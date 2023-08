Impulse und Chancen für die Zukunft

Nachhaltigkeitsfestival „Bergisch Länd“ auf dem Gelände des Gründer- und Technologiezentrums in Solingen.

Von Michael Kremer

Solingen. Das Bergische Land hat einiges im Bereich der Nachhaltigkeit zu bieten. Bei der Fülle an Möglichkeiten, Unternehmen, Start-ups, Vereinen, Verbänden und Bildungseinrichtungen, die in dieser Hinsicht aktiv sind, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Genau den will das Nachhaltigkeitsfestival „Bergisch Länd“ bieten, zu dem die Stadt Solingen für Freitag, 18. August, von 12 bis 18 Uhr auf das Gelände des Gründer- und Technologiezentrums (GuT), Grünewalder Straße 29-31, einlädt. Unterstützt wird die Stadt dabei von der CBS International Business School der Bergischen Uni und dem Forum für soziale Innovation (FSI).

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit in der Region

Unter dem Motto „Bergisch Länd – Wir geben Nachhaltigkeit eine Bühne“ wird sich das GuT-Gelände zu einem Ort der Inspiration rund um die Themen der Zukunft verwandeln: soziale Teilhabe, innovativer Klimaschutz, neue Energien, Transformation der Wirtschaft und vieles mehr. 61 Aussteller sind dabei – vom Global Player bis zum Start-up, vom Weltladen bis zur Verbraucherzentrale. Sie alle eint ein Ziel: Sie wollen ihr Wissen für ein besseres Morgen, ihre Produkte und Projekte für ein soziales und nachhaltiges Leben und Wirtschaften präsentieren.

Viele Aussteller belassen es nicht allein bei der Präsentation, sie laden die Besucherinnen und Besucher zu Mitmach-Aktionen ein. Allein deshalb lohne sich das Kommen auch und gerade für die jüngere Generation. Um sie gezielt anzusprechen, wurde das Festival bewusst auf einen Freitagnachmittag gelegt, um auch Schulklassen, die gezielt eingeladen wurden, einen Besuch zu ermöglichen. „Aber natürlich sind alle Interessierten willkommen“, sagt Sophia Merrem vom Forum für soziale Innovation, die die Veranstaltung moderieren wird.

Junge Generation sucht oftmals eine „sinnstiftende Arbeit“

„Das Festival ist auch eine tolle Gelegenheit für junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz im Bereich der Nachhaltigkeit suchen“, fährt Merrem fort. Gerade dieser Generation ist eine „sinnstiftende Arbeit“ oftmals mindestens gleich wichtig wie die Verdienstmöglichkeit, weiß Professor Dr. Tanju Aygün von der International Business School aus zahlreichen Gesprächen mit seinen Studierenden.

Für Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) ist das Festival auch im Hinblick auf die aktuellen Krisen sehr wichtig, um „die Menschen zu motivieren, dass wir etwas verändern müssen“. Jede Krise sei deshalb auch eine Chance, etwas zu verändern. Die müsse nur ergriffen werden. In dieser Hinsicht passiere schon viel – gerade in Solingen und im Bergischen Land. Beim Festival wird es auch Impulse unter anderem zu Themen wie Künstliche Intelligenz, 3D-Druck sowie Möglichkeiten der Dach- und Fassadenbegrünung geben.

Doch ein Festival ist mehr als nur Information. Musik, Unterhaltung und das leibliche Wohl gehören auch dazu. Für Musik werden Luisa Skrabic (14 Uhr), Erwin Paech (16 Uhr) und Florian Franke (18 Uhr) sorgen. Beim Catering kommen fair gehandelte Produkte, vegetarische und vegane Kost nicht zu kurz – und Autos sind auf dem GuT-Gelände unerwünscht.

www.solingen.de/inhalt/nachhaltigkeitsfestival