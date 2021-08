Schüler nehmen ihren Leseclub in Besitz

Kultur

+ © Doro Siewert Schnipp: Kabarettist Wilfried Schmickler, unterstützt von Simon Jacobs, durchtrennt das rote Band und eröffnet den Leseclub der GGS Dierath. © Doro Siewert

Beim Tag der offenen Tür stellte die GGS Dierath ihr Projekt vor. Bundesweite Stiftung half.

Von Ursula Hellmann

„Was ist ein Leseclub, und wozu ist er da?“ Auf diese kurzen Fragen bekamen die Besucher im Rahmen der Offenen Tür in der GGS Dierath am Samstag ausführliche Antworten. Schulleiterin Corinna Stobbe erklärte die Entwicklung des Projekts. „Von der Idee unserer ehemaligen Schulleiterin Gatz bis zur feierlichen Einweihung des Leseclubs vergingen zwar etwa zwei Jahre. Dieser wurde aber vom Kollegium und allen, die davon erfuhren, von Beginn an begrüßt.“

Den Anstoß gab die bundesweite Stiftung „Run & Ride for Reading“ (Mainz), die vor elf Jahren gegründet wurde und in vielen Bundesländern vertreten ist. Die rheinische Sektion des Fördervereins unterstützt Schulen im Kölner Raum und im Bergischen Land finanziell und beratend, um dem Kulturgut Lesen wieder einen hervorragenden Stellenwert zu geben. Stobbe: „Unserer Anmeldung, um in die Liste der registrieren Projekte zu kommen, wurde problemlos entsprochen.“

Als Geschäftsführer der Stiftung begrüßte Corinna Stobbe Manfred Brodeßer. In heiterer Weise richtete er seine lobenden Worte hauptsächlich an die anwesenden Kinder und sprach damit auch den etwa 30 Zuhörern aus dem Herzen.

Konrektorin Catrin Geibel freute sich, dass der Bestand an schuleigenem Lesematerial reichlich ergänzt durch Bücher der evangelischen Kirche, betreut und verwaltet durch Susanne Lüssem, ergänzt wird. Sechs Mädchen und vier Jungen der Klassen 3a und 3b warteten in der Aula schon gespannt auf ihren Einsatz als Leseclub-Stationenführer. Zur Einweihung eines weiteren Leseclubs gehört auch ein repräsentativer Lese-Pate. Da war es ein Glücksfall, dass ein aus dem Bergischen stammender, äußerst wortgewandter Kabarettist einige freie Stunden in seinem vollen Terminkalender fand: Wilfried Schmickler.

Der 65-Jährige hatte für seine Lesung vor Erwachsenen und Kindern zwei brillant verfasste Texte gewählt. In Sprache und Darstellung so heiter, dass auch die jüngsten Zuhörer herzhaft lachen konnten.

LESECLUB LEITUNG Die Leitung des Leseclubs hat Ute Niederstetter übernommen. Die GGS-Schüler sollen dort die großen Pausen in Ruhe verbringen können. Der Hintergrund: Lesen ist Grundlage für Bildung. Der Leseclub in Dierath ist bisher eine der wenigen Leseclubs im Kreis. PROJEKT „Run&Ride für Reading“ soll nun auch auf weiterführende Schulen ausgedehnt werden.

Welche Affinität hat die messerscharfe Zunge nun aber zu lesebegeisterten Jugendlichen? Schmicklers plausible Klärung: „Neben meinem Beruf ist es mir wichtig, das unerschöpfliche Kulturgut Sprache auf vielen Ebenen zu präsentieren. Als ehemaliger Schüler des Landrat-Lukas-Gymnasiums kenne ich auch Burscheid sehr gut und erinnere mich noch an die Zeit, als das alte Megafon noch Jugendtreff hieß.“

Zusammen mit Schüler Simon Jacobs zerschnitt der Künstler dann das berühmte rote Band, und der Weg in die Leseclub-Räume war frei. Mit vielen guten Vorschlägen und Fleiß wurde die erste Etage im Schulgebäude renoviert, möbliert und mit Lese-Stoff ausgestattet.

Spiele, Mal- und Bastelmaterial füllen ebenfalls die Regale

Nicht nur Bücher füllen die Regale im Lese-Paradies. Tonträger, Gesellschaftsspiele, Mal- und Bastelmaterial gehören dazu. Eine gemütliche Lese-Höhle zwischen zwei schrägen Wänden lädt zum ungestörten Schmökern ein. Was in den wöchentlichen Workshop-Stunden an Kunstvollem entstand, führten am Eröffnungstag die Sprecher der einzelnen Stationen den Besuchern vor.

Die Drittklässlerinnen Lilly Bruchhäuser, Linda Gläßner und Lotta Zahn fanden ihre Märchenlandschaften selbst gut gelungen und erzählten von deren thematischem Grundkonzept. Dabei stand gewissermaßen das Motto vom Leseclub im Raum: „Mit Freu(n)den lesen!“

Das unterstützen natürlich auf jeden Fall auch drei Mütter, die als freiwillige Aufsicht und Beratung im Leseclub präsent sind.