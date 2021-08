Bad Sanierung wird groß geplant

Mit Fördermitteln erneuert

+ © Archiv Das Vitalbad Burscheid soll in den nächsten Jahren attraktiver gemacht werden. © Archiv

Das Vitalbad soll mit Fördermitteln erneuert werden. Auslöser ist der marode Beton unter dem Solebecken.

Von Anja Wollschlaeger

Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Meuthen hatte schon im Mai 2018 angekündigt: „Das Vitalbad muss für vier bis fünf Monate geschlossen werden.“ Der Plan war zunächst, das Schwimmbad schon zum Jahreswechsel 2019/2020 in eine längere Winterpause zu schicken, doch dann kam es anders. Auf einer Ratssitzung hatte Bürgermeister Stefan Caplan bekannt gegeben, dass überraschend ein Fördertopf für die Bad-Sanierung beim Land gefunden worden sei. Die Bauarbeiten wurden, um den Antrag zu stellen, aufgeschoben. In der jüngsten Ratssitzung gab Stadtkämmerin Helga Lagotzki in ihrer Haushaltsrede dann bekannt, die „Betonsanierung“ sei verschoben. Die Stadt hat im Haushalt für 2019 damit erst einmal 735.000 Euro gespart.

Normalerweise schließt das Bad bekanntlich für kleinere Sanierungsarbeiten, Renovierungen und Säuberungen immer zum Jahreswechsel. Weil der Beton des Solebeckens marode geworden ist, steht eine große Reparatur an.

„Wir lassen den Zustand sehr eng überwachen“

Christian Meuthen

Meuthen hatte im vergangenen Jahr erklärt, das Wasser habe bereits seine Spuren eine Etage tiefer hinterlassen. „Es gibt Ausblühungen im Keller.“ Rostspuren durch den Angriff des Wassers an den Armiereisen seien bereits zu sehen.

Eine Gefahr für die Badegäste geht davon aber nicht aus, so Meuthen. Ein Statiker ist z Rate gezogen, so Meuthen: „Wir lassen den Zustand sehr eng überwachen“, sagt er.

Nun ist Meuthen mit seinem Team dabei, den Förderantrag zu schreiben, damit die Stadt in den Genuss der Unterstützung vom Land kommt und dabei ist zunächst Eile geboten.

Das Geld soll aus dem „Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ kommen, eben derselbe Fördertopf, der auch die Wandlung des Haus der Kunst zum Haus der Kulturen unterstützen soll. Abgabefrist: 30. September. Danach - das hatte Bürgermeister Stefan Caplan beim Ausschussgespräch über das Haus der Kulturen gesagt - wird sich erst einmal wenig tun, denn Burscheid wird nicht die einzige Stadt sein, die Geld aus diesem Fördertopf beantragt. Danach, so erklärte Caplan sind drei Szenarien denkbar.

Entweder die Anträge werden genehmigt. Dann beginnt der Bau für das Haus der Kulturen und das Vitalbad kurzfristig. Oder die Anträge werden abgelehnt. Möglicherweise und das hält auch Christian Meuthen für denkar, wird das Geld erst in einem der kommenden Jahre genehmigt. Dann müsste der Beton unter dem Solebecken noch eine Weile vor sich hinrosten.

ÖFFNUNGSZEITEN FEIERTAG Das Burscheider Bad hat am Donnerstag, den 3. Oktober von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Einlass ist bis 18 Uhr. Die Küche schließt um 18.15 Uhr WOCHENTAGE Dienstags bis Freitags ist das Bad von 7 bis 21.30 Uhr geöffnet, montags von 14 bis 21.30 Uhr. Einlass ist bis 20.45 Uhr. Die Küche schließt um 20.45 Uhr.

Wie Meuthen nun auf Nachfrage bekannt gab, geht es bei dem Förderantrag nicht mehr nur um die reine Betonsanierung. Über die Reparatur hinaus soll das Bad auch „mögliche Attraktivitätssteigerungen“ erfahren. Das Bad soll also schöner und interessanter für Badegäste werden. Alle Maßnahmen bündelt der Förderantrag, der am Montag auf die Reise nach Düsseldorf gegeben wird.

Teurer wird es wohl auch. Meuthen geht inzwischen von einer Planung im Bereich „oberhalb von zwei Millionen Euro aus“.

Um das alles umzusetzen könnten die Badegäste zwischen vier und sechs Monaten auf Solebecken, Dampfbad, Kneipp-Gang und Co verzichten müssen. Die Vereine - so hatte Meuthen 2018 geplant - sollen aber von der Schließung nicht betroffen sein. Das Vereinsbecken im Untergeschoss wäre demnach kein Fall für die Sanierung. Wann die Sanierung stattfindet, kann Meuthen noch nicht abschätzen.