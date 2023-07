Seit 25 Jahren Begleiter in schwersten Stunden

Das Ökumenische Hospiz feiert sein Jubiläum am 1. September mit Empfang, Gesprächsaustausch und Gottesdienst.

Von Claudia Radzwill

Burscheid. Wenn das Leben zu Ende geht, dann wünscht man sich einen würdevollen Abschied. Die englische Krankenschwester Cicely Saunders, vor mehr als 100 Jahren geboren, beschäftigte sich zeit ihres Lebens mit den Bedürfnissen sterbenskranker Menschen. Sie erkannte, dass es physische, psychische soziale und seelsorgerische Bedürfnisse bei Patienten wie auch Angehörigen gab. Cicely Saunders wurde zur Begründerin der Hospizbewegung.

„Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben“, dieser Satz stammt von ihr – und dieser Satz steht auch auf der Einladung, mit der das Ökumenische Hospiz Burscheid für Freitag, 1. September, zur 25-jährigen Bestehensfeier einlädt.

„1997 saßen die Pfarrer der Burscheider Gemeinden und die Leiterin der Diakoniestation, Schwester Hannah, zum Thema Sterbebegleitung zusammen“, erzählt Beate Heß, eine der heutigen Koordinatorinnen des Ökumenischen Hospizes. „Ihnen war damals klar: Der Bedarf war da.“

Man habe ganz klein angefangen, sagt Beate Heß. Bis zum Angebotsumfang, den es heute gibt, war es ein längerer Weg. „Die ersten Befähigungskurse für ehrenamtliche Hospizbegleiter und -begleiterinnen wurden noch zusammen mit Wermelskirchen durchgeführt,“ blickt Heß zurück. Die 1. Vorsitzende des Burscheider Vereins war Dr. Inge Hiller. Heute hat das Amt Karola John inne.

Vor fünf Jahren vergrößerte sich der Verein räumlich

Angehörigen von Schwerkranken zur Seite zu stehen, Sterbebegleitung und für Trauernde da zu sein, das steht im Fokus der Hospize. Bei im Sterben liegenden Menschen ist es Beate Heß und Kollegin Birgit Hensel, ebenfalls Koordinatorin, wichtig, „dass wir schauen, was man tun kann, um den sterbenden Menschen gut zu Hause zu versorgen“.

Die Koordinatorinnen, aber auch Ehrenamtler, kommen dabei als begleitende Sterbebegleiter oder -begleiterinnen für den Betroffenen und die Angehörigen dazu. „Dabei schauen wir immer auch, welcher Mensch zu welchem Menschen passt“, umschreibt es Beate Heß.

Der Dienst des Ökumenisches Hospizes etablierte sich in all den Jahren, und es kamen immer weitere Angebote hinzu. Vor fünf Jahren vergrößerte sich der Verein dann auch räumlich. Aus einem kleineren Büro an der Katholischen Kirche zog man an die Hauptstraße mitten in den Stadtkern. Jetzt ist genügend Platz – für Beratung, Gespräche, aber auch für Lesungen und Treffs.

Auch die Alzheimer-Gesellschaft war schon zu Gast und gab Fortbildungen zum Thema Demenz. Der nächste Termin wird mit dem Verein „Helps“ stattfinden – am Freitag, 18. August. „Die Organisation begleitet Krebspatienten und Angehörige“, erklärt Beate Heß. „Sie stellen ihre Arbeit vor.“

Die Räume des Ökumenischen Hospiz seien dabei ein Raum, in dem der Besuch einer solchen Veranstaltung keine so große Hemmschwelle darstellt – so hoffen die Organisatoren auf Interesse und Resonanz. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Anmeldungen für den Abend werden ab sofort entgegengenommen.

Jeden dritten Samstag im Monat findet in den Räumen des Ökumenischen Hospizes das Trauercafé für Angehörige statt, geöffnet ist es von 15 bis 17 Uhr. Jeden zweiten Freitag im Monat von 17 bis 20 Uhr gibt es das Angebot an alle, die einen Partner verloren haben, gemeinsam zu kochen. „Oft bedeutet der Verlust eines Partners, alleine zu essen. Das kann einem sehr schwerfallen. Ein Stück weit wollen wir das auffangen“, sagt Beate Heß. Der Umzug an die Hauptstraße hatte auch einen weiteren positiven Aspekt: „Hier werden wir auch viel mehr wahrgenommen“, sagt Beate Heß. In den Räumen des „Ökumenischen Hospiz Hausbetreuungsdienst Burscheid e. V.“ – so der exakte Namen und abgekürzt „ÖHHB“ – wird das 25-jährige Jubiläum am 1. September mit einem Empfang um 16 Uhr beginnen.

Kirchenvertreter und die stellvertretende Bürgermeisterin Stella Ignatz werden Grußworte sprechen. Ab 18 Uhr wird zum offenen Gesprächsaustausch eingeladen. Um 19 Uhr schließt sich in der Evangelischen Kirche ein ökumenischer Gottesdienst an.

Hintergrund

Das Ökumenische Hospiz hat seine Räume in der Hauptstraße 57. Erreichbar sind die Koordinatorinnen Beate Heß und Birgit Hensel unter Tel. 02174/5023 oder über buero@oehhb.de.

Hierunter werden auch Anmeldungen für die Veranstaltungen am 18. August und 1. September entgegengenommen.