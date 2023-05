Ranger helfen künftig dabei, Naturschutz umzusetzen

Kreis und Regionalforstamt Bergisches Land ziehen an einem Strang.

Von Frihtjof Bublitz

Burscheid. Der Rheinisch-Bergische Kreis setzt in Zusammenarbeit mit dem Regionalforstamt Bergisches Land zukünftig Rangerinnen und Ranger ein, um den Schutz von Naturschutzgebieten besser zu gewährleisten. Der Kooperationsvertrag wurde nun von Stephan Santelmann, Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, und Hermann Fröhlingsdorf, Kommissarischer Forstamtsleiter für das Regionalforstamt Bergisches Land, unterzeichnet. Das Projekt ist zunächst für fünf Jahre angesetzt, soll aber bei einem erfolgreichen Verlauf verlängert werden.

Naturschutz gehört zu den Hauptaufgaben der Ranger

Die neuen Rangerinnen und Ranger sollen dafür sorgen, dass die Regeln zum Schutz wertvoller Landschaftsteile, insbesondere in den Naturschutzgebieten, eingehalten werden. Beispielsweise weisen sie Spaziergänger mit Hunden darauf hin, dass diese im Naturschutzgebiet anzuleinen sind, oder achten auf die Einhaltung des Wegegebots. Insbesondere aufgrund der gewachsenen Zahl an Erholungssuchenden und Ausflüglern mit unterschiedlichen Interessen ist es wichtig, dass sich alle an die vorgeschriebenen Regeln halten, um allen Zielgruppen auch weiterhin entspannte Auszeiten in Wald und Flur zu ermöglichen.

Die Rangerinnen und Ranger übernehmen dabei eine Vielzahl von Aufgaben im gesetzlichen Wald- und Naturschutz. Der Landesbetrieb Wald und Holz sowie der Rheinisch-Bergische Kreis setzen dabei auf eine persönliche Ansprache und eine entsprechende Informationsvermittlung. Die Rangerinnen und Ranger sind aber auch befugt, bei uneinsichtigem Fehlverhalten Sanktionen auszusprechen und auch ein Ordnungsgeld zu erheben. Auf diese Weise tragen die neuen Mitarbeiter für den Außendienst dazu bei, dass wertvolle Gebiete geschützt und erhalten bleiben.

Landrat Stephan Santelmann sieht in dem Einsatz von Rangerinnen und Rangern eine Vielzahl von Vorteilen: „Sie sind präventiv tätig und können bei Problemen schnell eingreifen. Auch bei Fragen der Erholungssuchenden sind sie vor Ort und können weiterhelfen. So tragen sie dazu bei, insbesondere die Naturschutzgebiete aktiv zu schützen und gleichzeitig ein angenehmes Erlebnis für Erholungssuchende zu ermöglichen. Durch ihre Arbeit können wir dazu beitragen, dass unsere schöne rheinisch-bergische Landschaft auch für kommende Generationen erhalten bleibt.“

Entsprechend der unterzeichneten Kooperationsvereinbarung erstreckt sich der Einsatzraum der Ranger auf das gesamte Kreisgebiet des Rheinisch-Bergischen Kreises, vorzugsweise die Waldflächen und die Naturschutzgebiete. Der Dienstort wird in Bergisch Gladbach am Waldinformationszentrum Steinhaus sein.

Neben dem Schutz der Natur wird auch die Umweltbildung eine Aufgabe der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. „Die beiden Hauptziele der Rangerinnen und Ranger werden dabei sein, Wissenslücken zu schließen und Verantwortung für unsere Umwelt zu wecken“, erklärt Hermann Fröhlingsdorf, kommissarischer Leiter des Regionalforstamtes Bergisches Land. So werden sie in Abstimmung mit der Biologischen Station Rhein-Berg Führungen anbieten und Interessierten die Bedeutung der Artenvielfalt und des Naturschutzes näherbringen. Damit trägt das Rangerprojekt dazu bei, dass die Bevölkerung ein besseres Verständnis für die Belange des Naturschutzes entwickelt.

Weitere Informationen zum Projekt und die Ausschreibung für Ranger gibt es online.

www.wald-und-holz.nrw.de