Rauschen die Wälder auch morgen noch?

Mit Satellitenkameras wird das Baumsterben ganz genau beobachtet. Im Bergischen soll der Borkenkäfer zudem bald keine Chance mehr haben.

Burscheid/Wermelskirchen. Stürme, Trockenheit und nicht zuletzt auch Schädlinge wie der Borkenkäfer haben dem Wald zugesetzt. Wo früher dicht an dicht die Baumstämme standen, ragen heute oft dicht an dicht die Baumstümpfe aus dem Boden. Der Wald hat unter den Klimaveränderungen gelitten. Ihn fit zu machen für die Zukunft, ist keine einfache Aufgabe. Mit Jörn Hevendahl gibt es jetzt einen neuen Leiter für das Regionalforstamt Bergisches Land. „Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Wälder auch morgen noch rauschen“, sagt der gebürtige Wipperfürther jetzt bei seiner Amtseinführung. Doch wie steht es eigentlich um den Wald?

Antworten liefert mittlerweile hochkomplexe Technik. Zum Beispiel Kameras von Satelliten im All. Sie haben aufgezeichnet: Seit dem Jahr 2000 wurde aus 4.800 Hektar gesundem Baumbestand im Rheinisch-Bergischen Kreis Totholz. Das entspricht mehr als 6.700 Fußballfeldern. Allein 292 Hektar Verlust gab es im vergangenen Jahr, 2020 und 2021 waren es jeweils mehr als 1.300. Diese Zahlen gehen aus Auswertungen von Global Forest Watch des World Resource Institut hervor. Berechnet werden die Daten von der Universität Maryland, Google, der Nasa und einem US-Geoinstitut unter Verwendung von Satellitenbildern.

An welchen Stellen besonders viele Bäume abgeholzt wurden

Eine interaktive Karte zeigt, an welchen Stellen genau es weniger Bäume gibt als noch vor 20 Jahren. In Wermelskirchen sind insbesondere Stellen in den Außengebieten erfasst, sei es in Dabringhausen, Dhünn oder Kenkhausen. Auch an der Stadtgrenze zu Remscheid, zwischen Hünger und Ehringhausen, nahm die Zahl der Bäume ab. In Burscheid sieht es dagegen deutlich anders aus. Hier sind vergleichsweise wenige Gebiete betroffen. Insbesondere aber jene, die an Wermelskirchen oder auch Odenthal grenzen. Was sich als Ost-West-Unterschied im Kreis im Kleinen zeigt, wird beim Blick auf die NRW-Karte noch deutlicher: Besonders stark betroffen sind eben die dicht bewaldeten Gebiete im Bergischen Land, Sauerland und angrenzenden Gebieten. Deutlich weniger betroffen sind die Ballungsgebiete um Köln und Düsseldorf sowie das Ruhrgebiet. Aber auch Rheinland und Münsterland zeigen eine deutlich geringere Abnahme des Baumbestands.

Wodurch es weniger Bäume gibt

Ob Absterben, Forstwirtschaft oder Flächenversiegelung: Warum genau es weniger Bäume im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt als noch vor 20 Jahren, das geht aus den Daten von Global Forest Watch nicht hervor. Dementsprechend kann die Ursache nicht nur auf die Klimaveränderungen zurückzuführen sein. Zahlen legen die Wissenschaftler nur zu Waldbränden vor. Elf Hektar gingen dadurch im Untersuchungszeitraum verloren – ein vergleichsweise geringer Anteil. Doch: Die Waldbrandgefahr wird in den kommenden Jahren steigen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). 2022 erreichte die Jahresdurchschnittstemperatur mit 11,57 Grad im Bergischen Land einen neuen Höchstwert, zeigen Werte der Meteorologen.

Welche Bedeutung der Wald hat

Gerade in Bezug auf steigende Temperaturen spielen Bäume eine wichtige Rolle. Sie haben eine kühlende Wirkung – das Blattwerk kann durch Schatten und die Verdunstungskälte von Wasser wie eine Art Klimaanlage wirken. Und: Bäume sind ein wichtiger CO 2 -Speicher. Pro Jahr nahm der Wald im Rheinisch-Bergischen Kreis durchschnittlich 201 Kilotonnen Treibhausgase auf. Zum Vergleich: Jedes Jahr werden im Kreis etwa 135 Kilotonnen CO 2 freigesetzt.

Was die Waldbesitzer in den kommenden Jahren tun

Diese wichtigen Funktionen wollen die Waldbesitzer in den kommenden Jahren schützen. Die Pläne geben Hoffnung. Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW möchte im Bergischen Land 16.000 Hektar „käfergeschädigte Flächen“ zu zukunftsfähigen Mischwäldern entwickeln. Leiter Thomas Kämmerling betont dabei: „Das funktioniert nur, wenn öffentliche und private Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer an einem Strang ziehen.“

Dieser Aufgabe möchte sich nun der neue Regionalförster Jörn Hevendahl stellen. „Man muss meinen, was man sagt – und auch so handeln. Und genau das können Sie von mir erwarten“, gibt er sich kämpferisch. Denn bei all den negativen Zahlen der Forscher: Nicht jede Waldfläche ist verloren, machen die Aufnahmen der Satellitenkameras deutlich. Der Großteil des Waldes im Rheinisch-Bergischen Kreis – mehr als 23.000 Hektar – zeigt sich stabil. Darüber hinaus entstand seit 2000 auf 294 Hektar Fläche auch schon wieder neuer Wald.

Der „Neue“

+ Jörn Hevendehl ist neuer Regionalförster. © Wald und Holz NRW

Jörn Hevendahl, gebürtig aus Wipperfürth, ist neuer Leiter des Regionalforstamtes Bergisches Land, das zum Landesbetrieb Wald und Holz NRW gehört. Er trat zum 1. August die Nachfolge von Kay Boening an, der in den Ruhestand ging. Bevor Hevendehl ins Bergische wechselte, leitete er acht Jahre lang das benachbarte Regionalforstamt Märkisches Sauerland – auch ein Gebiet mit viel Waldverlust.

