So lange sind Menschen in Rhein-Berg durchschnittlich verheiratet

Dieses Hochzeitsfoto wird zerrissen – kein gutes Zeichen. Und in der Tat: Im Schnitt lassen sich Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis nach 17 Jahren scheiden.

Wenn in Rhein-Berg Ehen geschieden werden, dann besonders spät. Dafür gibt es sogar eine Erklärung.

Von Timo Sieg

Rhein-Berg. Menschen in Nordrhein-Westfalen lassen sich weniger und später scheiden. Das sagen Zahlen des Statistischen Landesamtes. Die Anzahl der Scheidungen ist seit 2012 um 30 Prozent gesunken. Außerdem hielten Ehen, die im vergangenen Jahr geschieden wurden, rund ein halbes Jahr länger als noch vor zehn Jahren.

Der Rheinisch-Bergische Kreis sticht heraus: Die Ehen, die in einer Scheidung enden, halten hier mit durchschnittlich 17 Jahren landesweit am längsten. Mit 16,9 und 16,7 Jahren liegen die nächsten Plätze nicht weit weg, genauso der Oberbergische Kreis (16,2 Jahre). Am Ende der Liste liegen die Mittelwerte bei rund 14 Jahren, zum Beispiel im Kreis Euskirchen (14,6 Jahre).

Was ist der Grund für diese Entwicklung? Jörg Küpper ist Internist, Psychotherapeut und außerdem für Paartherapien ausgebildet; seine Praxis liegt in Leichlingen. Er erklärt: „Heiraten ist heutzutage eine viel bewusstere Entscheidung, bei der es weniger gesellschaftlichen Druck gibt. Wer heiratet, ist sich sicherer.“ Das sei eine mögliche Erklärung dafür, dass es insgesamt weniger Scheidungen gebe. Bei den regionalen Unterschieden wird es schwieriger. Küpper betont: „Dadurch, dass immer weniger Menschen eine Ehe eingehen, verkleinert sich auch die Gruppe, die man zu dem Thema befragen kann“.

Der 58-Jährige kennt allgemeine Faktoren, die sich auf die Ehedauer in einer Region auswirken, zum Beispiel das durchschnittliche Alter. Denn wer älter ist, ist auch potenziell länger verheiratet. Zudem sei das Heiraten in der älteren Generation aus Tradition weiterverbreitet. Die Erklärung leuchtet erst einmal ein, der Rheinisch-Bergische Kreis steht beim Durchschnittsalter aller NRW-Kreise und kreisfreien Städte auf dem dritten Platz.

Woran kann es liegen, dass Ehen bei uns in der Region besonders lange halten, bevor sie geschieden werden? Sicher, es könnte daran liegen, dass Ehepartner länger glücklich sind und erst später einen Grund zur Scheidung sehen. Allerdings könnte es auch bedeuten, dass Paare bei uns länger zögern und hadern, dass es ihnen schwerer fällt, eine längst überfällige Entscheidung zu treffen; oder dass sie länger brauchen, um das Problem überhaupt zu erkennen. Küpper sieht Wahrheit in beiden Perspektiven. Auch hier gebe es Unterschiede zwischen den Generationen.

„Ich merke, dass 40-Jährige in ihrer Beziehung besser kommunizieren als 70-Jährige“, berichtet der Therapeut aus seiner Arbeit. Bei älteren Paaren herrsche oft immer noch ein Rollenverständnis, laut dem Männer die Regeln vorgeben und Frauen sich mit ihren Bedürfnissen anzupassen haben.

Der Therapeut merkt jedoch an, dass diese Vorstellungen sich nach und nach auflösen würden. Jüngere Paare seien besser darin, ihre Wünsche auszudrücken. Das ist laut Küpper essenziell für eine gute Beziehung – und eine gute Scheidung.

Der 58-Jährige nennt „fehlende Wertschätzung“ als die häufigste Ursache für Scheidungen. Ihm zufolge hat jede Beziehung ein Konto, auf das die Partner einzahlen und von dem sie sie abheben. Wertschätzung sei die Währung. „Dieses Konto muss sich für beide Seiten ausgeglichen anfühlen, dann ist die Beziehung stabil und glücklich“, schildert Küpper. Wenn für längere Zeit die Wertschätzung fehle, würden das viele Partner nicht ansprechen, weil sie Angst vor einer Trennung haben. Dadurch bemerke das Gegenüber das Problem nicht, auch deshalb sei gute Kommunikation so wichtig.

Eine glückliche Scheidung, sprich glückliche Geschiedene, erkennt man Küpper zufolge daran, dass sich das Ende der Beziehung wie eine Entlastung anfühlt. „Ich will den Menschen zeigen, wie sie ihre eigene Position klar formulieren und die jeweils andere als gleichwertig sehen. So finden sie Kompromisse und lernen, richtig zu streiten.“ Diese Philosophie erlaubt es dem Paartherapeuten, seine Sitzungen ergebnisoffen zu gestalten. „Ob die Partner sich am Ende trennen, müssen sie selbst entscheiden.“

Darum gehen Menschen zur Paartherapie

Das Stigma, also die Vorurteile und das Tabu bei Paartherapien, lösen sich immer weiter auf, wie Küpper beobachtet. Viele Menschen würden nur für ein paar Sitzungen zu ihm kommen, wegen eines bestimmten Problems oder einer sich anbahnenden Krise. Von der gesetzlichen Krankenkasse werden Paartherapien nicht übernommen. Der 58-Jährige bietet kostenlose Vorgespräche an, damit seine Klienten und auch er selbst rausfinden können, ob die Zusammenarbeit überhaupt funktioniert.

Danach orientiere er sich an der offiziellen Gebührenordnung für Ärzte. Küpper macht die Rechnung auf: „Ich nehme 185 Euro für 90 Minuten. Die meisten Leute kommen insgesamt für fünf bis acht Sitzungen – gehen wir mal von zehn aus. 1850 Euro sind viel Geld, das ist ein Familienurlaub. Aber ich finde, Paare sollten das als Investition sehen. Wenn sie die Fähigkeiten haben, ihre Konflikte selbst zu lösen, verschwenden sie kein Geld mehr für Urlaube, die von ständigem Streit ruiniert werden.“