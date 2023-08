So feiert Burscheid mit seiner Feuerwehr

Der Tag der offenen Tür lockte vor allem viele Kinder an – Zwischen Löschfahrzeugen und Fettexplosion geht es turbulent zu.

Von Peter Klohs

Burscheid. Schon vom Weiten ist der optische Hinweis auf den Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr in Burscheid kaum zu übersehen: Direkt am Eingang des Geländes steht ein Feuerwehrwagen mit zur Hälfte ausgefahrener Leiter. Auf einer Höhe von etwa zwölf oder dreizehn Metern hängt eine farbenprächtige Fahne. Und viele Menschen aus dem Bergischen tummeln sich auf dem Festgelände.

„Ja, das ist so“, stellt Jens Knipper von den Burscheider Brandschützern klar. „Der Tag der offenen Tür ist bei uns Tradition. Und zwar so lange ich denken kann. Ich kenne das nicht anders.“ Und wenn man bedenkt, dass Knippers Familie väterlicherseits seit Gedenken bei der Feuerwehr mitarbeitet, will das schon etwas aussagen.

Halb Burscheid scheint auf den Beinen zu sein, viele Kinder sind dabei. Und gerade ihnen gilt ein großer Teil der von der Feuerwehr bereitgestellten Aktivitäten. Auf dem Gelände werden die unterschiedlichen Fahrzeugtypen vorgestellt, mit allem, was man im Einsatz gebrauchen könnte: Alarmkelle, Löschschläuche (noch säuberlich aufgerollt), Megaphon, Tauchpumpe, Erdungsmaterial, Hydrantenanschlüsse in unterschiedlichen Durchmessern. Zwei große Hüpfburgen sind für die kleinen Festbesucher aufgestellt worden, eine von ihnen mit rund fünf Meters Höhe nur für die mutigeren geeignet. Da können die Kleinen direkt versuchen, ob sie Höhenangst haben und der Dienst in der Feuerwehr für sie ein Traum bleibt.

Einige Erlebnis-Stationen sind für Kinder (und jung gebliebene Erwachsene) aufgebaut: „Knotenkunde“ steht an, ein Memory-Parcours mit unter Pylonen versteckten Gegenständen, die die Wehr für ihre Arbeit braucht, ein Löscheinsatz wird kindgerecht initiiert, man kann das Schlauchkegeln erlernen. Äußerst beliebt sind seit eh und je die Fahrten in einem Feuerwehrwagen, und insbesondere die Kinder freuen sich auf das Ende der kurzen Fahrt, denn das Signalhorn mit seinem typischen Tatütata kommt zweimal zum Einsatz. Für die kulinarischen Wünsche der Gäste ist ausreichend gesorgt: Von Bier bis zu Mineralwasser, von Salaten bis zur obligatorischen Grillwurst ist alles reichhaltig vorhanden.

In der großen und von Fahrzeugen befreiten Halle, die komplett im Schatten liegt und eben deshalb gut besucht ist, können die Besucher sich zum Essen und Trinken niederlassen, die Gewinne der großen Tombola schon einmal vorab bestaunen und die Ausrüstung der Feuerwehrleute begutachten. Hellbraune und schwarze Einsatzanzüge hängen dort fein säuberlich aufgereiht.

Die Fettexplosion gehört schon zur Tradition des Festes

Die Vorführung der Aktiven gerät zu einer „Modenschau“: Ein provisorischer Laufsteg ist aufgestellt worden, auf dem die Mitglieder der Feuerwehr die unterschiedlichen Ausrüstungen und Uniformen vorstellen. Teilweise in voller Montur gehen die „Models“ über den Steg und ernten Beifall, teils auch bedauernde Kommentare. Denn eine komplette Ausrüstung wiegt um die 30 Kilogramm. „Und das ist bei einem solchen Wetter und unter Einsatzbedingungen, wenn die Kameradinnen und Kameraden richtig arbeiten müssen, nun wirklich kein Spaß“, sagt Jens Knipper. Einer der Kameraden hat einen Hitzeschutzanzug angezogen, der alleine durch sein glänzendes Silber auffällt, komplett geschlossen ist und unter dem es gewiss extrem warm ist. Ein anderer hat eine Motorsäge dabei, noch ein anderer kommt mit Atemschutzmaske und Sauerstoffgerät.

„Die Besucher warten natürlich auf die auf solchen Festen beliebte Fettexplosion“, weiß Knipper. „Das ist auch schon Tradition und immer wieder der große Knaller, im wahren Sinne des Wortes.“ Man kann es sich bildhaft vorstellen.

Und so entwickelt sich am Sonntagnachmittag ein fröhliches, teils auch turbulentes Treiben auf dem Gelände der Burscheider Feuerwehr an der Bürgermeister-Schmidt-Straße. Die Kinder haben augenscheinlich viel Spaß. Und so mancher Erwachsene sicher auch.

Freiwillige Feuerwehr Burscheid

Die Freiwillige Feuerwehr in Burscheid besteht aus 40 Freiwilligen und vier Löschzügen: Stadtmitte, Hilgen, Dierath und Paffenlöh. Außerdem gibt es eine Jugendfeuerwehr und eine Alters- und Ehrenabteilung. 2023 fuhr sie bis zum 15. August 173 Einsätze.

Für den 4. November lädt die Feuerwehr zur „Karibischen Nacht“ ein. Mehr dazu folgt bald.

Sehr interessant ist auch die Webseite der Burscheider Feuerwehr: feuerwehr-buscheid.de