Rathauschef: „Ich bin nicht sehr spontan“

Sommerinterview mit Bürgermeister Dirk Runge – Teil 1.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Wir haben mit Bürgermeister Dirk Runge gesprochen – über sein Amt, über die Baustellen in der Stadt, über Schulen und Kindergärten. Dieses Sommerinterview ist also etwas länger geworden, aber natürlich auch spannend. Wir wollen unseren Lesern nichts vorenthalten, und deshalb splitten wir das Gespräch einfach auf: In den nächsten Tagen folgt ein Nachschlag.



Seit 2022 sind Sie Bürgermeister. Was hat sich für Sie verändert?

Dirk Runge: Ein ganz neuer Job ist es nicht. Was ich von Montag bis Freitag mache, habe ich teilweise vorher auch schon gemacht. Da ich ja vorher auch allgemeiner Vertreter war, sind mir viele Angelegenheiten vertraut. Insgesamt ist mir das Verwaltungsgeschäft ja nicht fremd. Was neu ist, ist die repräsentative Arbeit. Die hat für mich enorm zugenommen. Aber das habe ich vorher schon gewusst. Und ich habe gelernt: Zwischen Ostern und den Sommerferien ist sehr viel los und an fast jedem Wochenende Termine. Das Gleiche gilt für die Vorweihnachtszeit. Das sind die Hotspots.



Macht der neue Aspekt Ihrer Arbeit Ihnen Freude?

Runge: Ja, weil ich Menschen begegne. Mal haben sie kleinere Probleme, mal große Sorgen. Mir fällt der Obst- und Gartenbauverein ein, bei dem der Nachwuchs fehlt und der nicht weiß, wie und ob es weitergeht. Mal werden auch nur Kleinigkeiten thematisiert: Warum steht das Verkehrsschild da und dort, wie lange dauert die Baustelle noch? Ich höre zu und schicke mir dann selbst eine E-Mail als Erinnerungsstütze, wenn ich nicht gleich eine Antwort parat habe. Denn ich kenne ja auch nicht alle Sachverhalte im Detail.

Wie ist das mit dem Abschalten, läuft Ihnen da manches auch über die Bettdecke?

Runge: Ja, das tut es. Ich bin nicht sehr spontan und denke gerne nochmal über die Dinge nach. Das geht sehr gut während des Autofahrens. Früher war es oftmals so, dass ich abends zu Hause den Schlüssel herumgedreht habe, und das war's. Aber jetzt ist mehr Verantwortung hinzugekommen, das spüre ich. Und dass ich viel mehr auch in Nicht-Dienstzeiten angefragt werde, hat sich deutlich erhöht.



Haben Sie selbst sich verändert?

Runge: Das selbst zu beurteilen, ist schwer. Das müssten Sie eher meine Frau fragen (lacht). Woran die Burscheider sich übrigens erstmal etwas gewöhnen mussten, ist, dass meine Frau mich am Wochenende bei den Terminen gerne begleitet. Das kannten die Burscheider zuvor in der Form nicht, und ich habe den Eindruck, sie genießen es jetzt sogar.



Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Fraktionen? Früher gab es einen ganz bestimmten politischen Stil, in dem

sehr viel bereits vor den Gremiensitzungen geklärt wurde . . .

Runge: Ja, das stimmt. Eine sehr sachorientierte Politik über Parteigrenzen hinweg war Konsens. Ich glaube, dass wir dadurch Finanzkrise und Stärkungspakt so erfolgreich gemeistert haben. Andere Städte beneiden uns um dieses Modell. Ich nutze das Instrument der interfraktionellen Besprechung nur selten, in diesem Jahr haben wir uns gerade zwei Mal getroffen. Denn Diskussion und Debatte sollen natürlich in den Ausschüssen stattfinden. Mein Eindruck ist, das ist auch genau das, was die Fraktionen möchten. Die deutliche Zunahme der Anträge und Anfragen ist jedoch personell problematisch. Schließlich bedeutet es einen enormen Aufwand, die Sachverhalte zu recherchieren und gute Vorlagen zu machen. Dass die Diskussionen lebhafter geworden sind, schätzen nicht nur die Fraktionsvorsitzenden, sondern auch die Ratsmitglieder, wie ich erfahren habe. Mein Eindruck ist, dass die Fraktionen gerade auch so manches austesten – nach dem Motto „Wie ist der Lehrer?“ Eines darf man aber auch nicht vergessen: Die SPD hat sich nach dem Weggang des Fraktionsvorsitzenden Klaus Becker völlig neu aufstellen müssen. Und was neu für mich ist: Ich habe Stimmrecht! Wenn es einstimmig ist, ist es simpel. Aber ansonsten kann ich Position beziehen!

Man muss vom Rathaus nicht weit in die Ferne gucken, um zu sehen, dass viel passiert. Wie steht es um die Amtsleiterstelle im Gebäudemanagement, die bisher von Holger Wilke wahrgenommen wurde und der nun Sozialdezernent geworden ist?

Runge: Wir haben sie mehrfach ausgeschrieben. Gute Fachkräfte zu finden, ist nicht leicht. Es gab zwar Bewerberinnen und Bewerber, die sind schlussendlich aber woanders hingegangen. Jetzt sind wir aber guter Hoffnung, dass wir die Stelle zum August oder September besetzen können. Das war bislang nur zu stemmen, weil wir im Bereich Hochbau ja auch nicht in allen Projekten federführend sind - zum Beispiel beim Einzelhandelsprojekt Montanusstraße. Dort gibt es einen Investor. Unsere Aufgabe dabei ist es, den Investor im Projekt zu begleiten. Wirklich involviert sind wir im Fall der Feuerwache Dierath, die neu gebaut werden soll. Da sind wir gerade dabei, das Grundstück baureif zu kriegen. Oder das Thema Photovoltaik auf städtischen Gebäuden. Hier haben wir mit ständig sich verändernden Förderungen zu kämpfen, und wir mussten mit unseren Planungen immer wieder von vorne anfangen. Aber jetzt haben wir die Zusage. Und nicht zu vergessen ist, dass wir extrem viel Arbeit mit dem Projekt „Haus der Kulturen“ haben.



Ich frage immer gern nach dem Kramerhaus . . .

Runge: Das Leistungsverzeichnis ist abgeschlossen, wir werden in Kürze in die Ausschreibung gehen. Der ganze Umbauprozess hat sich verzögert, weil die Baugenehmigung aufgrund der Zusammenführung von zwei Gebäuden (mit der Stadtbücherei) später als erwartet kam. Dadurch hätte der Raum für den Maker-Space, den der Förderverein der Stadtbücherei einrichten möchte, nicht rechtzeitig fertiggestellt werden können. Für die Einrichtung des Raumes wurden Fördermittel beantragt, die dann in der vorgegebenen Frist nicht mehr zu verausgaben gewesen wären. Daher riet uns der Architekt, sich lieber Zeit zu nehmen. Der Förderverein hat daraufhin seinen Antrag zurückgezogen und stellt in der nächsten Bewerberrunde einen neuen. Es wird nicht mehr lange dauern, und der Umbau kann starten. Handlungsbedarf haben wir bei der Flüchtlingsunterkunft an der Höhestraße. Die Stadt hatte das Gebäude 2015 gekauft, und es muss ohnehin saniert werden. In dem Haus steckt aber mehr Potenzial. Wir wollen dort mehr Plätze schaffen. Weil das Gebäude aber so nah an der Autobahn liegt, kann man es nicht ohne Weiteres erweitern. Es hat in seiner Hülle quasi Bestandsschutz.



Ein Thema in einer Kommune sind auch die Schulen und der Offene Ganztag.

Runge: Bei den OGS sind wir räumlich einigermaßen gut aufgestellt. Die Montanusschule steht gut da. In Dierath können wir derzeit keine weiteren Räume herrichten, das ginge erst, wenn die benachbarte Feuerwache umgezogen ist. In Hilgen, bei der Ernst-Moritz-Arndt-Schule, müssen wir uns die Situation nochmals konkreter anschauen. Wir haben keinen städtischen Kindergarten, aber durch das Jugendamt sind wir immer mit eingebunden. Ich freue mich sehr, dass in Sträßchen eine neue Kita entsteht. Dort war gerade erst Richtfest.

Zur Person

Dirk Runge ist gebürtiger Solinger, begeisterter Handballer, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Bei der Stadt Burscheid begann er sein duales Studium und schloss dieses als Diplom-Verwaltungswirt ab. Er war Pressesprecher, Leiter des Hauptamts, Sozialdezernent. 2017 wurde er zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters bestellt. Seit März 2022 ist er Bürgermeister in Burscheid.