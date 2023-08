Songwriter trifft Gott oft außerhalb der Kirche an

In der Gemeinde Hilgen-Neuenhaus war Martin Kaminski bereits schon zu Gast.

Martin Kaminski tritt in Gemeinde Hilgen-Neuenhaus auf.

Burscheid/Wermelskirchen. Martin Kaminski ist im Bergischen Land kein Unbekannter. Denn er schaut regelmäßig vorbei, gastiert mit seinen Programmen in Kirchen und Gemeinden. So wie im September vergangenen Jahres, als er in der Evangelischen Kirche Hünger „Du siehst mich an“ behauptete.

Nun kommt er, wie die Presbyteriumsvorsitzende Dorothea Hoffrogge mitteilt, in die Evangelische Gemeinde Hilgen-Neuenhaus und fragt am Freitag, 1. September, 19.30 Uhr, im Stephanus-Gemeindezentrum „Wohin sonst“? – bei einem ermutigenden Abend mit Liedern, kurzen Lesungen und einer kleinen Wanderung auf dem schmalen Grat zwischen Ernsthaftigkeit und Humor.

Jedes Jahr zieht Kaminski von Gemeinde zu Gemeinde

Martin Kaminski ist Pastor, Busfahrer und Songwriter, Erzähler, Autor und Sänger in Ostfriesland. Er lebt mit Menschen und Tieren auf einem alten Hof. Jedes Jahr tingelt er ein Weilchen von Kirche zu Kirche, um etwas vorzusingen und diesmal auch vorzulesen. „Wohin sonst, wenn nicht zu Dir?“: Seine Frage, sein Statement stammt aus der Bibel. Der Jünger Petrus spricht dies zu Jesus. Der Satz ist als Liebeserklärung zu verstehen. Für Martin Kaminski gibt es nach wie vor keine Alternative zum christlichen Glauben. „Ich habe Gott sehr oft außerhalb von Kirchen getroffen. Davon will ich singen und erzählen. Ich bin sicher, es geht vielen Menschen so, ob sie nun fromm sind oder nicht“, sagt er.

Martin Kaminskis Lieder sind meistens leise und nachdenklich. Wenn er aus seinen Büchern vorliest, wird es aber auch sehr lebendig. Die Geschichten, die er erzählt, fragen nach Sinn und Orientierung, nach dem Woher und Wohin, vor allem aber nach dem Jetzt. „Von einem Abend mit Martin Kaminski kann man vieles mitnehmen“, sagt Hoffrogge. „Er ist davon überzeugt, dass wir weder aus dem Nichts kommen, noch ins Nichts gehen. Das vergessen wir nach seiner Aussage aber manchmal: „Dabei sieht man es in den Augen jedes Kindes!“ Der Eintritt ist frei. nal

martin-kaminski.de