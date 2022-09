Herbert Reul reagiert rasch auf den Hilferuf der Bäckerei Kretzer

Burscheid. Mit Sorge blickt Richard Kretzer, Chef der gleichnamigen Burscheider Bäckerei, auf die Energiekrise und explosionsartig in die Höhe schießenden Kosten. Darüber hatte er im August ausführlich mit dem Bergischen Volksboten gesprochen. „Gerade Bäckereien sind sehr energieintensiv und durch die ausufernden Kosten enorm betroffen“, sagt Kretzer. Den Stromverbrauch seines Unternehmens beziffert er auf rund 600 000 Kilowattstunden im Jahr. Der Energieversorger habe signalisiert, dass es vom Januar an teurer wird – 30 Cent mehr pro Kilowattstunde. Bedeutet: rund 13 000 Euro im Monat mehr an Stromkosten.