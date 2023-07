So gelingt das Arbeiten im Homeoffice

Uni-Professor Rainer Wieland kennt die Vorteile und Tücken des Arbeitens zu Hause.

Von Uwe Blass

Bergisches Land. Das Thema „Arbeit im Homeoffice“ hat in den letzten Jahren als Folge der Covid-19-Pandemie einen regelrechten Boom ausgelöst. Die Zahl der Erwerbstätigen, die im Homeoffice (HO) arbeiten, ist ebenso rasant gestiegen, wie die Anzahl der Studien dazu. Jetzt, wo die Pandemie vorbei ist, gilt es jedoch, diesen vielfach aus Sorge vor Ansteckung neu gewonnenen Arbeitsbereich sinnvoll zu implementieren. Doch das ist sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer gar nicht so einfach, weiß der Arbeits- und Organisationspsychologe der Bergischen Universität, Prof. Dr. Rainer Wieland.

„Aus Sicht der Beschäftigten“, erklärt der Wissenschaftler, „war die Perspektive anfangs sehr positiv.“ Man habe das Gefühl gehabt, im Homeoffice selbstständiger arbeiten zu können. „Es gab einige Hinweise darauf, dass das psychische Befinden, das Wohlergehen der Leute, besser war“, sagt Wieland, „dass sie weniger Fehlzeiten hatten, dass sie sich produktiver fühlten und auch zum Teil das Gefühl hatten, ihre Work-Life-Balance und Familienregulation besser auszutarieren.“ Ebenso wurden die eingesparten Fahrtzeiten zum Arbeitsplatz sehr positiv erlebt.

Führungs­kräfte befürchteten – neben positiven Aspekten – allerdings, dass sie zu wenig Kontrolle und keinen Überblick mehr über die geleistete Arbeit haben. Die Arbeit im Homeoffice sei mittlerweile also durch einige Studien und Befragungen sehr positiv belegt, und doch fehlt dem Wuppertaler Fachmann ein wesentlicher Aspekt.

„Was mir in der Diskussion fehlt, ist die Auseinandersetzung mit der Frage: Wie soll die Schnittstelle zwischen der Arbeit im Office im Betrieb und Homeoffice gestaltet werden?“, sagt Wieland.

„Ich sehe zwei Kernmerkmale. Wenn die realisiert sind, habe ich eher Arbeitsbedingungen, die nicht nur gut und produktiv sind, sondern auch gesund und förderlich für das Wohlbefinden. Das sind einmal die kognitiven Anforderungen. Das beinhaltet unter anderem: Kann man die Arbeit selbst planen? Kann man sie selbst ausführen und auch kontrollieren?“

Man spricht dabei in Fachkreisen von „vollständiger Tätigkeit“, die dann funktioniere, wenn die Arbeitsaufgabe so zugeschnitten sei, dass man ein Produkt herstelle, dass relativ eigenständig bearbeitet werden kann. „Eine weitere, für eine erfolgreiche Aufgabenbewältigung und im Kontext des Themas Homeoffice sehr wesentliche Bedingung betrifft Arbeitsstörungen oder Regulationsbehinderungen“, fährt Wieland fort. Das betreffe unerwünschte Unter­brechungen, mangelnde Rückmeldungen über Arbeitsergebnisse sowie intranspa­rente Aufgaben, die den Beschäftigten kein eindeutiges Vorgehen erlaubten. „Wir wissen aus unseren Projekten in Unternehmen, dass gerade Arbeitsunterbrechungen extrem stressig und mit Fehlzeiten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen verbunden sind. Arbeitsunterbrechungen treten im Homeoffice weniger auf, weil nicht ständig irgendwelche Leute dazwischenfunken.“ Die Aufgabenbewältigung im Homeoffice scheint nach aktuellen arbeitspsycho­logischen Befunden besser zu gelingen als die Arbeit im betrieblichen Büro. „Problematisch ist allerdings der fehlende Austausch mit Kollegen und Führungskräften. Drei Tage in der Woche im Homeoffice und zwei im betrieblichen Office werden deshalb als optimale Verteilung angesehen.“

In der Zusammenfassung könne man sagen, und das sei auch empirisch belegt: „Die Art der Tätigkeit – anspruchsvoll, komplex versus einfach, monoton und viel versus wenig Tätigkeitsspielraum bei der Aufgabenbearbeitung – hat deutliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Je größer der inhaltliche und zeitliche Handlungsspielraum ist, so zeigen Studien zur Teleheimarbeit, desto höher ausgeprägt sind das Wohlbefinden und die Gesundheit der im Homeoffice Arbeitenden.“

Eine gesetzliche Definition des Begriffes Homeoffice gibt es bisher noch nicht. Allgemein versteht man darunter das gelegentliche oder ständige Arbeiten in den privaten Räumlichkeiten des Arbeitnehmers. Letztlich ist Homeoffice ein Fall der Telearbeit. „Die Haltung der Arbeitgeber zum Thema Homeoffice ist nicht eindeutig“, erklärt er, „zu viele arbeitsrechtliche und ökonomische Vorbehalte verhindern hier eine verbindliche klare Linie.“

Ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz zu Hause kann teuer werden. Doch wie maßgeblich ist eine perfekte, ergonomische Ausstattung? „Ich bin inzwischen der Meinung, die Ergonomie des Bürostuhls ist eher zweitrangig“, sagt Wieland, „die Hauptursachen für Rückenbeschwerden liegen nicht im körperlichen Bereich, sondern sind vor allem psychisch bedingt.“ Dazu führt der Wissenschaftler unter anderem eine eigene Studie zur betrieblichen Gesundheitsförderung an, die mit Müllwerkern, also mit Entsorgungsbetrieben auf der einen und mit Mitarbeitern von Finanzämtern in NRW auf der anderen Seite durchgeführt wurde: Für die Gesundheit der Beschäftigten entscheidend sei demnach die Qualität der Arbeit.