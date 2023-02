Publikum lauscht in atemloser Stille

Chris Pichler schlüpfte am Sonntagabend im Kulturbadehaus in die Haut der Schauspielerin Romy Schneider.

Von Tanja Alandt

Burscheid. Gebannt verfolgte das Publikum am Sonntagabend die Höhen und Tiefen, die Gedanken und die Gefühlswelt von Romy Schneider, die durch die österreichische Schauspielerin Chris Pichler dargestellt wurden – und ging mit Romys Ängsten und Sehnsüchten mit. Im Kulturbadehaus hätte man oft eine Stecknadel fallen hören können. So leise war es, obwohl alle Plätze belegt waren.

Pichler zeigt die innere Zerrissenheit Romy Schneiders

Pichler verstand es bestens, die Zerrissenheit der Legende authentisch rüber zu bringen. Die plötzlichen Wechsel von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt, gingen nahtlos ineinander über. Und während Chris Pichler als Romy Schneider um ihren verstorbenen Sohn trauerte, wären viele Gäste am liebsten zu ihr auf die Bühne gegangen, um sie zu trösten und ihren Kummer irgendwie zu lindern.

Stattdessen gab es für ihre Darstellung kurz darauf einen langanhaltenden Applaus. Bürgermeister Dirk Runge hob hervor, dass Pichler die außergewöhnliche Schauspielerin gut rübergebracht hatte. Zuschauerin Monika Wermund und ihre Schwägerin Marianne Büsing fanden es gut interpretiert und bemerkten, wie interessant es war, alles aus Schneiders Sicht zu sehen. Vorher hatten sie keinen Einblick gehabt, wie es ihr gegangen sei und hätten sie nur mit Sissi verbunden. Sie hoben hervor, dass der Auftritt „einfach toll“ in das Badehaus passte und es ihnen so vorgekommen sei, als hätte Romy Schneider sich mit dem Publikum unterhalten und aus ihrem Leben erzählt.

Die Gastgeberinnen vom Kulturverein, Vera Leweke und Jelle von Dryander, waren glücklich, dass sie Chris Pichler mit ihrem Solo-Auftritt zu Gast hatten und waren begeistert, wie sie in die Rolle schlüpfte und welche Ähnlichkeit sie mit Romy Schneider hat.

In der Künstlerumkleide verwandelte sich die Darstellerin wieder in Chris Pichler zurück, die nicht nur von den bergischen Fachwerkhäusern fasziniert war, sondern auch von dem tollen Publikum schwärmte.

„Es ist nicht nur der Applaus, das Publikum hat einen so getragen“, sagte sie. Sie erzählte, dass sie die Gäste immer anschaut und dadurch auch mit ihnen kommuniziert. „Ein Monolog ist immer auch ein Dialog“, sagte sie. Dass ihr Gesang ebenfalls so gut bei dem Publikum ankam, freute sie sehr, da sie gerne singt. Als sie den Namen „Curd Jürgens“ erwähnte und das Publikum beobachtete, wusste sie: „Die Altersklasse passt“. Nach ihrem Aufenthalt in der „Schützenburg“ ist sie weiter auf Tournee und würde sich – wie die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen – wieder in dem „so verwunschenen Kulturbadehaus“ aufzutreten. Dann vielleicht als Marilyn Monroe, da sie gerne Frauen spielt, „die sich von dem Leben nicht kleinmachen lassen“.

