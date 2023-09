Rossmann will Filiale nächstes Jahr eröffnen

Bauantrag für den Umbau des Untergeschosses in der Lindenpassage wurde genehmigt.

Von Anja Wollschlaeger

Burscheid. „Zeitnah im nächsten Jahr“ will die Drogeriemarktkette Rossmann in Burscheid eine Filiale eröffnen. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des Bergischen Volksboten hervor. Die Rossmann-Pressestelle bestätigt damit Pläne, die bereits seit 2021 bekannt sind. Zunächst soll die Post innerhalb der Immobilie umziehen. Das bestätigt auch Josef Lange aus der Post-Unternehmenskommunikation. Der Umzug ist für Ende Oktober/Anfang November geplant.

Die Drogeriemarktkette Rossmann hatte bereits 2021 angegeben, in Burscheid eine Filiale eröffnen zu wollen. Ein Mietvertrag mit der Kette wurde bereits damals geschlossen. Inzwischen hat die Stadt Burscheid auch bestätigt, dass der Bauantrag für den Umbau des Untergeschosses genehmigt wurde. Die Mieter mehrerer Läden aus der Lindenpassage sind längst ausgezogen. Doch in der Passage hat sich ansonsten wenig verändert.

Aktuell haben im Untergeschoss nur noch die Post und die Kik-Filiale geöffnet. 2021 gab ein Sprecher der Eigentümer-Gesellschaft, die Munitor-Gruppe aus Saarbrücken an, dass diese beiden Mieter neben Rossmann weiter in der Lindenpassage bleiben sollen. Aktuell war seitens der Munitor-Gruppe kein Statement zum geplanten Umbau zu erhalten, trotz vielfacher Anfragen.

Fest steht: Die Postfiliale bekommt einen neuen Eigentümer. Diana Fontana hatte per Aushang schon längere Zeit eine Nachfolge gesucht. Nun bestätigt die Post-Pressestelle, dass im Zeitraum Ende Oktober bis Anfang November ein Betreiberwechsel ansteht.

In der näheren Umgebunggibt es mehrere Drogeriemärkte

Der Übergang soll quasi nahtlos geschehen, teilt ein Sprecher des Konzerns mit. Mit dem neuen Eigentümer steht dann auch der Umzug innerhalb der Passage bevor. Die Pressestelle teilt mit: „Aus Post & Tabak Fontana wird dann Post & Tabak Volpe.“ Ein Drogeriemarkt steht schon seit Jahren auf der Wunschliste vieler Burscheider. Schon 2016 stellte der Endbericht des IEHK-Konzeptes fest: „Ein Drogeriemarkt fehlt gänzlich in der Innenstadt.“

Abhilfe soll nach dem IEHK der Einzelhandelsstandort in der Montanusstraße schaffen. Doch dort laufen aktuell noch Tiefbauarbeiten. Auch dort ist ein Drogeriemarkt geplant. Wie im Stadtentwicklungsausschuss im Juni bekannt wurde, ist ein Mietvertrag mit DM bereits geschlossen. Der Drogeriemarkt Rossmann gibt in seinem Geschäftsbericht an, im Jahr 2023 in Deutschland 70 neue Filialen eröffnen zu wollen. Die Drogeriemarkt-Kette hat nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 16,9 Prozent bei den Drogeriewaren in Deutschland. Mehr als 20 Prozent des Gesamtumsatzes machen demnach die Discounter.

Aktuell gibt es folgende Drogeriemärkte in der näheren Umgebung: DM-Märkte gibt es in Wermelskirchen, Opladen, Wiesdorf, Manfort und Leichlingen. Und der Drogeriemarkt Rossmann hat Filialen in Lützenkirchen, Schlebusch, Manfort, Wiesdorf (zwei), Opladen und Rheindorf.

Hintergrund

In Burscheid wird an der Montanusstraße ein Einkaufszentrum mit Wohnungen gebaut. Einen Mietvertrag hat dort schon DM abgeschlossen. Sie werden dort eine Filiale auf 700 Quadratmetern eröffnen. Geplant ist die Eröffnung im Sommer/Herbst 2026. Dann sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Burscheider wünschen sich schon lange einen Drogeriemarkt in ihrer Stadt. Jetzt werden sie – so wie es geplant ist – sogar zwei bekommen.