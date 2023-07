Im Gespräch stellt sich Bürgermeister Dirk Runge dieses Mal Fragen zu den Baustellen in der Innenstadt, Sauberkeit und Nachwuchs in der Politik.

Von Nadja Lehmann

Burscheid.Wir hatten es versprochen, und so kommt es nun auch: Hier folgt Teil 2 des großen Sommerinterviews mit Bürgermeister Dirk Runge.

Burscheid hat aktuell viele Baustellen.

Dirk Runge: Extrem viele. Und auf so engem Raum hier in der Innenstadt. Das Haus der Kunst. Der neue Busverknüpfungspunkt. Dort ist die eine Seite vor der Kreissparkasse gerade fertig geworden, jetzt ist die andere Seite dran. Die Kreissparkasse selbst baut gerade auch noch um. Neben Lederwaren Seifarth wird bald gebaut. An der Montanusstraße entsteht der Vollsortimenter. Auf der Höhestraße vor dem Rathaus wird demnächst eine Linksabbiegespur in den Ewald-Sträßer-Weg gelegt. Das ist viel und das belastet die Leute. Andererseits: Wenn man Veränderung möchte, ist das so. Es hat also zwei Seiten.

Apropos Haus der Kunst: Wie steht es denn um die inhaltliche Ausrichtung und die Zusammenarbeit mit Wermelskirchen?

Runge:Jasmin Dorner, unsere interkommunale Kulturmanagerin, erarbeitet gerade den Kulturentwicklungsplan. Dieser soll im Herbst in einer gemeinsamen Sitzung beider Kulturausschüsse eingebracht werden. Schlussendlich entscheiden die Räte beider Städte.

Ist das die Zukunft, dass sich die Kommunen enger zusammenschließen müssen?

Runge: Die interkommunale Zusammenarbeit ist extrem wichtig. Manches bekommt man personell allein kaum mehr hin. Wir machen zum Beispiel unsere Gehaltsabrechnungen nicht mehr selbst. Dafür ist umfängliches Fachwissen notwendig, das man vorhalten müsste. Und so geht es in vielen Bereichen. Daher ist es vernünftig, interkommunal zusammenzuarbeiten.

Zumal auf Kommunen ja von außen immer mehr Forderungen zukommen. Sie sind jetzt gehalten, eine Wärmeplanung zu entwickeln.

Runge: Wir schaffen es nur gemeinsam mit einem Ingenieurbüro. Wir haben das Fachwissen ja gar nicht, müssen aber ein Leistungsverzeichnis erstellen, ausschreiben und das Büro betreuen. Und wir müssen erst einmal eines finden. Es wird natürlich einen Riesen-Ansturm auf die Büros geben. Ich kann mir diese Aufgabe, ehrlich gesagt, noch gar nicht vorstellen. Die Kommunen sollen eine völlig neue Infrastruktur aufbauen. Da gibt es Fragen über Fragen. Kann man Gasleitungen auch für andere Energieträger wie Wasserstoff nutzen? Und es wird ja weiterhin Leute geben, die Gas brauchen. Der Energiesektor ist extrem in den Fokus gerückt. Das wird uns noch lange beschäftigen. Ich bin froh, dass die Belkaw Unterstützung signalisiert hat.

Wie steht es um das Miteinander mit dem Kreis? Die Zusammenarbeit gilt ja als schwierig, die Kommunen reagierten ungehalten, als der Kreis im Hauruckverfahren 80 neue Stellen für sich haben wollte.

Runge: Wir fühlen uns ja nicht grundsätzlich vom Kreis getäuscht. Aber es stimmt, das Verhältnis ist in puncto Haushaltsplanaufstellung getrübt. Denn diese Stellen – und die unbesetzten dazu – finanzieren die Kommunen mit ihrer Umlage. Was nicht ausgegeben wird, wandert in die Rücklage. Und das ist ein Fehler im System: Umlagefinanzierte Verbände brauchen wirklich keine Rücklage, die die Kommunen mit Schulden finanzieren müssen. Wenn der Kreis ein Defizit hat, müssen wir Kommunen das ohnehin ausgleichen.

Wenn man mit Burscheidern spricht, kommt man schnell auf Themen wie „Welche Geschäfte gibt es“ und „Die Stadt ist dreckig“. An welchen Stellschrauben kann die Stadt da drehen? Bei der Ansiedelung von Geschäften ja an relativ wenigen. . .

Runge: Darauf hat die Stadt wenig Einfluss - das regelt der Markt. Vor ein paar Jahren gab es ein Förderprogramm, mit dessen Hilfe wir Ladenlokale anmieten und zu einer günstigen Miete weitervermitteln konnten. Auch versuchen wir, im Rahmen des Citymanagements zu helfen, Linus Klenter tut das da, wo es gewünscht ist. Aber am Ende trifft der Eigentümer die Entscheidung. Wie im Fall des Kleiderladens vom Kinderschutzbund. Ich freue mich riesig, dass dieser Umzug in die Hauptstraße geklappt hat. Das ist ein Riesengewinn für die Kirchenkurve.

Apropos Kirchenkurve: Ihre Sanierung fehlt noch. Kommt sie?

Runge: Marktplatz und Kirchenkurve sind die nächsten Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts. Die Kirchenkurve ist für mich mit das Ansprechendste, was wir haben. Allerdings haben sich die Städtebauförderrichtlinien drastisch verändert, und wir werden schauen müssen, wie die Bezirksregierung damit umgeht. Bislang konnten wir, wenn eine Maßnahme teurer als geplant wurde, bei der Bezirksregierung anklopfen. Wie beim Haus der Kunst. Das ändert sich mit den neuen Vorgaben. Mehrkosten gehen dann auf unsere Kappe. Das heißt, man müsste im Vorfeld noch sehr viel mehr planen und jede Eventualität einkalkulieren.

Und wie steht es um die Sauberkeit?

Runge: Wir wollen präventiv wirken und die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren. In Kürze starten wir mit einer kleinen Kampagne. Der städtische Außendienst, der ja viel unterwegs ist, wird künftig auch ein Augenmerk auf die Sauberkeit richten. Wir schreiben alle Hausbesitzer und den Einzelhandel an, mit der Bitte, vor der Haustür für Sauberkeit zu sorgen. Die Kehrmaschine fährt bereits in einem neuen Takt auch durch die Innenstadt. Meine Überzeugung ist aber, dass wir nicht umhinkommen, wieder einen Kümmerer einzustellen, wie es ihn schon mal gab. Schade, dass das nötig ist. Warum Menschen ihren Müll nicht in den Abfallbehälter tun können, der im Zweifelsfall neben ihnen steht, erschließt sich mir nicht.

Wenn man sich einbringt, kann man etwas verändern. Das Engagement für die Stadt soll Spaß machen.

In Hilgen gibt es mit Lidl und der Alten Ziegelei auch zwei Großprojekte. Wie ist da der Stand der Dinge?

Runge: Wir haben lange gebraucht, um den Kreisverkehr an der Ecke Witzheldener/Kölner Straße gemeinsam mit Straßen NRW planerisch abzuschließen. Die Zusammenarbeit mit einer großen Behörde dauert schon mal etwas länger. Aber klar: Für Burscheid ist es ein wichtiges Projekt, für Straßen NRW eines unter vielen. Allerdings ist es auch ein sehr komplexes Projekt. Der Kreisverkehr braucht schließlich eine gewisse Größe, damit der Schwerlastverkehr passieren und auch die Anlieferung für Lidl erfolgen kann. Aber so weit steht es jetzt! Nun muss der Investor mit dem Verkehrsplaner gucken, wie es umgesetzt wird. Was die Alte Ziegelei angeht: Wir haben das Grundstück zusammen mit Wermelskirchen gekauft. Geplant ist stilles Gewerbe, kombiniert mit Wohnen. Das geht weiter, wird aber noch lange dauern.

Das klingt nach langen Prozessen. Ist es das, was Menschen politikmüde macht, oder anders gefragt: Wie kann man Lust auf Politik machen? Wie den Nachwuchs begeistern? Wenn ich auf die Burscheider Kommunalpolitiker blicke, sind es ja eher die älteren Semester, die sich engagieren.

Runge: Wenn man sich einbringt, kann man etwas verändern. Das muss deutlich sein. Und dabei hilft sicher auch, dass wir mehr diskutieren als früher. Dieses Engagement für die Stadt soll ja auch Spaß machen. Ich bin mit der Bürgermeistersprechstunde schon mehrfach im Kinder- und Jugendzentrum Megafon gewesen und habe dort auch zum Polit-Dinner eingeladen. Das war gut besucht. Themen zur Stadt wurden allerdings weniger angesprochen, zu 90 Prozent waren es Schulthemen. Das hat die Jugendlichen viel mehr interessiert. Die Hoffnung ist, aus interessierten Schülern wieder ein Jugendparlament bilden zu können. Dazu brauchen wir die Unterstützung des Megafons, weil dort für Jugendliche die Musik spielt. Ein Jugendparlament, das sich aber nur auf Schulthemen konzentriert, macht auch wenig Sinn.

