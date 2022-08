So gelingt gesunde Ernährung mit wenig Geld

Verbraucherzentrale gibt Tipps für preiswertes Einkaufen.

Von Ricarda Moser

Hohe Energie- und Lebensmittelpreise bleiben die Inflationstreiber. Bei Lebensmitteln gehen Fachleute von weiteren, teils deutlichen Preiserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte aus, weil sich gestiegene Produktionskosten und die Rohstoffverknappung dann in neuen Lieferverträgen zwischen Erzeugern und Handelsketten widerspiegeln. In vielen Haushalten sorgt das bereits für eine zusätzliche Belastung. Die Verbraucherzentralen in NRW geben Tipps für den Einkauf und erklären, wie man Lebensmittel sinnvoll ersetzen kann, die besonders teuer geworden sind.

So gelingt der Ausweg aus dem Butter-Preisschock

Die Butterpreise haben seit März deutlich angezogen und liegen derzeit teilweise bei drei Euro pro 250 Gramm. Für eine gesunde Ernährung ist Butter nicht vorrangig, denn sie enthält als tierisches Lebensmittel viele gesättigte Fettsäuren.

Gesünder sind ungesättigte Fettsäuren. Diese findet man in Pflanzenölen wie zum Beispiel Olivenöl, Leinöl oder Sojaöl und auch in bestimmten Margarine-Sorten. Hier kann man die konkreten Nährwerte und Fettsäuren auf den Verpackungen und natürlich die Preise vergleichen. Ein möglicher Butter-Ersatz fürs Brot sind auch Frischkäse, Quark, Senf oder Nuss-Öle.

Tipps, um Preisfallen beim Gemüse zu erkennen

Besonders stiegen im Frühjahr die Preise für frische Tomaten und Gurken. Tomaten waren im April 39,4 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Wer sparsam einkaufen muss, sollte hier die Kilopreise vergleichen. Auch die Herkunft und die Jahreszeit spielen eine wichtige Rolle.

Gemüse, das Saison hat und in der Region wächst, ist in der Regel günstiger zu haben, weil es nicht weit transportiert und aufwendig gekühlt werden muss. Schnäppchen machen kann man auf Wochenmärkten häufig gegen Ende der Verkaufszeit. Und wer saisonales Freilandgemüse kauft statt Tomaten und Gurken aus dem Gewächshaus, hilft auch der Umwelt: Freilandgemüse verursacht beim Anbau bis zu 30-mal weniger klimaschädliche Gase als Produkte aus beheizten Gewächshäusern. Orientierung bietet hier der Saisonkalender „Heimisches Obst und Gemüse“ der Verbraucherzentrale NRW.

Fleisch am besten pflanzlich ersetzen

Stark gestiegen sind die Preise unter anderem bei Rindfleisch und Hack. Die Verbraucherzentralen in NRW raten, bei Bedarf den Anteil von Fleisch, Wurst und Fisch vor allem durch pflanzliche Lebensmittel zu ersetzen. Empfehlenswert sind Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Bohnen, Kichererbsen, Sojabohnen und Lupinen. Denn sie sind wertvolle Quellen für Eiweiß, Eisen, B-Vitamine und Ballaststoffe und zudem günstig.

Fleisch-Ersatzprodukte sind nicht die erste Wahl, denn sie enthalten teils viele Zusatzstoffe und sind bei höherer Verarbeitung teurer. Reis, Couscous, Bulgur oder auch Nudeln liefern Kohlenhydrate und somit Energie und sind besonders wertvoll als Vollkornvariante. Denn dann sind sie reich an Mineralstoffen, Vitaminen, Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren.

Planvoll einkaufen und selbst kochen

Ein Wochenplan für den Einkauf spart Geld. Wird nur das eingekauft, was auch benötigt und tatsächlich verwendet wird, muss deutlich weniger weggeworfen werden, und das ist besser als auf Mahlzeiten zu verzichten.

Ebenso ist es sinnvoll, Mahlzeiten selbst zuzubereiten und verhältnismäßig teure Fertiggerichte, Lieferdienste oder To-go-Käufe wie kleine Fertig-Snacks für Schule oder Arbeit einzuschränken. Dann hat man auch selbst in der Hand, was auf dem Teller ist. Wer sich eine Brotzeit schmiert und den Kaffee im eigenen Thermobecher mitnimmt, kann damit Geld sparen und Abfall vermeiden.

