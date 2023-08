Seit fünf Jahrzehnten im Rathaus-Dienst

50 Jahre: Dazu holte sich Renate Bergfelder-Weiss langjährige Kollegen an die Seite (v. l.): Kurt Berger, Helga Lagotzky, Dirk Runge und Christoph Haendeler.

Amtsleiterin Renate Bergfelder-Weiss feierte mit Kollegen und Weggefährten.

Burscheid. Der Bergische Volksbote hat Konkurrenz bekommen. Seit gestern ist sie auf dem Markt, denn da feierte Amtsleiterin Renate Bergfelder-Weiss ihr geradezu unglaubliches 50-jähriges Dienstjubiläum im Rathaus. Von Amts wegen hat sie als Sprecherin der Verwaltung oft mit der Presse zu tun – und was stünde einer Pressesprecherin besser zu Gesicht als ihre eigene Zeitung, nämlich „The Rathaus Times“? Diese hatten ihre Kolleginnen und Kollegen vom Amt 15 liebevoll und mit viel Witz zusammengestellt. Eine Hommage an die Frau, deren Expertise und Erfahrung greifbar wurde, als Bürgermeister Dirk Runge gestern auf der kleinen Feierstunde im Rathaus feststellte: „Als Sie hier angefangen haben, Frau Bergfelder-Weiss, war ich vier Jahre alt.“

1973 war das. Bernd Clüver sang „Der Junge mit der Mundharmonika“ und die Handball-Bundesliga dominierte der VfL Gummersbach. Und am Rathaus klopfte die 16-jährige Renate Tschiedel an. Ein bisschen aus Zufall, wie sie gestern eingestand. „Nach dem zweijährigen Besuch der Handelsschule wollte ich eigentlich in die Industrie.“

Dort aber gab ihr eine Kollegin den Rat, sich in der Burscheider Verwaltung zu bewerben. „Ein sehr guter Rat“, sagt Bergfelder-Weiss rückblickend. Die Firma habe später nämlich Insolvenz angemeldet. Zum 1. August 1973 wurde die 16-Jährige als Verwaltungspraktikantin bei der Stadtverwaltung Burscheid eingestellt.

Mit kleinem Kulturschock inklusive, als die Kollegen ihr Haushaltspläne auf den Tisch legten, die sie doch durchlesen und sich bei Fragen melden möge, wie sich Bergfelder-Weiss gestern erinnerte. Nicht nur war die Lektüre schwierig, die junge Praktikantin war zudem noch direkt neben dem Kaffeepausenzimmer untergebracht: „Ich habe den Stapel Papier mit dem Gelächter nebenan gelesen.“ Lange her.

Renate Bergfelder-Weiss lernte alle Ämter kennen, fand ihren Favoriten: „Das Ordnungsamt! Da war immer Action!“ und wurde 1975 als Stadtinspektoranwärterin in das Beamtenverhältnis übernommen. Es folgten die Laufbahnprüfung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst und zunehmend anspruchsvollere Aufgaben.

Verbunden mit vielen Erinnerungen, die sie gestern mit ihren Gästen teilte: Dass die Mitarbeiter einst ihre Briefe per Hand vorschrieben und diese abgetippt werden mussten – auf der Schreibmaschine ohne Korrekturtaste. Dass in den Achtzigern in der Stadtkasse der allererste Computer einzog: „Riesengroß und lautstark füllte er ein ganzes Zimmer“, so Bergfelder-Weiss.Erinnerungen daran, dass die Ausschussunterlagen im Rathauskeller als Matrize abgezogen wurden, mit dem unverwechselbaren Geruch aus Spiritus und Wachs. „Das ganze Haus roch danach. Wir immer im Rundlauf drumherum, und immer fehlte eine Seite.“

Heute leitet Bergfelder-Weiss das Büro des Bürgermeisters/Ratsbüro, ist Sprecherin der Stadt und verantwortet den Kulturbereich mitsamt Stadtbücherei. „Das Wichtigste sind die Menschen“, zog sie ihr Fazit. Und deshalb holte sie sich langjährige berufliche Wegbegleiter für das Foto an ihre Seite, die mit ihr oder kurz nach ihr anfingen und selbst schon im Ruhestand sind: die Rathauskollegen Helga Lagotzky, Kurt Berger, Christoph Haendeler. Ihrem „langjährigen Chef“, Altbürgermeister Hans-Dieter Kahrl, der gestern extra vom Niederrhein nach Burscheid gekommen war, dankte sie.

Zum Oktober geht Renate Bergfelder-Weiss in den Ruhestand. Aber den wollte sie gestern gar nicht in den Mittelpunkt gerückt wissen. Kein Abschied sollte es sein, sondern ein fröhliches Beisammensein. Auch wenn sie sich auf den Ruhestand freut, wie sie dem Bergischen Volksboten verriet: „Ich habe eine kleine Enkeltochter, mit der ich dann mehr Zeit verbringen kann.“ Es bleibt auch mehr Zeit für die Reisen mit ihrem Mann, beide wandern gern. Südtirol steht demnächst auf der Agenda, aber auch die geliebte Nordsee. „Ich frage mich, wo die Zeit geblieben ist“, denkt Renate Bergfelder-Weiss über ihre 50 Jahre Rathausdienst laut nach.

Verlässlichkeit und Kommunikation nannte sie gestern als unabdingbare Bestandteile ihrer Arbeit. Mit einem Augenzwinkern würdigte Dirk Runge (der als Pressesprecher ihr Vorgänger im Amt war) ihre Akribie und Genauigkeit: „Sie nimmt sich gerne etwas nach Hause mit, damit sie gut einschlafen kann.“ Unvorstellbar also, dass eine wie Renate Bergfelder-Weiss von Hundert auf Null geht. Macht sie auch nicht. „Ihrem“ Amt 15 und seinem Team wird sie weiterhin unterstützend zur Seite stehen – ein paar Stunden im Kulturbüro. Und sie kehrt zurück in den Kulturverein, den sie mitgründete und dessen Geschäftsführerin sie von 2000 bis 2007 war, und übernimmt den Posten der stellvertretenden Geschäftsführerin. „Ich werde nicht arbeitslos“, sagt sie selbst. Das Stadtgeschehen werde sie weiter verfolgen, kündigt die waschechte Burscheiderin an.

Doch mehr Muße für die Kultur, die sie liebt und in Burscheid mitgestaltet hat, wird es geben. Nicht von ungefähr schenkten ihr die Kollegen unter anderem Karten fürs Düsseldorfer Apollo-Varieté.

Doch noch ist Renate Bergfelder-Weiss mitten im Geschehen. Bringt ihre Verlässlichkeit und Erfahrung ein. Und das ist gut so.

Zur Person

Wohnhaft und aufgewachsen in Burscheid, geboren im November 1956, mit einer Vorliebe für Lakritz und besondere Autos – der erste war ein grüner Karmann Ghia – das verraten die Kollegen in ihrer „The Rathaus Times“ über Renate Bergfelder-Weiss, die seit 50 Jahren in der Verwaltung arbeitet. Pausen legte sie nur durch die Geburten ihrer Kinder ein.