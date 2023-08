Großer Schreck für die ganze Familie: Was tun nach Wildunfall?

Fellreste haften an der Stelle, an der das Reh vom Auto erfasst wurde.

„Es hat wie verrückt geknallt“: Nach dem Unfall auf der Autobahn stellte sich Familie Meuter die Frage „Wie verhalte ich mich richtig?“ Was Polizei, Versicherungen, ADAC raten.

Von Anja Kriskofski

Bergisches Land. Es war ein Schreck in der Morgenstunde: Auf dem Rückweg aus dem Urlaub in den Bergen erfasste RGA-Fotograf Peter Meuter mit seinem Pkw bei Tempo 80 auf der Autobahn A3 ein Reh. „Es ist uns in einem Baustellenbereich von rechts vor die Stoßstange gesprungen. Es hat wie verrückt geknallt“, erzählt Meuter. Der Unfall ging für ihn und seine Familie glimpflich aus. Am Auto entstand zwar ein Sachschaden im vierstelligen Bereich, es wurde jedoch niemand verletzt. „Das Schlimmste war, nicht zu wissen, was mit dem Tier passiert ist. “ Wie sollten Autofahrer bei einem Wildunfall vorgehen?

Peter Meuter konnte nach dem Unfall nicht sofort halten: Autobahn, verengter Baustellenbereich – ein Stopp an Ort und Stelle sei nicht möglich gewesen, berichtet er. Erst sechs Kilometer später konnte die Familie auf einer Raststätte rausfahren. Ein anderer Pkw-Fahrer habe ihm dort geraten, die Polizei zu rufen – auch, um eine Bescheinigung über den Wildunfall zu bekommen. „Dass man eine solche Bescheinigung braucht, wusste ich gar nicht.“

Das rät die Polizei

„Man sollte auf jeden Fall die Polizei rufen, wenn ein Tier eventuell tödlich verletzt wurde“, bestätigt Rafael Bringmann, Pressesprecher bei der Polizei Wuppertal. Denn die Beamten benachrichtigen auch den zuständigen Förster oder Jagdpächter, der verletzte Tiere sucht und erschießt. „Auch wenn das Tier bereits tot ist, werden sie informiert.“ Ist das Wild nach dem Unfall weggelaufen, werde die Stelle für den Jagdpächter markiert, damit dieser von dort aus suchen kann.

Die Polizei stelle dem Fahrer zudem eine Unfallmitteilung aus, erklärt Bringmann: „Es gibt ein eigenes Formular für Wildunfälle. Das macht es später einfacher, den Schaden bei der Versicherung geltend zu machen.“

Das sagt der ADAC

Auch der ADAC betont, dass die Polizei immer hinzugezogen werden sollte: „Auch ohne Verletzte muss immer die Polizei unter der Rufnummer 110 verständigt und dabei der genaue Standort durchgegeben werden“, teilt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel mit. Wenn möglich solle man das tote Tier an den Randstreifen ziehen, damit keine Folgeunfälle passieren. „Wegen eventueller Parasiten oder Krankheiten sollte man das Tier aber nicht mit bloßen Händen anfassen, sondern Handschuhe anziehen.“ Verletzte Tiere sollte man nicht berühren. „Wichtig: Das angefahrene Wild darf nicht vom Unfallort entfernt werden, sonst droht eine Anzeige wegen Wilderei. Das kann eine Strafe nach sich ziehen“, erläutert Hölzel.

Der Schaden am Fahrzeug könne über eine vorhandene Teil- oder Vollkaskoversicherung reguliert werden. Die Teilkaskoversicherung ersetze Schäden am fahrenden Fahrzeug, die durch einen Zusammenstoß mit Haarwild – beispielsweise Wildschwein, Reh, Hirsch, Fuchs oder Hase – entstanden sind. „Unfälle mit Vögeln sind dagegen nicht bei allen Versicherungen abgedeckt. Einige Versicherungen bieten Versicherungsschutz für Unfälle mit sämtlichen Tieren an. Abgedeckt sind in diesem Fall sogar Unfälle mit Haustieren.“

Peter Meuter konnte seine Fahrt mit Sohn und Enkel fortsetzen, nachdem sie die herunterhängende Stoßstange notdürftig mit Klebeband befestigt hatten. Der Schaden an Stoßstange, Kotflügel und am Park-Assistenten sei inzwischen repariert – und über die Teilkasko-Versicherung auch reguliert worden. Er habe zum Glück beim Unfall instinktiv richtig reagiert, nicht plötzlich gebremst oder gar das Lenkrad herumgerissen. „Ich möchte nicht wissen, was bei höherem Tempo passiert wäre.“