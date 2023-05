Radler werben für die Verkehrswende

ADFC lädt zu Sternfahrt am Sonntag ein, Ziel ist Düsseldorf.

Von Nadja Lehmann

Deutschland lebt seit gestern auf Pump: Würden alle Länder so viele Naturgüter verbrauchen wie wir, wären drei Erden nötig. Auch die Folgen des Klimawandels werden weltweit immer deutlicher. Deshalb wurde im Pariser Abkommen 2015 beschlossen, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen und die weltweite Treibhausgas-Neutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Experten warnen, dass die weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2030 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden müssen und bis 2050 eine Reduzierung auf Null zu erfolgen habe.

Einer der Hauptverursacher: der motorisierte Verkehr, der rund ein Viertel aller CO2-Emissionen erzeugt. Darauf und auf die Notwendigkeit einer Verkehrswende will am Sonntag mit einer Fahrradsternfahrt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) aufmerksam machen. Denn einen wichtigen Beitrag leistet der Umstieg auf das klimafreundliche Fahrrad. Deshalb lautet das Motto der ADFC-Fahrradsternfahrt NRW: „1,5 Grad nur mit uns.“ Das Ziel ist Düsseldorf. Das teilt Sabine Krämer-Kox vom ADFC Wermelskirchen/Burscheid mit.

Und natürlich ist somit Rhein-Berg und insbesondere Wermelskirchen und Burscheid mit von der Partie. Eine Zubringerroute führt über den Panorama-Radweg Balkantrasse. Sabine Krämer-Kox erklärt den Ablauf: „Wir treffen uns um 9.15 Uhr am Rathaus Wermelskirchen in der Telegrafenstraße. Unser nächster Halt ist dann um 10 Uhr in Burscheid am Alten Bahnhof. Wir werden ganz gemütlich radeln und schließen uns in Opladen der großen Gruppe an. Die Rückfahrt erfolgt individuell.“ Als Grund hierfür nennt Krämer-Kox: „Wann die Teilnehmer jeweils zurückfahren möchten, hängt davon ab, ob sie noch an der Fahrrad-Rundfahrt durch Düsseldorf teilnehmen wollen.“ Darüber hinaus verliere man sich in der großen Masse der Radfahrenden in Düsseldorf leicht aus den Augen; es seien bisher aber noch alle wieder gut nach Hause gekommen, weiß die Fahrradexpertin.

Gegen 11 Uhr treffen beide Radgruppen aufeinander

Eine zweite Gruppe startet um 9.15 Uhr am ehemaligen Bahnhof Forsbach (Bahntrassenradweg Sülzbahntal). Um 10 Uhr erreichen die Radler den Treffpunkt am Rathaus in Bergisch Gladbach, um 10.15 Uhr den Discounter in Odenthal-Osenau; auf dem Dhünn-Radweg wird der Weg nach Opladen fortgesetzt.

Gegen 11 Uhr treffen alle Mitradelnden aus Rösrath, Bergisch Gladbach, Odenthal, Leverkusen, Burscheid, Wermelskirchen, Remscheid und Hückeswagen in Opladen auf der Wupperbrücke an der Bonner Straße zusammen. „Auf der weiteren Strecke wird uns dann die Polizei begleiten“, erklärt Bernhard Werheid, Vorsitzender des ADFC Rheinberg-Oberberg e. V.

Nach einer halbstündigen Kundgebung haben Radfahrerinnen und Radfahrer um 15 Uhr noch die Möglichkeit, bei einer Abschlussrundfahrt über die beiden Rheinbrücken, die Königsallee und durch den Rheinufertunnel mitzumachen. Sabine Krämer-Kox beschreibt dies als ein einzigartiges Erlebnis. „Es werden viele geschmückte und auch ungewöhnliche Fahrräder zu sehen sein“, sagt sie. Während des zweistündigen Fahrrad-Corsos sind die entsprechenden Straßenabschnitte für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Weitere Informationen: adfc-sternfahrt.org