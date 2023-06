Rathaus schmückt sich mit Kunst

Vera Leweke und Wolfgang Schumacher stellen aus.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Im Rathaus geht es nach längerer Pause wieder künstlerisch zu: Am Freitag wird dort abends um 19 Uhr eine Ausstellung eröffnet. Eigentlich sollte sie bereits sehr viel früher zu sehen sein, aber die Corona-Krise hatte zur Folge, dass die ursprünglich für den 27. März 2020 angekündigte Ausstellung von Vera Leweke und Wolfgang Schumacher kurzfristig abgesagt werden musste. „Jetzt freuen wir uns, dass unsere Bilder im Rahmen der Ausstellungsreihe ,Kunst im Rathaus' präsentiert werden können“, sagen Leweke und Schumacher.

Zu besichtigen sind die Bilder während der üblichen Rathaus-Öffnungszeiten bis zum 31. Dezember in den Gängen des Verwaltungsgebäudes an der Höhestraße. Das Spektrum der gezeigten Arbeiten reicht von Malerei in Pastell und Pastellkreide (Leweke) bis zu Mischtechniken auf Leinwand und Pappwaben und Öl auf Holz und Leinwand (Schumacher). Die Motive sind vielfältig und reichen von abstrakten Motiven, Landschaftsbildern bis hin zu Fragmenten einer Stadt.

Die Kamera als optisches Notizbuch

„Gerne verwende ich die Kamera als optisches Notizbuch, wie zum Beispiel für meine Serien in Schwarz-Weiß in Köln und im Dartmoor“, sagt Wolfgang Schumacher. „So halte ich Augenblicke fest, ohne Anspruch oder Rücksichtnahme auf technische Perfektion. Diese Fotoserien bilden die Grundlage für meine Ölbilder, in denen ich das Motiv malerisch umsetze.“

Auch Vera Leweke hat ihre persönliche Herangehensweise. „In der Rathaus-Ausstellung präsentiere ich Malerei in Pastellkreide und Öl auf Leinwand oder Papier. Oft verwende ich – wie auch Wolfgang Schumacher - selbst gemachte Fotos und nehme dann die Bilder oder auch Ausschnitte und abstrahiere gerne Motive. So hat der Betrachter die Möglichkeit, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen“, sagt sie.

Ein Überblick über Leben und Schaffen der beiden Künstler:

+ Vera Leweke abstrahiert gern. © privat

Vera Leweke, 1963 in Bonn geboren. Abitur 1981 auf dem Marianum Leverkusen-Opladen, Beruf: Industriekauffrau, aktuell Geschäftsführerin des Kulturvereins Burscheid. Drei Jahre Auslandsaufenthalt in Barcelona/Spanien von 1989 bis 1991. Seitdem lebt sie wider in Burscheid.

Weiterbildung durch Kurse bei Liane Schneidereit, Catharina de Rijke und Frank Heller. Besuch einer Malgruppe im Atelier Gollan von Sommer 2006 bis 2012. Wechsel zur Malschule Eloba im Herbst 2012. Mitwirkung an weiteren Ausstellungen der Malschule Leverkusen und Ausstellungen in Burscheid und Wermelskirchen. Mitgliedschaft im Kunstverein Wermelskirchen seit 2012. Ausstellungen mit Ellen Loh-Bachmann (Eloba) und weiteren Künstlern im ECE-Center Leverkusen. Abschluss der Ausbildung in der Malschule Eloba im April 2018. Im Oktober 2018 Einzelausstellung „Del Mundo“ in Wermelskirchen in der Galerie Markt 9. Im März/April Gemeinschaftsausstellung in der Friedenskirche Leverkusen-Schlebusch.

Wolfgang Schumacher, geboren 1957 in Opladen als Sohn des Werksfotografen der früheren Leverkusener Stahlfabrik Wuppermann, Anton Schumacher. Während der Gymnasialzeit Schüler des „bobo“-Künstlers Eckhard Hargesheimer (verstorben 1989).

1985 Gründung der Leverkusener Künstlergruppe „art venture“ mit Mathias Conrad und René Dahm. Künstlerische Themen sind Stadträume, Architektur, Menschen, Landschaften, das Verhältnis zwischen Fotografie und Malerei sowie Wahrnehmungen und Erkenntnisse.

Seit 1991 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Leverkusener Künstler; seit 1989 Mitglied der Studiobühne Leverkusen. 2000 Gründungsmitglied des Kulturvereins Burscheid. Seit 2016 Anerkennung als Europa-Künstler durch die Europa-Union Deutschland: Bilder befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen. Viele Einzelausstellungen seit 1987 und zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen.

Eröffnet wird die inzwischen 28. Rathaus-Ausstellung im Beisein der beiden Künstler am Freitag um 19 Uhr von Bürgermeister Dirk Runge im Sitzungssaal des Rathauses, Raum 2.41, Eingang Ewald-Sträßer-Weg 2. Einführende Worte spricht Ellen Loh-Bachmann (Eloba), Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Leverkusener Künstler. Interessierte Gäste sind zur Eröffnung willkommen.