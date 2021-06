Solarflitzer bauen und im Wasser matschen

Ferien

Nach der Sommerpause hat das Kinder- und Jugendzentrum ab dem kommenden Montag wieder geöffnet und junge Gäste, die die Örtlichkeit in den Ferien vermisst haben, dürfen das Haus täglich von 12 bis 18 Uhr besuchen.

Die letzten Ferientage stehen vor der Tür. Es gibt weiter viele Angebote. Auch das Megafon hat geöffnet.

Von Jürgen Heimann

Ab Montag beginnt die letzte vollständige Ferienwoche – nach dem Wochenende im Anschluss können sich die Schüler noch zwei Tage von den Strapazen des Urlaubs mit ihren Eltern ausruhen, bevor es am Mittwoch, 28. August, wieder zur Schule geht. Damit es aber nicht zu langweilig wird an den restlichen Tagen für jene, die zu Hauses sind, gibt es in der Region noch etliche Veranstaltungen zum Ausklang der Ferien. Ein Überblick für Größere und Kleinere, gedacht als Anregung und ohne den Anspruch auf Vollständigkeit:

Burscheid Noch in den Ferien öffnet das Kinder- und Jugendzentrum Megafon seine Türen wieder. Ab kommenden Montag geht es los. Das regelmäßige Angebot gibt es vom 19. bis 23. August täglich von 12 bis 18 Uhr.

Ein besonderes Angebot gibt es wie berichtet am letzten Ferientag, 27. August: Bürgermeister Stefan Caplan hat an dem Tag von 16 bis 17 Uhr ein offenes Ohr für die jungen Besucher des Hauses und bietet eine Sprechstunde an.

www.mega-fon.de

Schon an diesem Wochenende findet der Country-Western-Familientag des Vereins „Burscheid Live“ statt. Am Sonntag gibt es von 11 bis 18 Uhr Livemusik, Bull-Riding und vieles mehr auf der Anlage des Bauernrestaurants Rusticus in Witzhelden.

www.burscheid-live.de

Leichlingen Zum Open-Air-Kino im Murbachtal in Leichlingen lädt der Sinneswald ein am Samstag, 24. August, um 21 Uhr ein. Gezeigt wird im Steinbruch der Film „Die wilde Wupper“ von Sigurd Tesche (45 Minuten). Der Amazonas im Bergischen hat sich von der Industriekloake zum lebendigen Naturparadies entwickelt. Der Film soll Neugier auf die schöne Heimat wecken. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung aber im Gebäude der Spinnerei statt, deshalb ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel. (0 21 75) 28 54.

www.sinneswald.net

Leverkusen Ferienzeit im Sensenhammer heißt es am kommenden Dienstag, 20. August, von 10 bis 13 Uhr unter dem Motto „Feuer und Farbe“. Das Angebot gibt es für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Der Kurs besteht aus jeweils zwei Teilen: Im ersten Teil wird eine Druckvorlage von Hand selbst geschmiedet. Danach lassen die Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf und das selbst Geschmiedete wird als persönlicher Stempel eingesetzt. Aus Eisen, Farbe und Papier entstehen farbenprächtige Bilder. Teilnehmerbeitrag, inklusive Materialkosten und Getränke: 10 Euro. Anmeldung unter Tel. (02 14) 500 72 68.

www.sensenhammer.de

„Fußabdrücke, Handabdrücke…“, heißt eine Veranstaltung am Freitag, 23. August, im Naturgut Ophoven. Die kleinen Teilnehmer matschen, formen und spielen mit Erde, Sand, Ton und Fundstücken aus dem Wald. Es werden kleine Waldwesen gestaltet, die vielleicht später große Kunstwerke werden können. Das Angebot findet von 15.30 bis 17 Uhr statt und ist für Kinder von drei bis fünf Jahren gedacht.

Wupsi-Ferientag mit einem Rundgang durch die Energiestadt

METABLON AKTION „Bewegung und Aktion: Spiel, Sport und Spaß auf Metabolon“ heißt es für Kinder von sechs bis elf Jahren am Donnerstag, 22 August, ab 9 Uhr beim Entsorgungszentrum in Leppe in Lindlar. Die Mädchen und Jungen erwartet ein ereignisreicher Vormittag mit vielen spannenden Aktionen. Anmeldung: Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Monika Daniel, Tel. (0 22 63) 80 5534 oder daniel@bavmail.de. Die Teilnahme kostet nichts. www.bavweb.de

Ältere bis zehn Jahre stehen unter anderem beim Wupsi-Ferientag am Mittwoch, 21. August, im Mittelpunkt. Von 15 bis 17 Uhr erleben sie bei einem Rundgang durch das Gelände und die Energiestadt, welche Kraft die Sonne hat und wie die Menschen die Kraft der Sonne nutzen können. Anschließend werden mit Solarbausätzen rasante Solarflitzer gebaut, mit denen anschließend um die Wette gefahren wird. Die Teilnahme kostet nichts. Nur einen Tag später heißt es von 15 bis 17 Uhr, Leichtmatrosen aufgepasst!. Die Kinder übernehmen als Kapitän das Kommando auf ihrem eigenen Schiff. Sie bauen aus Tetrapacks, PET-Flaschen, Joghurtbechern und anderen Verpackungsmaterialien eigenen kleinen Boote. Natürlich werden sie auch im Bach zu Wasser gelassen und auf Lecks getestet.

Weitere Angebote für Kinder ab zehn Jahren, Anmeldungen und mehr gibt es im Netz:

www.naturgut-ophoven.de