Schulabgänger sind von Chefs gefragt

Ausbildung

+ © Doro Siewert Am Stand der Bundeswehr informierten sich junge Leute im Jugendzentrum Megafon über Berufe in Uniform. © Doro Siewert

Auf der Ausbildungsmesseim Megafon warben Betriebe um junge Leute.

Von Sven Schlickowey

Der Ausbildungsmarkt hat sich in Burscheid vom Arbeits- zum Bewerbermarkt gewandelt. Das zeigte sich auch Samstag bei der Ausbildungsmesse „Berufe live“ im Megafon. Die Messe hat für Arbeitgeber enorm an Bedeutung gewonnen. Hier können sich Unternehmen von ihrer besten Seite zeigen und mögliche Azubis direkt ansprechen. Und dafür lassen sie sich einiges einfallen. „Wir haben den Firmen von Anfang an geraten, etwas Besonderes zu machen, damit am Stand auch was passiert“, sagt Organisator Werner Schmitten von der katholischen Jugendagentur. Viele Aussteller haben den Rat angenommen.

Die Aufforderung ist so kurz wie unmissverständlich: „Mach mit!“, steht in großen Buchstaben auf gleich mehreren Schildern am Stand der Fietz-Gruppe. Der Burscheider Kunststoffspezialist war einer von 44 Ausstellern bei der vierten Ausgabe der Messe im Megafon. Obwohl die Veranstaltung zu den neueren und vor allem kleineren Angeboten ihrer Art in der Umgebung gehört, gilt sie doch als Erfolgsmodell. Mehr als 1500 Besucher seien im Vorjahr gekommen, so Bürgermeister Stefan Caplan bei der Eröffnung. „Und das überbieten wir dieses Jahr bestimmt locker.“

Der Erfolg von „Berufe live“ sei sicherlich im Konzept der Messe und hier vor allem im Termin begründet, sagt Caplan. Denn während bei ähnlichen Veranstaltungen unter der Woche ganze Schulklassen durchgeschleust werden, kamen am Samstag nur Schüler, die gezielt dorthin wollten. „Das bekommen wir auch immer wieder von den Ausstellern zurückgespielt, dass die Qualität der Gespräche sehr hoch ist“, sagt Werner Schmitten.

Betriebe und Verwaltungen suchen händeringend nach Azubis

Angelockt wurden die Besucher unter anderem vom Rahmenprogramm mit einem Bewerbungsunterlagen-Check, kostenlosen Bewerbungsfotos und Vorträgen. Vor allem aber von der Aussicht, ihren möglichen Ausbildungsbetrieb kennenzulernen.

Die meisten Aussteller suchen nach Auszubildenden. Und das zum Teil händeringend. „Wir könnten doppelt so viele Mitarbeiter beschäftigen, überhaupt kein Problem“, sagt zum Beispiel Anne Müller-Kantelberg von der der Dachdeckerei Kantelberg. „Aber wir finden keine Leute.“ Auch Bürgermeister Caplan kann a

AUSSTELLER BRANCHEN Aus Handel, Handwerk, Verwaltung und Gewerbe suchten 44 Aussteller Nachwuchs auf der Messe. BURSCHEID Aus der Stadt waren etwa Adient, die Tischlerei Paas, die Bäckerei Kretzer, Tenneco Powertrain und Federal-Mogul mit Ständen vertreten. SCHWERPUNKT Auf der Messe waren auch die Pflegeberufe vertreten – unter anderem durch die Evangelische Pflegeakademie Hasensprungmühle in Leichlingen.

ls Verwaltungschef ein ähnliches Lied singen: „Der Markt hat sich total gedreht, insbesondere in den letzten fünf Jahren“, berichtet er. Das gelte auch für den öffentlichen Dienst. „Es gibt weit und breit keine Verwaltung, die nicht unbesetzte Stellen hat.“

Die Dachdeckerei Kantelberg hatte Schieferplatten mitgebracht, aus denen die Besucher Herzen oder Glasuntersetzer fertigen konnten. Nebenan bei der Tischlerei Paas konnten sie zum Hobel greifen. Das Remscheider BZI hatte einen 3D-Drucker im Gepäck, die Finanzverwaltung NRW Kekse mit der Aufschrift „Ausbildungsplätzchen“ und das Klinikum Leverkusen Textmarker in Form von Spritzen. Der Arbeitgeberverband Kölnmetall war gleich mit einem zweistöckigen Truck angereist.

Christian Haubus, bei Fietz für die Ausbildung der Fachlageristen zuständig, forderte die Messebesucher mit einem Bauplan heraus. Ein Werkstück galt es damit mit den vorhandenen Materialien gleich auf der Messe zusammenzubauen.