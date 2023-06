Rehbock von Hund zu Tode gehetzt

Hegering: „Hunde an die Leine!“.

Burscheid. Am Freitag stand es bereits auf der Facebook-Seite des Burscheider Hegerings: „In Bornheim wurde ein Rehbock von einem Hund in den qualvollen Tod gehetzt. Der Rehbock verfing sich im Zaun und starb nach Sicherheit erst nach sehr langem Leid.“ Die 1. Vorsitzende des Hegerings, Stephanie Rahm, sagt noch einmal eindringlich: „Leute, nehmt Eure Hunde an die Leine!“

Es sei bereits der zweite so geartete Fund in der vergangenen Woche in Burscheid. „Es ist einfach nur traurig. Wir möchten uns nicht vorstellen, welche Qualen, Ängste und Schmerzen diese Tiere erleiden mussten, bevor endlich der Tod eintrat“, sagt die Vorsitzende Stephanie Rahm. Die Brut- und Setzzeit dauere vom 1. April bis zum 15. Juli. „Hundehalter tragen die Verantwortung für ihre Tiere“, sagt Stephanie Rahm.

Der Hegering fliegt auch Felder ab mit einer Drohne

Der Hegering Burscheid versteht sich als Interessenvertretung der Burscheider Jägerschaft. Zu den Aufgaben gehört auch der Schutz der Kitze. Bevor die Wiesen und Felder gemäht werden, werden sie mit einer Drohne abgeflogen, um die jungen Rehe aufzufinden. Sie werden sorgsam aufgehoben und in Kisten an den Rand der Felder gesetzt. kc