Racing-Center wird als städtische Einrichtung festgeschrieben

Die Carrera-Bahn in den Räumen der Grundschule an der Höhestraße dient insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit.

Burscheid. Eine Carrera-Bahn in einer Grundschule? Das gibt es in Burscheid. In den Räumen an der Höhestraße ist schon seit 2010 eine große Carrera-Bahn aufgebaut. Das Megaphon Racing Center war dorthin von den Warteräumen des Burscheider Bahnhofs umgezogen. Mit öffentlichem Fahrbetrieb immer freitags von 18 bis 22 Uhr.

Sie ist rund 45 Meter lang und somit eine der längsten Carrera-Bahnen in städtischem Besitz deutschlandweit. Von Jahr zu Jahr wurde sie weiter fortentwickelt. Neuste Technik eingebaut. Es gibt immer wieder etwas zu entdecken. Da ein Feuerwehreinsatz, dort eine Besuchertribüne – und auch Freizeitaktivitäten sind zu sehen. Das städtische Megaphon Racing Center erhält jetzt eine Benutzungs- und Entgeltordnung. „Eine Erhöhung der Nutzungsentgelte ist damit aber nicht vorgesehen“, sagte Bonaventura Chopra, der für die Stadt zuständig ist, am Dienstagabend im Schul- und Sozialausschuss, der im Sitzungssaal des Rathauses tagte. „In der vorliegenden Benutzungs- und Entgeltordnung soll der Zweck des Megaphon Racing Centers als städtische Einrichtung in der Kinder- und Jugendarbeit festgeschrieben werden.“ Sie wird wöchentlich betrieben. „Die Besucherzahl hat sich 2022 ständig nach oben entwickelt“, sagt Bonaventura Chopra. „Waren es am Anfang 40 Personen, die vor Ort waren, sind es inzwischen 60 bis 70 Personen pro Monat, ungefähr zwei Drittel Kinder und ein Drittel Erwachsene.“

Zusätzlich seien 30 Kindergeburtstage im vergangenen Jahr auf der Bahn gefeiert worden. Und weitere 14 Familienfeiern. „Und dann gibt es noch die Seniorenrennen“, sagt Bonaventura Chopra. „12 an der Zahl und am Ende wird im September das Rennen von Alt gegen Jung mit immer großen Spaß und dem Einsatz aller Beteiligten ausgetragen.“

Der Gründer und langjährige Leiter der Carrera-Bahn Klaus Rauh hatte seine Aufgaben 2022 in jüngere Hände gelegt. Neuer Bahnleiter ist Lukas vom Dorp, sein Stellvertreter Achim Schmitz. „Im April wird das Megaphon Racing Center schon 20 Jahre alt“, sagt Bonaventura Chopra. „Es ist bisher eine Erfolgsgeschichte, die wir mit der jetzigen Benutzungs- und Entgeltordnung festschreiben wollen.“

Es werden die Werte eines fairen Miteinanders vermittelt

Die städtische Einrichtung diene insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit. Auf der 45 Meter langen Carrera-Bahn, aber auch abseits der Strecke werden Kindern und Jugendlichen vor allem die Werte eines fairen und sportlichen Miteinanders vermittelt. „Es gibt einen regelmäßigen öffentlichen Betrieb, bei dem alle Altersgruppen teilnehmen können.“ Auch Schulen und Offene Ganztage nutzten die Bahn, allerdings seit Corona noch nicht wieder in vollem Umfang. Am öffentlichen Fahrtag zahlen Kinder von 7 bis 13 Jahren 3 Euro; Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 4 Euro und Erwachsene 5 Euro.

„Die Arbeit während des öffentlichen Bahnbetriebs wird vom Bahnleiter und seinen Helfern komplett ehrenamtlich betreut“, sagt Bonaventura Chopra. „Für Veranstaltungen wie etwa Kindergeburtstage erhalten sie eine kleine Aufwandsentschädigung.“ Für die Stadt entstünden so keine Kosten, da diese in der Gebühr für die Feiern enthalten seien. „Auch die Kosten für Heizung, Strom und Abwasser seien im Schulgebäude enthalten“, sagt Bonaventura Chopra.

www.mrc-burscheid.de