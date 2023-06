Quartierstreff will Menschen zusammenführen

Neue Veranstaltungsreihe soll im August am Weidenweg starten.

Burscheid. In kleinen Ortsteilen macht man gern gemeinsame Sache. Ösinghausen ist da keine Ausnahme. Offiziell bilden der Turnerbund Groß Ösinghausen (TBÖ) und der Quartierstreff zwar keine Allianz, letzterer ist zudem im Gegensatz zum TBÖ kein Verein, sondern lediglich ein loser Zusammenschluss. Aber man bündelt die Kräfte und nutzt Synergien – inhaltlich, räumlich und personell.

Das wiederum kommt neuen Ideen zugute und bildet ein Bollwerk gegen Stillstand. Denn gerade der Quartierstreff will nun neue Akzente setzen. Aus einfachem Grund: Etliche Mitstreiter sind in die Jahre gekommen. Corona tat sein Übriges, so mancher und manche zog sich zurück. Und kam nicht wieder. Frische neue Gesichter also tun not. Sie aber kommen nicht von allein. Was also tun?

Der harte Kern von sieben, acht Leuten, zu dem beispielsweise TBÖ-Geschäftsführer Rainer Pentzek oder der CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Hartmut Schepanski gehören, setzte sich zusammen und tüftelte an einer neuen Veranstaltungsreihe herum. Information, Austausch, Diskussion, Nachbarschaft: Das war die Mischung, die den „Alten Hasen“ des Quartiertreffs vorschwebte. Diese Mischung soll nun in eine Veranstaltungsreihe münden, in welcher der Quartierstreff Experten zu aktuellen Themen einlädt. Sie läuten die Zusammenkunft mit einem Kurzreferat ein, auf dass hinterher genug Zeit für Fragen und Austausch bleibt. „Wir wollen die Leute an einen Tisch bringen“, sagt Rainer Pentzek. Eigentlich wollte man damit schon im Juni starten, und das mit dem brandheißen Thema „Wärmepumpe“. „Das haben wir zeitlich aber nicht geschafft“, bedauert Rainer Pentzek. Nun soll es Ende August nach den Sommerferien losgehen; der genaue Termin steht noch nicht fest. Eine Notiz im Kalender können Interessierte aber in jedem Fall schon machen.

An weiteren Themen mangelt es nicht. Pentzek zählt auf: „Patientenverfügung, Einbruchsschutz, Photovoltaik, Internetbetrug, Mobilität.“ Mit letzterem rückt der Quartierstreff seinen Anfängen näher. Rainer Pentzek erinnert sich gut: „2016 wurde die Quartiersentwicklung, die durch Quartiersmanager vorangetrieben wurde, ganz wichtig. Nach Ösinghausen kam Expertin Jana Lauffs. Unser Thema war das Wohnen und Leben im Alter.“ Lauffs habe damals rasch die Mobilität in den Fokus genommen und eruiert, ob es Bedarf für einen Bürgerbus gebe, sagt Pentzek. Die Mitfahrerbank im Ortsteil erinnert an diese Zeiten – wurde dann aber nicht durch Förderprogramme, sondern durch die Unterstützung des Leverkusener Werkzeugherstellers Covestro realisiert, wie viele Mitfahrbänke in der Nähe.

Der Quartierstreff aber blieb und lud 2017 erstmals mit dem TBÖ zum Dorffest ein. Das veranstaltet man inzwischen mit dem benachbarten Benninghausen im Wechsel. 2023 ist wieder Ösinghausen an der Reihe: Gefeiert wird am 26. August. Eine ähnliche Erfolgsgeschichte ist der Adventsmarkt. 2018 ging´s los, mit Start um 17 Uhr. „Der Turnerbund hatte dafür die Halle am Weidenweg zur Verfügung gestellt“, erzählt Pentzek. Es gab Programm für Kinder, Sitzgelegenheiten zum Schwatzen, Stände mit Selbstgemachten. Und anschließend die Anregung der Besucher, künftig doch schon um 15 Uhr anzufangen, dann könne man schon Kaffee und Kuchen vor Ort genießen. Auch das gibt es 2023 wieder, am 9. Dezember.

Mit einem Frühlingsfest, das völlig außer der Reihe lag, hatten sich TBÖ und Quartierstreff aus der Pandemie zurückgemeldet. Ganz neu entstand 2023 auch der Kindertrödel, der gerade eben erst an den einstigen Garagentrödel erinnerte: Dieser war wegen gesundheitsbedingter Einschränkung der Aktiven ausgefallen. Mit dem Kindertrödel hofft Rainer Pentzek auch die jungen Familien aus der Nachbarschaft zu erreichen – und so für den Quartierstreff gewinnen zu können. „Wir hatten sie alle ja schon hier“, sagt er. Das war, als die Hannoveraner Firma Novanetz mit der Glasfaser nach Ösinghausen vorrückte, und sich alle Interessierten in der Halle am Weidenweg trafen, die zum Dreh- und Angelpunkt in Sachen schnelles Internet wurde. Doch das ist wieder vorbei.

„Uns fehlen ein paar helfende Hände“, sagt Rainer Pentzek. Er kennt die Ängste, dass „alles gleich in Arbeit ausartet“, wie er sagt. Genau das will der Quartierstreff nicht. Er will niederschwellig sein, unkompliziert, direkt und nahbar. Eine Anlaufstelle und Treffpunkt für die Menschen aus Ösinghausen.

Wer bereits beim nächsten regulären, regelmäßig stattfindenden Quartierstreff-Termin dabei sein möchte, kann ihn schon mal notieren: Der ist wie immer an einem Mittwoch, und zwar am 28. Juni. Details zu Themen, Uhrzeit und Ort folgen noch.

Termine

Für Samstag, 26. August, laden TBÖ und Quartierstreff zum 3. Ösinghausener Dorffest ein. Dieses findet in und an der TBÖ-Halle am Weidenweg statt und beginnt um 15 Uhr. Eine weitere gemeinsame Veranstaltung gibt es am Samstag, 9. Dezember: Ebenfalls am Weidenweg findet der 4. Ösinghausener Adventsmarkt statt. Los geht es um 15 Uhr.