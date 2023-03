Seniorencafé: Rummikub ist jedes Mal der Renner

Alle 14 Tage trifft sich das Seniorencafé. Willkommen sind jederzeit auch junge Menschen.

Von Anja Wollschläger

Burscheid. Die Gemeinschaft ist das schönste, da sind sich die Teilnehmenden am Seniorencafé in der Evangelischen Kirchengemeinde einig. Alle 14 Tage öffnet Küsterin Ursula Sander die Türen des Evangelischen Gemeindehauses, kocht literweise Kaffee und holt gleich einen ganzen Stapel Rummikub Spiele heraus. Kurz darauf treffen dann auch schon die ersten Besucher und Besucherinnen ein. Beim jüngsten Treffen gab es etwas zu feiern: „Brigitte hat Geburtstag. Sie hat für uns den Kuchen gebacken“, sagt Schneider an. Die Damen und Herren an den Tischen wenden sich um und danken dem Geburtstagskind, das schon 71 Lenze zählt. Kaum angeschnitten, sind die Kuchen auch schon in aller Munde: Käsekuchen, Butterkuchen und ein Tiramisu-Kuchen stehen zur Auswahl. Am Ausgang gibt jeder einen kleinen Betrag für die nächsten Kuchen-Zutaten in eine Spendendose.

Was das schöne an diesen Treffen ist? Dazu sagt Karin Hübener (81), dass sie hier Freunde trifft. Gerade geht das Gespräch um den nächsten Ausflug in die Lanxess-Arena. Monika Holz ist dabei. Eine Dame am Tisch weiß, woher sie Karten bekommt. Schnell ist abgemacht, wer mitfährt. Schneider sagt: „Es können natürlich auch Jüngere zu uns kommen. Wer Zeit hat, kommt einfach dazu.“

Bei der Kaffee-Runde gibt es ganz unterschiedliche Gesprächsthemen. Am Tisch von Irmgard Werth ging es ganz kurz um Corona und wie schön es doch ist, sich jetzt überall ohne besondere Vorsicht treffen zu können. Nebenan heißt es: „Wir reden über Kochrezepte und können auch mal auf unsere Ehemänner schimpfen. Das heißt, wenn man noch einen hat.“ Und schon lachen die Menschen am Tisch laut los.

Irmgard Werth sagt: „Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Menschen hierher kämen, und ich mache auch immer Reklame im Bekanntenkreis.“ Sie kommt zum Seniorencafé seit vielen Jahren und ist eine von den wenigen, die „von vor Corona“ dabei geblieben sind.

Schneider bestätigt, dass die Pandemie der Veranstaltungsreihe zugesetzt hat: „Viele haben sich nicht aus dem Haus getraut, und in den Jahren sind auch ein paar unserer Besucher weggezogen oder gestorben. Leider sind kaum neue Gesichter dazu gekommen.“

Was manchmal fehlt? Ein dritter Mitspieler für Skat

Dann geht es los mit Rummikub. Laut Schneider das mit Abstand beliebteste Spiel beim Seniorencafé. Vielleicht liegt das auch daran, dass statt Karten, wie beim Rommé, Spielsteine genutzt werden. Die sind einfach zu greifen und auch zu erkennen, wenn man einmal die Brille vergessen hat. Und eins ist auch klar: „die“ gewinnt immer, sagt eine Mitspielerin und zeigt auf ihre Sitznachbarin. Beliebt sind auch andere Spiele, wie SkipBo, so Schneider. Was manchem fehlt ist die dritte Frau zum Skat, aber ein dritter Mann dürfe es auch sein.

Termine: Freitags, 14.30 Uhr bis 17 Uhr: 24. März, 21. April, 5. Mai, 19. Mai, 2. Juni, 16. Juni, 7. Juli, 21. Juli, 4. August, 18. August, 1. September

Ort: Evangelisches Gemeindehaus Burscheid, Hauptstraße 44

Kontakt: Pfarrer Matthias Pausch, Tel. (0 21 74) 85 33