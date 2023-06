So schmeckt das Eis in Burscheid

Preise, Sorten, Anbieter: Hier gibt´s Erfrischung und immer wieder neue Kreationen für Eis-Liebhaber.

Von Anja Wollschlaeger

Burscheid. Die sommerliche Hitze hat Burscheid fest im Griff, und die Einwohner suchen nach erfrischenden Leckereien, um sich abzukühlen. Dafür gibt es in Burscheid einige Gelegenheiten: Bei Bianco Nero an der Höhestraße laden viele Tische zum Verweilen ein. Das Eiscafe Sedda an der Kölner Straße bietet hausgemachte Spezialitäten und ist für viele Hilgener fußläufig zu erreichen. Alternativen gibt es im Supermarkt oder am Eiswagen in Hilgen. Kleine Prinzessinnen und große Leckermäuler bekommen im Hilgener Dorfladen Softeis.

So viel Eis isst Jeder jedes Jahr im Rheinisch-Bergischen Kreis

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat ausgerechnet, dass im Rheinisch-Bergischen Kreis 32,9 Millionen Kugeln Eis pro Jahr verkauft werden und beruft sich auf eine Statistik des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI): 8,1 Liter Speiseeis lässt sich jeder – von Jung bis Alt – im Jahr schmecken. Das sind 116 Kugeln pro Kopf.

Amir Adili betreibt die Eisdiele Bianco Nero. Er steht auf dem Balkon hinter der Eisdiele und zeigt auf einen schmalen Weg eine Etage tiefer: „Wir haben das Haus hier gekauft, als es leer stand und viel daran verändert. Dort hinten haben wir einen Weg angelegt, damit die Kinder zum Spielplatz im Luchtenbergpark gehen können.“

Für Amir Adili ist sein Hauptgeschäft AR Bauunternehmen & Projektentwicklung. Die Eisdiele liegt neben seinem Büro: „Unser Eis kommt von einem Lieferanten aus Köln. Er ist mit seinen Preisen gleich geblieben. Auch wir kommen mit den Preisen weiterhin zurecht.“ Eine Kugel Eis kostet bei Bianco Nero seit der Eröffnung 2018 unverändert 1,20 Euro. Die Kunden mögen das Eis. So sagt der vierjährige Milon: „Ich esse am liebsten Schoko, Vanille und Stracciatella“. Ein paar Tische weiter hat sich Guns'n'Roses-Fan Olaf niedergelassen. Sein Motto: „Im Sommer kann es bei mir auch täglich Eis geben.“

In Hilgen bietet die Eisdiele Sedda selbsthergestelltes Eis. Das ist etwas teurer. Eine Kugel kostet 1,50 Euro. Auch hier gibt es viele Stammkunden, die Eisverkäufer Matias gut kennt. Er kommt aus Italien und war erstaunt über die deutschen Eisgewohnheiten: „Bei uns in Italien ist ein Eis etwas sehr Besonderes. Hier kommen viele Kunden jeden Tag.“ In seiner Eistheke gibt es eine große Auswahl und es kommen immer neue Sorten dazu: „Unser Chef probiert in seinem Geschäft in Witzhelden gerade Aperol-Eis aus.“

Besonderes: Softeis mit roter süßer Einhornsauce gibt es beim Hilgener Dorfladen

Ein ganz anderes Eis gibt es wenige Meter weiter am Hilgener Dorfladen. Dort hat sich Inhaberin Nicole Untch von ihren Enkelinnen beraten lassen. Eleanor (5) und Carlotta (3) genießen gerne Softeis mit roter Einhornsauce, bunten Streuseln und einer Garnitur aus ausgewählten Fruchtgummis. Diese Kreation – serviert im Disney-Prinzessinnenbecher - ist nun ins Programm aufgenommen. Neben dem Softeisautomat, der die Sorten Vanille und Schoko produziert, lagern schwarze und rosa Waffelhörnchen. Untch sagt: „Seit rund sechs Wochen verkaufen wir das Softeis und im Moment ist kein Ende der Saison abzusehen.“ Ein Eis gibt es ab 1,50 Euro, dazu kommen Kinderportionen.

Eispreise sind Thema bei vielen Burscheidern

Steigende Eispreise sind Thema für viele Burscheider. Einwohnerin Jessica Ehrlich beispielsweise nutzt deswegen gern die mobile Alternative: „Bei uns kommt bei schönem Wetter ein Eismann mit seinem Wagen vorbei. Da kostet das Eis noch 1,30 Euro. Wenn er mal nicht kommt, dann gehe ich zum Rewe in der Nachbarschaft.“

Gewerkschaft fordert 500 Euro monatlich mehr

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten sieht die Lohnentwicklung in der Eis-Branche kritisch. Sie fordert monatlich 500 Euro Gehalt mehr für die unteren Lohngruppen der Süßwarenbranche. Passend dazu: „Eis darf kein Luxus werden!“

Frühere Eisdielen

Das Eiscafé San Marco ist im September 2021 aus der Lindenpassage ausgezogen. Inzwischen hat die Familie um Eisverkäufer Toni in Langenfeld, Hauptstraße 38, das Eiscafe Cristallo eröffnet.

Das Eiscafé Noack in der unteren Hauptsraße eröffnete 2017 und zog 2020 weiter nach Wermelskirchen.

Das Eiscafé Cordella in der Hauptstraße 64 war für viele Burscheider im Sommer eine feste Anlaufstelle. Regelmäßig im Winter war es geschlossen und der erste Verkaufstag im Frühling war ein Fest für Groß und Klein.