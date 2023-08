Shuttles bringen die Fans nach Heide

Schützenverein Hilgen und Latzel Reisen arbeiten beim Bläck-Fööss-Konzert Hand in Hand. So soll der Shuttle-Service funktionieren.

Burscheid. Die wichtigste Nachricht zuerst: Das Bläck-Fööss-Konzert ist ausverkauft. An der Abendkasse am heutigen Freitag gibt es keine Karten mehr. Das Konzert der Kultband ist der Auftakt zu einem mehrtägigen Feiermarathon, mit dem der Schützenverein Hilgen sein 100-jähriges Bestehen begeht.

Weil nicht alle Tage mit einem solchen Andrang wie heute Abend zu rechnen ist, hat sich das Team um den Vorsitzenden Roger Dabringhaus viele Gedanken gemacht, wo und wie die Besucher parken können. Große Unterstützung kommt durch die Burscheider Firma Latzel Reisen, die einen Bustransfer organisiert und diesen den Hilgenern spendiert.

Es gibt verschiedene Parkmöglichkeiten

„Vor allem mit dem kostenlosen Bustransfer konnten wir jetzt unseren Besuchern auch für den Freitag etwas weiter entfernte Parkmöglichkeiten anbieten“, sagt Roger Dabringhaus. So steht jetzt die Fläche am Hammer Textilmarkt an der B51 zur Verfügung. Shuttles in Richtung Heide gibt es von 18 bis 20.15 Uhr; Rückfahrten von 23.30 bis 1 Uhr. Eine weitere Parkmöglichkeit besteht am alten Bahnhof in Hilgen (Oldtimertreff). „Auch dort erhielten wir vom Eigentümer jetzt die Zusage, die Fläche nutzen zu dürfen“, sagt Dabringhaus. Der Raiffeisenplatz ist ebenfalls eine Option, um das Auto abzustellen. Die Shuttle-Zeiten gelten an allen Parkflächen.

Auch die Witzheldener sollen den Weg nach Heide finden. Laut Informationen von Straßen NRW solle die L294 zwischen Heide und Witzhelden heute Nachmittag voraussichtlich wieder für den Verkehr freigegeben werden, sagt der Schützenvorsitzende. „Einen Linienbusverkehr wird es an diesem Wochenende aber noch nicht geben.“ Deshalb steht Latzel Reisen auch hier parat. Jeweils um 17.30 Uhr, um 18 Uhr und um 18.30 Uhr startet ein kostenloser Bustransfer von der Solinger Straße in Witzhelden bis zum Schützenplatz in Hilgen-Heide, auf dem alle Bushaltestellen auf diesem Weg angefahren werden. „Leider konnten wir hier keinen Rücktransfer mehr organisieren“, bedauert Dabringhaus.

Auch hoher Besuch hat sich zum Jubiläum angesagt

Er freut sich auf prominenten Besuch, der sich in Hilgen angekündigt hat. Zum Festkommer am Samstag, 5. August, haben sich der CDU- Bundestagsabgeordnete Dr. Hermann-Josef Tebroke sowie der frühere Bürgermeister der Stadt Burscheid, Hans-Dieter Kahrl, angesagt. Am Sonntagmorgen wird zum Frühkonzert NRW-Innenminister Herbert Reul vorfahren. „Er überbringt uns eine Überraschung des Landes NRW an den Hilgener Schützenverein“, verrät Dabringhaus.

Übrigens: Wer noch tiefer in die Historie des Vereins eindringen möchte, sollte zur neu erstellten Chronik greifen. Die haben ein paar Mitglieder in großer Fleißarbeit zusammengestellt. Passend zum 100-Jährigen.

