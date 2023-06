Sie schützt seit einem halben Jahr das Klima in Burscheid

Annemarie Sprinz ist seit Dezember Klimaschutzmanagerin der Stadt – Zeit für eine erste Bilanz.

Burscheid. Annemarie Sprinz hat ihren Job als Klimaschutzmanagerin in Burscheid am 1. Dezember 2022 angefangen. 19,5 Stunden stehen ihr dafür wöchentlich zur Verfügung. Im gleichen Amt 61 ist auch Svenja Mühlsiegl tätig. Sie ist die Umweltbeauftragte der Stadt und organisiert unter anderem die Umweltwoche. Sie arbeitet eng mit der Biologischen Station Rhein-Berg zusammen und mit vielen weiteren Kooperationspartnern.

Annemarie Sprinz füllt in der ihr zur Verfügung stehenden Zeit ihre Tätigkeit mit viel Engagement und Leistungswillen aus. Der Beschluss, eine Teilzeitstelle in Burscheid zu schaffen, fiel im März 2020. Im Sommer 2020 wurde Ursula Kurzbach als erste Klimaschutzmanagerin eingestellt. Ihre Elternzeitvertretung war Miriam Deimel.

Und nun hat seit einem halben Jahr Annemarie Sprinz diese Position inne. Welche Ausbildung hat Sie an diese Stelle geführt? „Ich habe Umweltwissenschaften an der Universität in Bielefeld studiert“, sagt Annemarie Sprinz. „Nach meinem Studium habe ich bei der Bezirksregierung Köln im Abfalldezernat gearbeitet. Über die Verbraucherzentrale NRW, bei der ich als Umweltberaterin tätig war, bin ich zur Stadt Burscheid gekommen. Da wir im Leben nie ausgelernt haben, ist es auch im Berufsleben wichtig, sich stetig fortzubilden. Daher plane ich zusätzlich zu meiner Ausbildung und meiner Berufserfahrung weitere themenbezogene Fortbildungen.“

Die Klimaschutzmanagerin ist im Umweltausschuss anzutreffen. Sie hat aber auch in allen weiteren Ausschüssen, insbesondere dem Stadtentwicklungsausschuss, ihre Bedeutung. „Ende letzten Jahres wurde die Überprüfung des Photovoltaikpotenzials auf kommunalen Liegenschaften mit einem Abschlussbericht beendet“, sagt sie. „Dieser Bericht wurde beispielsweise im letzten Umweltausschuss vorgestellt.“ Auch das Thema Wärme sei derzeit in aller Munde. „Ein wichtiger Aspekt, um Klimaneutralität zu erreichen, ist die Steuerung von Wärme“, sagt die Klimaschutzmanagerin. „Daher beschäftige ich mich derzeit intensiv damit, wie Wärme klimafreundlicher gesteuert und verteilt werden kann. “

In der Gesamtverwaltung werde das Thema Klimaschutz mitbedacht und sei allgegenwärtig. „Beim Thema Klimaschutz ist aufgrund der Vielfältigkeit eine ämterübergreifende Zusammenarbeit wichtig“, sagt Annemarie Sprinz. Sie ist davon überzeugt: „Nur die Zusammenarbeit im Team ist zielführend.“

Sie sieht ihre wesentliche Aufgabe darin, die Umsetzung von örtlichen Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und auch des Klimafolgenanpassungskonzepts des Rheinisch-Bergischen Kreises umzusetzen. „Darüber hinaus bin ich örtliche Ansprechpartnerin für Anfragen mit Bezug zum Klimaschutz“, sagt Annemarie Sprinz.

Vernetzung wichtiger Akteure gehört zu ihrem Aufgabengebiet

„Da der Klimaschutz uns alle betrifft, und auch nicht an der Stadtgrenze endet, gehören die Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure vor Ort sowie die Kommunikation mit Beteiligten anderer Kommunen und dem Kreis zu dem Aufgabenspektrum meiner Arbeit.“ Sie sei zuständig, die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu bündeln. „Es ist wichtig, eine Ansprechperson zu haben. Meine Aufgabe ist es, die Belange des Klimaschutzes bei der Vorbereitung von Entscheidungen und Maßnahmen einzubringen.“

Burscheid ist kreisangehörige Kommune. „Die Stadt Burscheid versucht, den Klimaschutz unter Berücksichtigung des Kreiskonzeptes im Rahmen ihrer Möglichkeiten in neuen Planungen zu berücksichtigen“, sagt die Klimaschutzmanagerin. „Die Beteiligung des Klimaschutzmanagements bei neuen Vorhaben funktioniert gut.“

Persönliches

Annemarie Sprinz kommt aus der Bergischen Großstadt Solingen. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder – den neunjährigen Sohn Emil und die siebenjährige Tochter Annabell.

