum Anwesen gehören Stall, Remise, eine Scheune, eine Schmiede, eine Holzwerkstatt, eine Sattlerei und ein streng geometrisch angelegter Bauerngarten.

+ Staunende Gesichter darüber, wie früher genächtigt wurde. © Doro Siewert

Auffallend viele Gäste waren in der Mühle unterwegs

Da am Pfingstmontag das Wetter mitspielte, waren auffallend viele Gäste in der Mühle unterwegs. In der Schmiede loderte ein Feuer, damit der Schmied interessierte Kinder in die Anfänge der Schmiedekunst einweisen konnte. Manche der massiven Schmiedehämmer sind für Kinderhände nicht sehr geeignet.

Im großen Mühlenraum, wo noch vor zwei Wochen das große Orchester der Musikschule spielte, wurde Brot gebacken. Altes Porzellan war zu bewundern, altes Besteck aus Zink lag daneben.

In der oberen Etage befindet sich eine Art Geschichtsraum der Mühle. Hier kann man über das Original-Versteigerungsdokument aus dem Jahr 1858 staunen, alte Mühlsteine betrachten und die „erste Getreidemühle“ der Menschheit, die vor 6000 Jahren in Gebrauch war, ansehen.

Alte Schwarz-Weiß-Fotografien und ein sehr großer Wandbehang, der auf die Feuersbrunst, die 1766 die Mühle beinahe zur Gänze zerstörte, sind ebenso spannende Zeugnisse wie antike Dreschflegel, Sensen und eine Getreidemühle mit Vertikal laufenden Mahlsteinen. Selbst eine seltene Milchzentrifuge, seit 1876 in Gebrauch, ist Teil des Mühlmuseums.

Etwas tiefer in das Innenleben der Lambertsmühle geraten, gewahrte man die großen Mühlsteine, drei Meter im Durchmesser, völlig aus Holz gefertigt. In einer Vitrine warteten ausgestopfte Wiesel, Schleiereulen und Dachse auf neugierige Kinderaugen. Auf einem Tisch ist eine Kaffeetafel aus den 50er Jahren aufgebaut.

+ In einen großen hölzernen Trichter wird Getreide gefüllt und das Mahlwerk tritt in Aktion. © Doro Siewert

Und dann wird Korn gemahlen. In einen großen hölzernen Trichter wird Getreide gefüllt und das Mahlwerk tritt in Aktion. Das große, gewiss acht Meter durchmessende Mühlrad kommt träge in Bewegung, eine Umrundung in 22 Sekunden. Da, wo eben noch ein kleiner Wasserfall rund fünf Meter in die Tiefe rauschte, tröpfelt es jetzt noch, denn die Mühle benötigt die Wasserkraft für ihre Arbeit. Die Kinder laufen aufgeregt hier- und dorthin, um ja keine Sensation zu verpassen.

Tolle Aussicht von oben

Eine sehr gute Sicht auf das Geschehen hat man, wenn man außen an der Mühle vorbei geht, den Wiehbach überquert und von oben auf die Mühlstube schaut. Das Getreide im Trichter wird zusehends weniger, das große Mühlrad ist jetzt auf Betriebstemperatur – aber da ist der Spaß nach zehn Minuten schon wieder vorbei. Doch es wird zwei weitere Termine für das Kornmahlen geben. Auch in der Schmiede ist noch Betrieb, die Hammerschläge, mit denen das Metall in Form gebracht wird, sind weithin zu hören.

Keine freien Plätze gibt es im Mühlengarten, der dank eines monumentalen Laubbaums total im Schatten liegt. Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke stehen bereit, eine Leierkastenfrau betätigt hier und da das mechanische Instrument. Auch der Bauerngarten im Außenbereich ist gut besucht, nicht nur von Menschen. Der Garten ist extrem insektenfreundlich angelegt.

+ Ein interessanter Blick in die gute Stube. © Doro Siewert

Nächste Termine in der Lambertsmühle

Nach dem Deutschen Mühlentag ist nun erst einmal Ruhe in der Lambertsmühle. Am 10. September werden die Räume der Mühle wieder für den „Tag des offenen Denkmals“ geöffnet. Am 25. November wird ein vorweihnachtlicher Markt in der Lambertsmühle mit Gästen stattfinden. www.muehlenverband-rheinland.de