Schützen mischen Tradition und Moderne

Der Schützenverein wird 100: Ab Freitag wird in Hilgen-Heide gefeiert – Konzert mit Bläck Fööss.

Burscheid. Im Schützenhaus herrscht emsiges Treiben. Mittendrin, wie eine Insel im Sturm, sitzen der 1. Vorsitzende Roger Dabringhaus, sein Vize Peter Fischer, Geschäftsführer Kevin Aßmann, Kassiererin Anja Karsch sowie Schützenkönig Eberhard Gerlach und lassen ihre Blicke konzentriert übers gedruckte Programm schweifen: Ist alles geklärt? Nichts vergessen? Denn am kommenden Wochenende soll alles perfekt sein. Schließlich feiert der Hilgener Schützenverein sein 100-jähriges Bestehen.

Was das Team rund um Roger Dabringhaus zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt: Dass die Urbacher Räuber, eingeplant am Freitagabend, 4. August, ihren Auftritt absagen werden: Das Tanzcorps bekommt wegen Verletzungen und Krankheit keine komplette Truppe zusammen. Doch schon einen Tag später können die Hilgener Schützen, die alle ihre Kontakte haben spielen lassen, aufatmen: Stattdessen kommt die Frauen-Kölsch-Formation Funky Marys.

Eine würdige Vertretung. Die Funky Marys geben 300 Konzerte im Jahr, sind natürlich echte Karnevalsspezialistinnen, haben mit Brings und Klüngelköpp zusammengearbeitet und sich jetzt erstmals mit ihrem Song „Love“ an den Schlager herangetraut: Kurzum, sie haben das Zeug, um den Boden für Bläck Fööss zu bereiten. Die Kölner sind der Top-Act am Freitagabend, 4. August, und spielen rund eineinhalb Stunden lang. „Wir haben deren längstes Konzertformat gewählt“, sagt Roger Dabringhus. Wenn schon, denn schon. Und wer ab 19 Uhr (Einlass) dabei sein möchte, sollte sich sputen: Es gibt nur noch Restkarten.

„100 Jahre, das ist ja schon etwas. Wir sind stolz“, sind sich Dabringhaus und der amtierende Schützenkönig Eberhard Gerlach einig. Eine familiäre Angelegenheit ist es allemal: Nicht nur, dass in Hilgen jeder jeden kennt, so sind Dabringhaus und Gerlach Onkel und Neffe, der eine seit 48 Jahren, der andere seit 37 Jahren im Schützenverein. Und zu dessen Gründungsvätern gehörten ihre beiden Opas, der „Zimmermann Walter“ und der „Steffens Willi“, wie Gerlach sagt. Ehrensache also, dass das 100-Jährige nun besonders gut gelingen soll.

„Wir haben vor rund zwei Jahren mit ersten Überlegungen und Vorbereitungen angefangen“, erzählt Anja Karsch. Sie hat durch ihre Tochter zum Schützenverein gefunden, während Gerlach und Dabringhaus durch die Familie hineinrutschten: „Ich war schon in einer Art Kinderschützenverein, weil ich es nicht abwarten konnte“, sagt Dabringhaus. Seit 2019 ist er Vorsitzender.

Grußworte von Bürgermeister Dirk Runge und Ehrengästen

Wenn am Samstag, 5. August, im Festzelt in Heide um 15.30 Uhr der Festkommers eröffnet wird – mit Grußwort von Bürgermeister Dirk Runge und Ehrengästen wie Altbürgermeister Hans-Dieter Kahrl und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Hermann-Josef Tebroke – sind die Schützen schon länger auf den Beinen. Haben das Zelt nach dem Bläck-Fööss-Konzert wieder aufgeräumt und unter musikalischer Begleitung von „Einigkeit Olpe“ die Flagge bei Schützenkönig Gerlach gehisst. Abends ist ab 20 Uhr Jubiläumsparty, mit Band Die Karos und Trompeter Markus Rey.

Am Sonntagmorgen („Viel Schlaf ist nicht“, verrät Dabringhaus) wird das Königspaar abgeholt und beginnt um 9 Uhr das Königs- und Prinzenschießen. Mit dem Frühkonzert um 10.30 Uhr wird ein besinnlicher Akzent gesetzt. Dann gibt es Ehrungen langjähriger Mitglieder, wird innegehalten. „Ein Gänsehautgefühl“, sagt Roger Dabringhaus. Gegen 12.30 steht fest, wer neuer Schützenkönig ist. „Es gibt ein paar, die Ambitionen haben“, weiß der Vorsitzende.

Eberhard Gerlach könnte gar Schützenkaiser werden, sollte er das zweite Mal nacheinander vorne liegen. Doch im Vorfeld lächelt er nur und lässt sich nicht in die Karten sehen.

Gegen 16 Uhr ist Empfang mit befreundeten Vereinen, um 17.30 Uhr geht der Festzug auf die Strecke – mit dabei sind aus dem Ortsteil die Turngemeinde und der Löschzug. Auch Kinder können mit ihren Fahrrädern in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen und ihr Fahrrad dazu schmücken (Kreppband gibt es am Samstag ab 17 Uhr sowie am Sonntag ab 10.30 Uhr). Peppig endet der Sonntagabend mit der „After-Zug-Party“, dann tritt ab 20 Uhr Coverband Optical Desaster auf.

Der Montag, der Familientag, wartet mit Angeboten der Schausteller, mit Kaffeetafel und Kinderbelustigung auf. Um 19 Uhr werden die Tombolapreise gezogen (die können sich, es sei vorab verraten, sehen lassen). Mit Dämmerschoppen und DJ Mimo steuert das 100-Jährige abends auf seinen Schlussakkord zu: das Höhenfeuerwerk. „Darauf wollten wir nicht verzichten, gerade zum Jubiläum nicht“, sagt Roger Dabringhaus.

Er verhehlt nicht, dass sich die Vereinsaktiven viele Gedanken um ihr Fest gemacht haben. „Man muss eine Mischung aus Tradition und Neuem finden“, sagt er. 2022, nach Corona, sei das bereits einmal gelungen. „Wir hatten ein volles Haus, Jüngere waren ebenso da wie Ältere. Das möchten wir gern wiederholen.“

Bis auf den Freitagabend mit Bläck Fööss ist stets freier Eintritt. Tickets für Bläck Fööss gibt es bei allen Mitgliedern, im Restaurant „Zur Heide“ und online unter:

vvk@sv-hilgen.de