Schüler lernen, Digitalisierung zu verstehen

Verein ROCKID.one ist an allen drei Burscheider Grundschulen aktiv. Azubis von Federal Mogul unterrichten mit viel Spaß.

Von Sabine Naber

Burscheid. Vor drei Jahren gründete Mario Schwarz den Verein ROCKID.one mit dem Ziel, die nächste Generation bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, eigene kreative Ideen spielerisch zu entwickeln und Schulen wie auch Familien bei der digitalen Transformation zu unterstützen.

„Auslöser war, dass meine Tochter damals noch die Grundschule besuchte, und ich sah, dass dort zwar Laptops vorhanden waren, es aber an Manpower fehlte.“ Dann machen Sie mal, habe der Schulleiter gesagt – und Schwarz machte. Mit Marco Frommenkord – beide bilden inzwischen den Vorstand des Vereins - fing man klein an. Inzwischen gibt es ROCKID.one neben Burscheid noch in 18 anderen Städten mit Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen.

Die drei Grundschulen in Burscheid machen mit, gefördert wird die digitale Bildung und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler, durch Auszubildende, die den Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen auf Augenhöhe den Umgang mit digitalen Medien vermitteln. „Und wir sind in diesem Bereich gerne dabei. Haben unsere Auszubildenden gefragt, wer Lust hat, mitzumachen. Und schnell Freiwillige gefunden. Das klappt reibungslos“, versichert Bernd Rommé, Personalchef im Unternehmen Federal Mogul /Tenneco.

„Unsere Themen sind dann beispielsweise Fake-News und wie man damit umgeht. Die Kinder sind ganz begeistert und machen gerne mit“, erzählt Erik Baumgart, Auszubildender bei Federal Mogul. Er überlegt sich für die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Dierath auch kleine Quizspiele, in denen sie das Gelernte umsetzen können. „Und für die, die besonders schnell lernen, bringe ich dann noch ein paar Extras mit“, sagt Baumgart. Auch Azubi Carl Henry Wilke, der donnerstags in die Montanusgrundschule geht, hat schnell gemerkt, dass es nicht an Tablets, sondern an der Kompetenz dafür fehlt. „Ich zeige beispielsweise oft Videos, erkläre, was Influencer tun, und der Austausch läuft glatt. Die Kinder erzählen mir auch ihre lustigen Geschichten, die sie im Internet erlebt haben. Und die Lehrerinnen und Lehrer sind überrascht, wie ruhig dieser Unterricht abläuft“, weiß Wilke.

Im zweiten Halbjahr des dritten Schuljahres setzt ROCKID.one auch kleine Roboter ein. „Damit ist haptisches Programmieren möglich. Das heißt, die Kinder können zum Beispiel Bilder malen, wenn sie den Roboter entsprechend programmiert haben. Oder er erklärt das Internet. Das macht den Unterricht dann lebendig“, ist Mario Schwarz überzeugt. Einfach und mit Spaß Digitalisierung verstehen lernen, das sei das Ziel des Vereins. Und dabei sollten die Medienstunden in den Grundschulen – später auch in Kitas und den weiterführenden Schulen – eben mehr sein als eine Anwendungseinheit. „Die Kinder sollen selbst gestalten, programmieren und erleben. Und das nicht nur in digitaler Form, sondern auch mit den Themen der Zukunft.“

So ein Kurs läuft über zehn Wochen, jeweils eine Stunde. Und wird von den Betreuenden der OGS begleitet. „Ein MINT-Lehrer aus Remscheid unterstützt uns, und ab dem nächsten Jahr wird uns auch die Universität in Oldenburg wissenschaftlich unterstützen“, macht Frommenkord deutlich. Die Azubis könnten zwar grundsätzlich flexibel agieren, aber gewisse Strukturen würden vorausgesetzt. „Die Azubis kommen ohne pädagogischen Zeigefinger. Sie sind mit dem Medium groß geworden, es macht ihnen Spaß, es zu vermitteln. An manchen Schulen werden sie wie Pop-Stars gefeiert“, betont Frommenkord.

Auch Bürgermeister Dirk Runge machte gestern Mittag im Pressegespräch im Rathaus deutlich, wie froh er ist, dass dieses außergewöhnliche Projekt in den Grundschulen so gut klappt. Der Verein ROCKID.one hat den Förderverein Betreuungsangebote in Burscheid, das Unternehmen Federal Mogul/Tenneco und die Stadt Burscheid als Partner gewinnen können.

Hintergrund

Finanziert wird das Projekt „Azubis an Schulen“ von der Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln und Leader Bergisches Wasserland. In diesem Jahr ist der Verein ROCKID.one mit 110 Azubis aktiv.