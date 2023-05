Senioren: Schulung auf dem Pedelec

Montag, 22. Mai, 10 Uhr. Denn für diejenigen macht ein Pedelec-Training Sinn. Dabei handelt es sich um Fahrradtrainings speziell für Senioren. Am Trainingsende sollen sich die Pedelecfahrerinnen und -fahrer sicher fühlen und lange Freude am Fahrradfahren haben. In Kooperation mit der Verkehrswacht Solingen und dem Zukunftsnetz Mobilität NRW bietet die Stadt Burscheid am 22. Mai ein solches kostenloses Pedelec-Training an – ein Projekt des Senioren-Hilfenetzwerks Burscheid. Das kostenlose Angebot dauert rund drei Stunden und findet auf dem Hof der Stadtwerke Burscheid, Pastor-Löh-Straße 12, in Burscheid statt. Die Teilnehmenden benötigen ein eigenes Pedelec und einen Fahrradhelm. Für das Training müssen mindestens fünf Teilnehmer zusammenkommen. Damit eine individuelle Betreuung gewährleistet werden kann, können maximal 15 Interessierte teilnehmen. -nal-