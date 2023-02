Sie war die Seele des Breitensports am Weidenweg

Turnerbund Groß Ösinghausen trauert um sein Ehrenmitglied Elfi Störmann – Sie starb nach kurzer schwerer Krankheit.

Burscheid. Wer sie kennenlernte, der spürte schnell: Elfi Störmann brannte für „ihren“ Turnerbund Groß Ösinghausen (TBÖ). Entschlossen und tatkräftig hielt sie auch stets den Bergischen Volksboten über das dortige Geschehen auf dem Laufenden. Dafür war ihr keine Mitteilung und kein Anruf zu viel. „Hier ist etwas über unsere neuen Kurse“, leitete sie die Gespräche dann gerne ein und achtete mit liebenswürdigem Nachdruck darauf, dass auch wirklich etwas in der Zeitung erschien. Mit Fug und Recht konnte man sie die Seele des Breitensports in Ösinghausen nennen. Nun trauert der TBÖ um sein Ehrenmitglied: Nach kurzer schwerer Krankheit ist Elfi Störmann im Alter von 76 Jahren gestorben. „Wir sind sehr betroffen von der Nachricht ihres Todes“, schreibt der TBÖ-Vorstand in seinem Nachruf.

Elfi Störmann war im TBÖ zutiefst verwurzelt. 1963 trat sie ein – und blieb. Zu Beginn ihrer aktiven Zeit gehörte sie der Turnabteilung an, für die sie kurze Zeit später zusätzlich auch in die Rolle der Übungsleiterin schlüpfte. „Bereits in jungen Jahren zeigte Elfi großes Interesse an ehrenamtlicher Arbeit, ganz getreu dem Vorbild ihres Schwiegervaters Willi, der damals zu den Personen gehörte, die unsere Halle in Eigenregie am Weidenweg errichteten, und ihres Mannes Rolf, der ebenfalls beim TBÖ aktiv war“, heißt es im Nachruf des Vereins.

Nachdem Ehemann Rolf 1972 die Volleyball-Abteilung mitbegründet hatte, spielte sie auch dort mit Begeisterung mit. Zusammen mit ihrem Mann leitete sie in den 70er- und 80er-Jahren sehr erfolgreich die Leistungsturner des TBÖ und führte diese zu diversen Gaumeisterschaften und regionalen Titeln. Auch danach blieb sie dem Verein weiter als Übungsleiterin treu und bildete sich ständig fort. Bis zuletzt unterrichtete sie Yoga.

Als Sportwartin war sie die Dreh- und Angelscheibe des TBÖ

Elfi Störmann war – bis kurz vor ihrer Erkrankung – Dreh- und Angelpunkt: Sie kümmerte als Sportwartin um die Organisation und Aufrechterhaltung des Sportbetriebs, befand sich im regen Austausch mit den Übungsleitern, pflegte Kontakt zu allen anderen Burscheider Sportvereinen und war immer, wie der TBÖ schreibt, „up to date über alles, was im Sport in unserer Stadt passierte“. Mehr als vier Jahrzehnte lang übte Elfi Störmann diverse Ehrenämter und Posten im Vorstand des Vereins aus; unzählige Kooperationen und Projekte zwischen den Burscheider Vereinen begleitete und initiierte sie von der ersten Minute an mit.

In seinem Nachruf findet der TBÖ-Vorstand liebevolle Worte: „Sie lebte für den Verein und engagierte sich mit Herz und Seele bei jeder Veranstaltung. Wenn Hilfe gebraucht wurde, war sie stets mit vollem Einsatz zur Stelle.“

2022 wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt. „Ihre positive Einstellung zum Sport, ihre Hingabe für alles, was sie anpackte und ihr aktives Wirken für unseren Sportbetrieb haben uns motiviert und den Verein stetig weiterentwickelt. Dafür sind wir ihr sehr dankbar“, heißt es vom TBÖ. Man trauere mit ihrer Familie um einen lieben Menschen, den man in guter und dankbarer Erinnerung behalten werde.