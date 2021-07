Rambos Messer kommen aus Dierath

Kino

Der Burscheider Unternehmer Dietmar Pohl lieferte die Messer für „Last Blood“ mit Sylvester Stallone. Kinostart ist heute.

Von Anja Wollschlaeger

Sylvester Stallone tritt heute als John Rambo noch einmal in die Schlacht auf der Kinoleinwand. In Rambo V kämpft er gegen eines der „mächtigsten und skrupellosesten Drogenkartelle“ - mit einem Messer aus Burscheid-Dierath, entwickelt von Dietmar Pohl.

Der Geschäftsführer der Firma Pohl Force ist 52 Jahre alt, Vater einer Tochter und auf dem Weg ein Medienstar zu werden. Seine Firma wird heute im Abspann des Kinofilms erwähnt und in den Kreisen der Filmfans kennt man ihn schon. Von der Ausbildung her ist er Wirtschaftswissenschaftler, doch inzwischen hat er sich auf Messer spezialisiert: „Eigentlich sind wir Lieferant für Freizeit und Outdooraktivisten und beliefern auch polizeiliche und militärische Spezialeinheiten“, sagt Pohl über seine Firma. Zu den Messern ist er in Solingen gekommen. Als Marketingleiter bei der Manufaktur Böker lernte er den Outdoorbereich kenne. Später war er auch bei Eickhorn Solingen tätig.

+ An seinem Arbeitsplatz in der ehemaligen Arztpraxis in Dierath hat Dietmar Pohl die Messer für John Rambo, alias Sylvester Stallone entwickelt. © Doro Siewert

Seit 2007 ist er sein eigener Chef und hat inzwischen die Räume der ehemaligen Arztpraxis in Dierath bezogen. Dort hat er Platz für sein Warenlager und auch für die Fotos, die ihn mit Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und anderen Hollywoodstars zeigen.

Seit 1983 Fan von Rambo

Als er die Messer zeigt, die er für den Filmdreh gestaltet hat, schildert er seine erste Begegnung mit Rambo, als sei es gestern gewesen: „Mein Bruder Jürgen hatte mich mit nach Opladen genommen und ich weiß noch, wie furchtbar kalt es war, als wir vor dem Scala in der Uhlandstraße gewartet haben.“ Das Messer im Film hat ihn als Teenager so fasziniert, dass er sich den Namen des Lieferanten im Abspann gemerkt hat. Monate später fand er die Adresse in den USA heraus und schrieb einen Luftpostbrief - Beginn einer Leidenschaft.

Ein Buch über Filmmesser wollte Pohl schreiben - wie die Bücher über Messer im Kampfeinsatz, die er verfasst hat. Er fragte daher 2013 einen Geschäftsfreund in Bulgarien, ob er nicht jemand kenne, der Kontakte zum Filmset dort habe, wo „Sly“ zu der Zeit drehte. Über einen Fitnesstrainer kam es zur ersten Begegnung mit dem Star.

RAMBO 5 TITEL „Rambo Last Blood“ nimmt Bezug auf den ersten der inzwischen fünf Filme der Rambo-Serie. „First Blood“ war im Januar 1983 in die Deutschen Kinos gekommen. KINO Das Cinestar in Remscheid zeigt Rambo V heute um 16.45, 20.00 und 22.45 Uhr. Das Lumen in Solingen zeigt Rambo V um 19.15 Uhr und um 21.30 Uhr. Im Cineplex Leverkusen läuft der Film schon um 17.45 Uhr. Kinostart in den USA ist am Freitag.

Inzwischen hat Pohl mehrere Filme ausgestattet - und Erfahrungen gesammelt: „Wir haben für die Verträge zu diesem Film eine US-Patentanwalt engagiert“, sagt er. Doch auch das helfe wohl nicht gegen Nachahmer, sagt er resigniert. Pohl hat die Messer zunächst mit Bleistift gezeichnet, dann in seinem CAD-Programm am Rechner genau gestaltet und innerhalb weniger Wochen mit einer Firma in Italien an CNC-Maschinen herstellen lassen. Dabei sind Details, wie die Farbe der Griffe genau auf den Film abgestimmt. Bei der Übergabe am Set wurde Pohl zusammen mit Stallone von Fotografen entdeckt. Die Bilder sind in einem Englischen Boulevardmedium zu sehen. Die Messer sind ab Ende September über Pohls Internetseite erhältlich. Der Stückpreis soll bei etwa 900 Euro liegen.

