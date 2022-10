So fühlen sich Fische im Aquarium wohl

Aquaristik für Einsteiger: Experte Harro Hieronimus gibt Tipps.

Von Holger Hoeck

Burscheid. Wer sich als Einsteiger für die Anschaffung eines Aquariums entscheidet, steht zunächst vor einem vielfältigen und mitunter unüberschaubarem Angebot. Zudem stellen sich Fragen nach der bestmöglichen Technik, der Größe des Aquariums oder dem geeignetsten Platz in den heimischen vier Wänden. Aber Aquaristik-Experte Harro Hieronimus weiß Rat.

Ohne das richtige Becken gehe schonmal gar nichts. „Es geht weniger um Pflanzen und Fische, sondern um die Grundlagen, die erfüllt sein müssen, um ein schönes Aquarium haben zu können – sozusagen vom Glas bis zur Dekoration mit dem Schwerpunkt auf der Technik“, sagt Hieronimus, der bereits zahlreiche Bücher zu diesem und inhaltlich sich anschließenden Themen geschrieben hat, einleitend auf.

Erwachsene Fische wöchentlich einen Fastentag einlegen.

Technik sei bei der Aquaristik ein großer Begriff, betonte er. „Das geht über Filter, Beleuchtung, Bodengrund bis zum Technikzubehör.“ Für den Einsteiger empfiehlt Hieronimus ein großes Aquarium, das auf einem stabilen Untergrund ruht. „Je größer, desto leichter wird der Start. Als Grundausstattung werden dann Bodengrund, Filter und Licht benötigt.“ Auch die Auswahl der Fische und Pflanzen sollte zueinander passen. „Es gibt Fische, die Pflanzen fressen. Das wäre dann eine schlechte Wahl. Und natürlich sollte man keine großen Fische mit kleinen Fischen vergesellschaften.“

Von elementarer Bedeutung sei auch der Standort des Aquariums. „Auf keinen Fall sollte es an der Fensterscheibe stehen, denn wenn zu viel Sonnenlicht ins Aquarium fällt, dann dürften Sie in kürzester Zeit Probleme mit Algen bekommen. Daher sollte ein Platz ausgesucht werden, wo maximal zwei Stunden am Tag Sonne einfällt. Und es sollte ein Ort sein, der die Beobachtung des Aquariums, das heißt eine gute Einsicht, gewährleistet.“

Insbesondere während der Pandemie hätten sich viele Leute für die Anschaffung eines Aquariums entschieden. „Sie schätzen nicht nur das tägliche Beobachten des Verhaltens der Fische oder auch deren Vermehrung. Aquarien haben einen beruhigenden Effekt, der in Untersuchungen nachgewiesen werden konnte“, berichtet der Experte.

Neben der Aufgabe, mindestens einmal wöchentlich das Aquarium mit allen Facetten zu begutachten, empfiehlt Hieronimus auch, alle zwei Wochen 30 Prozent des Wassers auszutauschen. „Und es sollten sich nie zu viele Fische im Aquarium befinden. Ich habe die Formel aufgestellt, dass für jeden Zentimeter eines ausgewachsenen Fisches ein Liter Wasser und für einen guten Filter ein halber Liter Wasser notwendig ist. Das ist relativ wenig, aber es reicht, damit sich die Fische wohlfühlen.“

Für wenige etwa 200 Euro gibt es schon eine Grundausstattung

Für die Grundausstattung einschließlich Fischen und Pflanzen müsse etwa eine Summe zwischen 150 und 200 Euro veranschlagt werden. „Nach oben gibt’s finanziell natürlich keine Grenzen.“ In Zeiten knapper Energieressourcen rät Harro Hieronimus zur Dämmung der Leitungen und der Aquarienseiten. „Wer möchte, kann auch noch den Boden dämmen und Glasscheiben auf die zumeist offenen Aquarien legen.“

Um den Fischen ein angenehmes Leben im Aquarium zu ermöglichen, sollte eine Überfütterung vermieden werden. „Man darf immer nur einmal täglich so viel füttern, wie in zwei bis fünf Minuten gefressen werden kann. Futterreste sollten abgesaugt werden, da diese das Wasser verderben. Erwachsene Fische sollten zudem wöchentlich einen Fastentag einlegen.“

Fische brauchen auch Platz, deswegen gibt es Mindestgrößen für die Becken. Harro Hieronimus hat dafür sogar noch einen abschließenden Tipp: „Als Faustregel gilt: Die größte Länge des Fischs mal zehn sollte die Aquariumlänge sein. Das entspräche bei Goldfischen etwa der Länge von 3,50 Metern.“

Autor

Harro Hieronimus hat zahlreiche Einsteigerbücher und Bücher über gängige Süßwasser-Zierfische wie Platys und Schwertfische geschrieben. Bekannt ist unter anderem seine Fibel-Reihe: Einsteiger Fisch-Fibel oder Aquarentechnik-Fibel helfen Anfängern in der Aquaristik weiter. Diese und weitere Bücher zum Thema sind über mehrere Onlinehändler erhältlich.