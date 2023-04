So bleibt die Dorfkneipe erhalten

Manche Dorfgaststätten haben eine uralte Tradition. Doch wenn beispielsweise der Inhaber in den Ruhestand geht, droht ein Treffpunkt in der Ortschaft zu verschwinden.

Wie kann das alteingesessene Lokal oder die liebgewonnene Dorfkneipe weiter existieren, wenn die Besitzerinnen oder Besitzer – oftmals altersbedingt – aufhören?

Von Stefan Gilsbach

Vor dieser Frage stehen viele Dorfgemeinschaften auch im Oberbergischen Kreis. Denn oftmals sind es diese Orte, an denen die Dorfbevölkerung gemeinsam Ideen und Projekte entwickelt, alte Geschichten teilt und miteinander ins Gespräch kommt.

Um den gastronomischen Betrieb weiterzuführen, hat sich ein Modell bereits bewährt: die Gründung einer Genossenschaft. Dabei trägt nicht eine einzelne Person die Verantwortung, sondern mehrere Interessierte betreiben das Lokal im Ort gemeinsam.

Auf dem Weg von den ersten Planungsschritten bis zur Umsetzung ergeben sich viele Fragen: Wie viele Personen benötigt man? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen eingehalten werden? Und welche offiziellen Stellen müssen eingebunden sein?

Bei den jüngsten Dorfgesprächen des Oberbergischen Kreises hatten einige Dorfgemeinschaften Bedarf angemeldet, Informationen über die Möglichkeit eines genossenschaftlich betriebenen Gastronomieangebotes im eigenen Dorf zu erhalten. Auf diese Nachfrage hin bietet der Oberbergische Kreis interessierten Dorfgemeinschaften jetzt eine kostenlose Veranstaltung zu genossenschaftlichen Gründungen im ländlichen Raum an. Der Abend soll dazu dienen, Erfahrungen mit einer Genossenschaftsgründung zu teilen und über Erkenntnisse aus der Praxis zu informieren.

Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, 18. April, um 19 Uhr in der Gaststätte Jäger, Schwarzenberger Straße 41, in Gummersbach-Hülsenbusch.

Eine digitale Teilnahme wird auf Wunsch ermöglicht

Zum Erhalt und Betrieb dieser – über die Kreisgrenze hinaus – bekannten Dorfkneipe wurde 2014 eine Kneipengenossenschaft in Hülsenbusch gegründet. Bei dem Informationsabend des Dorfservice Oberberg stehen deren Vorstandsmitglieder als Referenten bereit. Sie werden den Teilnehmenden den Weg zur Gründung ihrer eigenen Genossenschaft erläutern und aufzeigen, welche Anliegen bei dem Projekt besonders entscheidend sind.

Neben Dorfgemeinschaften aus dem Oberbergischen Kreis steht der Informationsabend auch für Dorfgemeinschaften aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis und dem Rhein-Sieg-Kreis offen. Eine digitale Teilnahme wird auf Wunsch ermöglicht.

Anmeldungen sind telefonisch unter Tel. (0 22 61) 88 61 31 möglich – oder per E-Mail an: stefan.nickel@obk.de