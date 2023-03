Kindermuseumsfest: Mitmach-Maschine ist noch bis August da

Buntes Treiben im Industriemuseum zum Kindermuseumsfest 2023. Viele probieren die Mitmach-Maschine aus - viele Bilder. Sie steht noch bis August. Mit Öffnungszeiten, Eintritt, Adresse.

Von Moritz Berger

Solingen. Zwischen den alten Maschinen der Gesenkschmiede Hendrichs Solingen ging es wuselig zu. Unzählige Kinder waren am Samstagnachmittag in der Fabrikhalle unterwegs, das Industriedenkmal strotzte nur so vor Lebendigkeit. Dafür sorgten Klein und Groß beim Kindermuseumsfest, das viele Familien ins LVR-Museum lockte.

„Rundherum wird alles bunt“ war das diesjährige Motto und kam einem Versprechen gleich. Ein Blick auf die aktuelle Sonderausstellung genügte, um eben jenes eingelöst zu sehen.

Zahlreiche bunte Basteleien, die wie Flugobjekte anmuteten, hingen von einem großen Karussell herab. Drumherum waren weitere Module der Mitmach-Maschine arrangiert, die mit kreativen Handwerksarbeiten von Kindern geschmückt waren. Eine Seilbahn, Musikinstrumente und eine Kugelbahn – allesamt bunt verziert und nicht nur zum Anschauen gedacht.

Die kleinen Besucher sollen sich ausprobieren können, immerhin lassen sich die einzelnen Elemente mit Muskelkraft in Bewegung versetzen. Eine mit den Füßen zum Rollen gebrachte Walze ließ über verschiedene Räder und Transmissionsriemen eine künstlerisch gestaltete Blumenwiese wackeln. Daneben traten Kinder in die Pedale eines Fahrrads und brachten mit Hilfe von Kraftübertragung das Karussell zum Drehen.

Letzteres gefiel auch Marlon besonders gut, der mit großen Augen über die Mitmach-Maschine staunte. Während sich Marlon an einem der Elemente ausprobierte, erklärte Vater Fabian dem Fünfjährigen den Antrieb, der dafür sorge, dass sich alles dreht. „Ich bin selbst ziemlich technikaffin und freue mich, dass die Kinder das hier recht einfach vermittelt bekommen“, erzählte er. Mit der Familie sind sie an diesem Nachmittag ins Industriemuseum gekommen, Marlon und seine kleinere Schwester gehen in eine der mitwirkenden Kindertagesstätten aus Merscheid.

Mitmach-Maschine in Solingen begeistert junge wie ältere Besucher

Auch die Kitas beteiligten sich am Gelingen und boten verschiedene Mitmachaktionen an, die die Kinder begeisterten. Vom Basteln mit vielfältigen Materialien bis hin zum Malen mit Luftballons oder Stempeln war für die kleinen Besucher alles dabei.

„Wir freuen uns, dass unser Kindermuseumsfest nach den letzten Jahren wieder so gut angenommen wird“, erklärte Anne Cogan-Krumnow, Kulturvermittlerin im Museum und Organisatorin des Festes, mit Blick auf die vielen Besucher in der alten Industriehalle.

Die meisten Familien zog es schnell in die Sonderausstellung zur bunten Mitmach-Maschine vom Düsseldorfer Verein „AKKI“ (Aktion und Kultur mit Kindern). Dort ratterte und klingelte, schepperte und quietschte es. Voller Begeisterung liefen die Kinder zwischen den liebevoll verzierten Elementen der Mitmach-Maschine umher und versuchten, die Module in Bewegung zu versetzen. Doch nicht nur die Kinder freuten sich, wie Hans-Georg Hartke feststellte. „Oft haben die Eltern hiermit genauso viel Spaß.“

Sechs Kitas aus Merscheid beteiligten sich am Kindermuseumsfest, das mit dem Industriemuseum ausgerichtet wird.

Was ist die Mitmach-Maschine?

Die Ausstellung mit der Mitmach-Maschine, über die das ST mehrfach berichtete, ist noch bis zum 6. August zu sehen. Die Mitmach-Maschine ist eine große begehbare Spiel-, Kunst- und Technikmaschine, die nichts herstellt, aber vieles bietet: fürs Auge, fürs Ohr, zum Tasten, für die Lust an der Bewegung und für den Verstand. Es macht allen viel Spaß, mit Kurbeln und Pedalen die große Maschine in Gang zu setzen. Mal beginnt sich eine Bildergalerie zu drehen, mal werden verschiedene Geräuschapparate in Schwingung versetzt. Das Besondere: Jedes Kind tüftelt, baut und gestaltet an der Maschine mit. Mehr Infos: industriemuseum.lvr.de

Mitmach-Maschine Solingen: Öffnungszeiten, Sonderaktionen, Adresse

Öffnungszeiten: Gesenkschmiede Hendrichs, Merscheider Straße 289 - 297. Dienstag bis Freitag 10-17 Uhr, Samstag/Sonntag/Feiertage 11-18 Uhr. Eintritt 6,50 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren kostenfrei.



Sonderaktionen: Sonntags Familienaktion (11-13 und 14-17 Uhr) ohne Anmeldung, Materialkosten pro Kind: 3 €. Es können auch Kindergeburtstage, Schulausflüge u.ä. vereinbart werden.