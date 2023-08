So macht Kindern MINT richtig Spaß

In einem Camp 2023 entdeckten 40 Teilnehmer die Bedeutung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Von Frihtjof Bublitz

Rhein-Berg. Die MINT-Disziplinen, zu denen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gehören, gelten als die Kernkompetenzen für Fortschritt, Innovation und Wohlstand und genießen daher besondere Aufmerksamkeit in der Bildungs-, Wissenschafts- und Innovationspolitik. Das ist der Grund, warum der Rheinisch-Bergische Kreis, die Stadt Leverkusen, der Rhein-Sieg-Kreis, der Oberbergische Kreis und der außerschulische Lernort „metabolon“ ein kreisweites Sommercamp für Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren ausgerichtet haben.

Unter dem Motto „Bewegung, Aktion und Technik“ des zdi-Netzwerks MINT Rhein-Berg waren insgesamt 40 Kinder dabei. Während der abwechslungsreichen Woche, die auch vielfältige Freizeitaktivitäten beinhaltete, steuerten die jungen Forscher verschiedene MINT-Lernorte in der Region an, um sich den Disziplinen zu nähern.

Die Schüler waren mit großer Begeisterung dabei und ließen sich auf die unterschiedlichen Themen ein. „Das war eine spannende Woche, die richtig viel Spaß gemacht hat“, sagte eine Teilnehmerin. Zudem hätten sie „den Einfluss des Menschen auf die Natur kennengelernt“, was für eine besondere Faszination sorgte. Die Jugendherberge in Lindlar, in der die Schüler untergebracht waren, war der tägliche Ausgangspunkt für die Exkursionen. Ein Ziel war der bunte Bio-Bauernhof Klefhof in Overath. Die Kinder schauten dort hinter die Kulissen. Dazu gehörte auch, die Schaf- und Ziegenherde auf ihre neue Weide zu begleiten. Zudem ging es durch den Wald und es wurde eine Hütte gebaut sowie eine Brücke errichtet.

Auf dem Leverkusener NaturGut Ophoven beschäftigten sich die Mädchen und Jungen mit den Themen Energieverbrauch und Klimaschutz. Dabei reflektierten sie zugleich ihr Verhalten im Umgang mit Ressourcen und lernten erneuerbare Energiequellen kennen. Die Mitmach-Baustelle vermittelte den Einsatz von alternativen Rohstoffen beim Bau eines Hauses. Dabei rührte die Gruppe eigenständig Mörtel an und mauerte ein Gebäude.

Sportlich ging es bei der Besichtigung der BayArena, der Heimat des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen, zu. Dort kamen die jungen Besucher an Orte, die sonst nur den Spielerinnen und Spielern sowie den Verantwortlichen des Klubs vorbehalten sind. Auch den Rasen, auf dem die Profis um Punkte und Tore kämpfen, nahmen die Schüler aus nächster Nähe in Augenschein. Im Anschluss gab es im Leverkusener Spaß- und Freizeitbad CaLevornia eine feuchte Erfrischung.

Beim Besuch des außerschulischen Lernorts „metabolon“ in Lindlar standen vor allem die Themen Plastik und Mikroplastik im Vordergrund: Wie viel davon verbraucht wird und was alles – zum Beispiel durch das Waschen – in unsere Gewässer gespült wird. Über diesen Weg nimmt der Mensch das Plastik in den Körper auf, was nicht gesund ist. In diesem Zusammenhang simulierten die Kinder einen Waschgang und fanden heraus, wie viel Mikroplastik so in die Umwelt gelangt. Bei diesen Experimenten wurde erarbeitet, was jeder Einzelne tun kann, um seinen Plastikverbrauch zu reduzieren. Natürlich durfte auch die Besteigung des eindrucksvollen Müllbergs von „metabolon“ nicht fehlen. Die Forscherinnen und Forscher genossen von dort aus den tollen Ausblick über das Bergische Land. Im LVR-Industriemuseum Kraftwerk Ermen und Engels in Engelskirchen war beim Kettenreaktions-Workshop vor allem Teamwork gefragt. An verschieden Stationen mussten Teile einer Kette gebaut werden. Zum Schluss wurde die Kettenreaktion ausgelöst und die Freude war groß, dass diese – nicht zuletzt durch das intensive Teamwork – fast komplett durchlief. Beim Besuch auf Burg Wissem in Troisdorf erlebten die Kinder bei Ritterspielen, wie sich die mittelalterlichen Helden in Helm, Kettenhaube oder Kettenhemd bewegt und gefühlt haben. Im Bilderbuchmuseum erhielten sie eine Einführung in das Thema Druck und gestalteten im Anschluss mit Holzschnittwerkzeugen ihre eigenen Druckvorlagen, die sie dann auf Papier brachten.

Nach einer spannenden Woche reisten die 40 Forscherinnen und Forscher mit neuen Eindrücken und der Erkenntnis ab, dass Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik wichtig sind, um die Welt zu verstehen und diese gestalten zu können.