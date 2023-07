So befüllt man die Braune Tonne richtig

Was gehört alles in die braune Tonne? Hierzu gibt es wichtige Tipps.

Was der Boden hervorbringt, soll wieder zur Erde zurückkehren.

Rhein-Berg. Das ist eine der natürlichsten Sachen der Welt. Und so hilft die getrennte Sammlung von Bioabfällen, die Umwelt zu schonen, Kreisläufe zu schließen und somit Ressourcen zu wahren. „Die Biomasseprodukte, die aus den gesammelten Bioabfällen entstehen, können jedoch nur so gut sein, wie ihre Ausgangsstoffe es hergeben“, betont Monika Daniel vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV).

„Eine sortenreine Befüllung der Biotonne ist von besonderer Wichtigkeit.“

Sie unterstreicht: „Eine sortenreine Befüllung der Biotonne ist daher von besonderer Wichtigkeit.“

Die Bioabfälle aus Oberberg, Rhein-Berg und Leverkusen werden am Entsorgungszentrum Lindlar-Leppe in der Vergärungs- und Kompostierungsanlage der AVEA zu wertvollen Biomasseprodukten. Neben der Gewinnung von klimafreundlichem Biogas zur energetischen Nutzung entstehen dort wertvolle Produkte, wie der „Bergische Kompost“ und die „Bergische Blumenerde“. So nimmt die Sortenreinheit der eingesammelten Bioabfälle einen hohen Stellenwert ein, um diese hochwertigen Produkte erzeugen zu können.

Was darf auf keinen Fallin die Biotonne?

Umso wichtiger ist es laut BAV, dass keine Fremdstoffe wie Glasflaschen, Glas- und Metallkonserven sowie Verkaufsverpackungen, Folien, Becher, Schalen und Flaschen aus Kunststoff in die Biotonne gelangen. „Bereits kleinste Fragmente beinträchtigen die Qualität des Kompostes“, betont Monika Daniel. Der „Bergischer Kompost“ sei ein Qualitätsprodukt und ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der Bundesgütegemeinschaft Kompost.

Die Abfallberatung des BAV hat einige Tipps zur richtigen Befüllung der Biotonne:? Der Bioabfall wird am besten in einem geschlossenen Behälter mit Deckel gesammelt, der mit Zeitungspapier ausgekleidet sein sollte. Die Küchenabfälle wiederum sollten in Papier eingewickelt sein, so dass deren Feuchtigkeit gebunden wird. Den Behälter alle zwei bis drei Tage leeren und regelmäßig auswaschen.

Eine trockene Tonne ist das A und O: Aber wie?

Gegen Feuchtigkeit in der Biotonne helfen kompostierbare Papiertüten, die im Handel erhältlich sind, aber auch Zeitungspapier, Küchenrolle oder Eierkartons. Eine trockene Biotonne ist das A und O, um unangenehme Gerüche im Sommer zu reduzieren und ein Festfrieren der Abfälle in der Tonne im Winter zu verhindern. Wichtig: Plastiktüten sollten niemals verwandt werden, auch nicht solche mit Kompostierhinweis. Lebensmittelreste und Verpackungen sollten immer getrennt entsorgt werden. Wer verdorbene Lebensmittel nicht aus der Verpackung nehmen will, kann diese samt Inhalt über die Restmülltonne entsorgen.

Bei Fragen zur Biotonne oder zur richtigen Lagerung von Lebensmittel steht die BAV-Abfallberatung über die kostenfreie Tel. 0800-8058050 oder per E-Mail an abfallberatung@bavmail.de zur Verfügung.

www.bavweb.de

