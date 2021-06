Sänger verwandeln sich in Stars

Konzert

Bei „Monuments of Rock“ präsentierten Good Voices alles Musikalische, was die Rock- und Pop-Geschichte zu bieten hat.

Von Ursula Hellmann

Das Haus der Kunst wurde am Samstag zum „Rockpalast“. Kaum wiederzuerkennen waren die Sänger der Good Voices Dürscheid, hatten sie sich doch in die Ära der Topstars der Rock- und Pop-Szene versetzt.

Zwischen den leger gewandeten Chorherren waren nämlich ein Beatle (Marcus Laszewski), Wolfgang Niedecken von Bap (Wilfried Frowein), oder auch Freddie Mercury (Robert Seck) und Udo Lindenberg (Ralf Theilenberg) zu finden.

Dazu kamen zwei Charaktere aus der Band Kiss (Michael Selbeck und Heinz Miseré). Gleich drei Elton-John-Models verteilten sich in den Stimmlagen (Michael Brückner, Martin König und Sascha Otto). Im stylishen Elton-Weiß führte Brückner in seiner locker-witzigen Weise durchs Programm. Instrumental begleitet wurden die Kultsongs der zum größten Teil noch lebenden Pop-Ikonen von Profimusikern. Thomas Fritze (Langenfeld) spielte dem E-Bass, Andreas Link (Köln) brillierte mit Piano-Vielklang, Heinz Reiner Schiefer (Leverkusen) brachte Speed in die Drums, und Julian Hilgert (Leverkusen) zeigte Gitarrenläufe mit Temperament.

Der letzte Ton des Openers „Crocodile Rock“ war noch nicht verklungen, als der Beifall aus dem vollbesetzten Saal schon aufbrandete. Wenn auch die Texte nicht allzuschwer daherkamen, stellten die Arrangements und Einsätze bei jedem einzelnen Musik-Genre hohe Ansprüche. Der historische Scorpions-Song „Wind of Change“ wurde durch eine harmonische Pfeifsequenz von Chorleiter Volker Wierz abgerundet. Zur Freude einiger Zuhörer bekamen die englischsprachigen Welthits durch die „Reeperbahn“-Eloge (Lindenberg) und die Kölner emotionale Rockballade „Verdamp lang her . . .“ eine willkommene Ergänzung.

Eine weitere Farbe im Oldie-Repertoire brachte das Heart Chor-Vocal-Ensemble mit zwei schwungvollen Abba-Kompositionen und drei Balladen auf die Bühne. Sieben junge Sängerinnen aus verschiedenen Jugendchören hatten sich von Volker Wierz begeistern lassen, einen Projektchor speziell für dieses Konzert zu bilden. Als sie „It’s raining men!“ zelebrierten, ernteten sie die verdiente Applaus-Länge.

Wie der erste Konzertteil mit einem Beatle-Medley die Gäste in die Pause empfahl, endete der offizielle Konzertabend mit einem Medley der Gruppe Queen. Um Zugaben wurden die Künstler lautstark gebeten. So erklangen trotz vorgeschrittener Zeit noch „Angels“ and „Bed of roses“.

Michael Brückner erläuterte zur Entwicklung der Good Voices Dürscheid: „Als Sänger mit unserem Stimmpotenzial sind wir uns treu geblieben. Unser äußeres Auftreten hat sich aber, dank unseres hoch engagierten Leiters, auf die Wünsche des heutigen Publikums eingestellt.“

Für die nächsten Aufführungen gibt es ein anderes Thema

Das Konzept für dieses Konzert sei ein Projekt für sich gewesen. Brückner: „Für die nächsten Aufführungen werden wir uns wieder einem anderen Thema widmen.“ Gibt es auch personelle Veränderungen im Sängerkreis?

Brückner: „Im letzten Jahr ist die Zahl der Aktiven gleich geblieben. Heute singen bei uns zwei Herren mit, die sozusagen auf Schnupper-Zeit dabei sind. Unsere Hoffnung geht dahin, dass sie sich entschließen und sich uns auf Dauer anschließen.“ Als Ehrengäste konnte Michael Brückner unter anderen Christiane Borchardt vom Sängerkreis Rhein-Wupper begrüßen. Ein launiges Willkommen von Publikum und Sängern bekamen auch „Klaus und Dagmar“ aus dem Sauerland und „Gretchen und Hildegard“, treue Fans des Chores aus Lützenkirchen.