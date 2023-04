Schottergärten soll der Garaus gemacht werden

Für die besten Umgestaltungen gibt es Preisgelder.

Burscheid. Schotter- und Steingärten sind von gestern. Wenn Kies und Grau die Natur verdrängen, wenn Pflanzen zur Mangelware werden, ist das angesichts von Klimawandel und Insektensterben ein mindestens fragwürdig zu nennender Weg. In einigen Bundesländern sind Schottergärten bereits verboten. Die Burscheider Stadtverwaltung setzt nun mit einem Wettbewerb Anreize und lobt Geldpreise aus, für diejenigen, die aus einem Schottergarten ein naturnahes Areal schaffen wollen: 1000 Euro (1. Platz), 400 Euro (2. Platz), 250 Euro (3. Platz) und je 50 Euro für die Plätze 4 bis 10. Bis 30. Juni können sich interessierte Gartenfans beteiligen. Der Wettbewerb ergänzt das schon bestehende Unterstützungsangebot für private Begrünungen im Stadtgebiet.

Mit ihrer Teilnahme können die Burscheider Bürgerinnen und Bürger zum eigenen Wohlbefinden und zur Attraktivität der Stadt beitragen. „Darüber hinaus können die Auswirkungen eines Starkregens oder eine länger andauernde Dürreperiode durch gezielte Bepflanzungen deutlich vermindert werden“, heißt es aus dem Burscheider Rathaus. Unversiegelte grüne Flächen förderten darüber hinaus die Biodiversität und seien daher bedeutend für die Klimafolgenanpassung und den Klimaschutz.

Für den Wettbewerb gestalten die Teilnehmenden einen Schottergarten von einer Fläche von mindestens fünf Quadratmetern um. Die Beschreibung der Maßnahmen in Wort und Bild (Vorher/Nachher) können dann per E-Mail oder per Post an die Stadt gesandt werden: Stadt Burscheid, Amt für Stadtentwicklungsplanung, Umwelt und Liegenschaften, Höhestraße 7-9, 51399 Burscheid.

klimaschutz@burscheid.de

Eine Jury aus ausgewählten Mitgliedern und Fachexperten wählt anhand festgelegter Indikatoren zu Starkregenvorsorge, Hitzeschutz sowie Biodiversität die gelungensten Beispiele aus. Den Teilnahmebogen gibt es online. nal

burscheid.de/klima-umwelt/klimafolgenanpassung/naturnahe-gartengestaltung