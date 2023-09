Sie helfen beim Verkauf und Kauf von Häusern

Detlev und Gabriele Berger freuen sich, wieder in ein Büro in Burscheid zu ziehen.

Immobilien Berger eröffnet am 16. September an der Höhestraße.

Burscheid. Die Neueröffnung ist am Samstag, 16. September, von 12 bis 16 Uhr geplant. Dann heißen Detlev und Gabriele Berger ihre Kundinnen und Kunden in der Höhestraße 15 willkommen. „Wir haben eine Zeit lang gesucht, bis wir jetzt die idealen Geschäftsräume gefunden haben“, sagt Gabriele Berger. Das Immobiliengeschäft wird im kommenden Jahr schon 20 Jahre alt.

Das Ehepaar Berger bietet alles rund um die Immobilienvermarktung an. „Wir helfen bei der Vermietung von Objekten genauso wie beim Verkauf und Kauf von Häusern“, sagt Detlev Berger. „Und wir haben uns auch aufs Home Staging spezialisiert“, sagt Gabriele Berger ergänzend. „Home Staging ist besonders in den skandinavischen Ländern, aber auch in den Niederlanden viel mehr verbreitet als bei uns.“ Home Staging bedeutet, dass die Wohnung oder das Haus mit Hilfe von gut platzierten Möbeln, Licht und Farbe verkaufsfördernd gestaltet wird. Der Immobilienmarkt habe sich wieder gedreht. War es bis vor kurzem noch ein Verkäufer-Markt, ist es jetzt ein Käufer-Markt geworden.

„Wir haben jetzt schon enttäuschte Kunden gesehen, die nicht begreifen konnten, dass sie ihren Wunschpreis nicht mehr erzielten“, sagt Detlev Berger. „Die Zinssätze für einen Immobilienkredit haben sich innerhalb eines Jahres fast verdreifacht. Das hindert viele Menschen daran, ihre ursprünglichen Pläne ein Haus zu kaufen, in die Tat umzusetzen.“ Immobilien Berger bietet eine Rundum-Betreuung an. „Wir gucken uns die Bauunterlagen genauso an, wie das Grundbuch und fragen nach den Wegerechten“, sagt Gabriele Berger. „Wir stellen nämlich öfter fest, dass das nicht alles klar ist. Zum Beispiel ist das Wegerecht nicht eingetragen oder eine falsche Quadratmeterzahl ist angegeben. Bevor unsere Kunden also verkaufen, muss das klar sein, denn sonst tragen sie hinterher die Verantwortung, wenn der Käufer aufgrund falscher Einträge den Verkauf in Frage stellt.“ Das könne auch noch Jahre später erfolgen. Hier habe sich die Gesetzeslage geändert.

Detlev Berger hat bis 2019 das Geschäft Tabak Berger in Burscheid als Kaufmann geführt. Anschließend stieg er in das heute 19 Jahre alte Unternehmen seiner Frau ein. Gabriele Berger hat zuerst eine Ausbildung zur Immobilienfachfrau gemacht und hinterher noch Haus- und Grundstücksverwaltung studiert. „Wir haben einen Stammkundenkreis, werden aber immer wieder auch von Neukunden aufgesucht“, sagt Gabriele Berger. Das Ehepaar ist froh, jetzt das Homeoffice verlassen zu können und wieder neue Geschäftsräume zu beziehen.

Am Freitag, 29. September, bieten sie um 18 Uhr oder am Samstag, 30. September, um 11.30 Uhr ein Seminar an zum Thema „Lichtblitze für ihren Immobilienverkauf“.