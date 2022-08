Renata und Valentin Lusin tanzen wieder

Verein Burscheid-live richtet am kommenden Wochenende „Internationales Burscheid“ aus

Von Nadja Lehmann

Noch bunter, noch vielfältiger: Das verspricht Gastgeber Uwe Graetke, der mit dem Verein Burscheid-live am kommenden Wochenende erneut das Fest „Internationales Burscheid“ auf Marktplatz und Hauptstraße ausrichtet.

Umrahmt von orientalischen Tänzen des Burscheider Studios „Diwan El Shark“ werden am Samstag Burscheids 1. stellvertretende Bürgermeisterin Stella Ignatz und Landrat Stephan Santelmann um 14 Uhr die zweite Ausgabe von „Internationales Burscheid“ eröffnen. Tänzerisch und farbenprächtig geht es am Nachmittag, den Thomas Kaps moderiert, mit der russischen Folkloregruppe Positiff, mit AFiR (Anatolische Folklore im Ruhrpott), dem griechischem Tanzkreis Melos sowie den Megadancern vom Megafon weiter. Dazwischen wird die Sängerin Nacia das Publikum mit französischen Titeln unterhalten.

Abends werden dann bis 23 Uhr die italienischen Sänger Roberta Lorenza, Massimo und Gino Dal Nero sowie das Tanzcorps Rut-Wiess Dabringhausen für den Ausklang des ersten Tages sorgen. Das Große Tanzcorps der Urbacher Räuber musste aufgrund mehrerer Verletzungen absagen. Stattdessen kommt Ronjas Räuberhorde.

Am Sonntagmorgen wird mit Amber van den Elzen (21) aus den Niederlanden dann die Patin von „Internationales Burscheid“ erwartet, die in der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ den zweiten Platz belegte. Natürlich wird auch Ambers Schwester Laura van den Elzen (24), die schon 2016 den zweiten Platz bei „Deutschland sucht den Superstar“ erringen konnte, zusammen mit ihrem Partner Mark Hoffmann (25), der es bei der „DSDS“ Staffel 2016 bis ins Halbfinale schaffte, mit nach Burscheid kommen.

Fan-Fest mit Laura und Amber van den Elzen

In Burscheid werden die drei aber nicht nur um 14.45 Uhr (Laura & Mark) und um 18.15 Uhr (Amber van den Elzen) singen, sondern vorher zu einem Fantreffen mit Autogrammen, Fotos, CDs bitten – von 11 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz. Parallel präsentieren Sharon Rupa und Christian Rotter auf der Bühne 90 Minuten lang Welthits, ehe die Trommelgruppe Assaman mit ihrem Lehrer aus dem Senegal afrikanische Töne erklingen lässt. Im Anschluss an ihren Auftritt führt die Gruppe in der Stadtbücherei von 13 bis 14 Uhr einen Trommelworkshop durch.

Mit dem russischen Profi-Tanzpaar Renata und Valentin Lusin werden dann am Mittag weitere Stargäste eintreffen, die bereits im letzten Jahr mit ihren Auftritten die Besucher begeistert hatten. „Und damit hat Burscheid-live sein damaliges Versprechen wahr gemacht und sich mit Erfolg darum bemüht, das erfolgreiche und sympathische Tanzpaar, das im November 2021 Profi-Weltmeister im Showdance Standard wurde, ein zweites Mal nach Burscheid zu holen“, freut sich Graetke. Renata und Valentin Lusin, die erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Auftritt in Italien zurückkehren werden, präsentieren um 14.30 Uhr eine Salsa, um 17 Uhr einen Wiener Walzer zu „What if I“ und um 19.30 Uhr eine Latein-Kür mit Paso, Samba und Rumba.

Tanzvorführungen gibt es am Sonntag von einem Flamenco-Duo des Spanischen Elternvereins Remscheid, dem Amigos De Bolivia e. V, der Ballettschule Modern Movement sowie den Dance Mice, Essence Ladies und dem Dance Team der Turngemeinde Hilgen. Den Schlusspunkt setzt dann um etwa 20.30 Uhr ein interreligiöses Friedensgebet.

Außer dem Bühnenprogramm warten auf die Besucher eine große Kinderwelt mit Hüpfburg, Rutsche, Holzeisenbahn und mehr sowie Informations- und Aktionsstände. Es locken internationale Spezialitäten: Unter anderem kochen die EU-Miniköche und die Klasse 10b der Johannes-Löh-Gesamtschule. Der Eintritt ist frei.

burscheid-live.de