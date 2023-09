Publikum erlebt die Musiker hautnah

Es sind noch Karten für Samstagabend zu bekommen.

Burscheid. Im Kulturbadehaus, Bürgermeister-Schmidt-Straße 7c, findet am kommenden Samstag, 16. September, 19.30 Uhr, ein Jazzkonzert statt. Der Eintritt kostet 24 Euro. Die Karten sind in den Burscheider Vorverkaufsstellen zu bekommen – in Hilgen der kleine Dorfladen und in der Stadt Fotofactory, im Rathaus an der Info und in der Geschäftsstelle des Kulturvereins. Dort kann man jetzt auch beim Kulturverein mit Karte bezahlen. Natürlich gibt’s die Karten auch online über die Plattform bergisch-live.de.

Thimo Niesterok (Trompete) und Benedikt Göb (Piano) sind zwei aufstrebende Jazz-Künstler, die Teil einer neuen Generation der europäischen Swing-Szene sind. Sie spielen Mainstream-Jazz und Swing, Musik des Great American Songbooks, 20er- bis 40er- Jahre, Anklänge an Bobby Hackett, Oscar Peterson und Clark Terry.

„Es handelt sich um das erste Konzert unserer Klavierreihe, die wir seit 2017 jedes Jahr im Herbst auflegen“, sagt Jelle von Dryander vom Vorstand. „Dafür holen wir unseren historischen Flügel heraus, ein Restaurations-Gesellenstück des Klavierhauses Pyschny, welches so wunderbar in das Ambiente des alten Badehauses passt.“ In der Abseite wartet dieser den Rest des Jahres auf seinen Einsatz, deshalb gibt es immer drei Wochenenden hintereinander Veranstaltungen mit Klavier. „Sonst lohnt sich der teure Auf- und Abbau nicht“, sagt Jelle von Dryander. Um die unterschiedlichen Genres abzudecken, bieten wir immer ein Jazzkonzert, ein Klassikkonzert und ein Kabarett mit Klavierbeteiligung an.“

Die beiden noch jungen Jazzmusiker leben in Köln und sind dort feste Bestandteile der hochkarätigen Jazz-Szene, touren jedoch inzwischen deutschlandweit und international. Thimo Niesterok hat beispielsweise schon mit Chris Hopkins, Engelbert Wrobel, Joscho Stephan, Emil Mangelsdorff zusammengespielt und Benedikt Göb mit Tom Gäbel, Chris Hopkins und Caris Hermes. Beide studieren, Bendikt Göb, beziehungsweise studierten (Thimo Niesterok), Jazz an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. „Wir sind froh, die jungen Musiker für dieses Konzert gewinnen zu können“, sagt Jelle von Dryander. Das Konzert findet in einem kleinen, feinen Rahmen statt. Musik und Musiker werden hautnah erlebt – das Publikum ist quasi wie im Wohnzimmer um den Flügel herum platziert im unvergleichlichen Charme des alten Badehauses. Und die Duo-Besetzung schafft eine intime Atmosphäre, in der die musikalische Sprache der Solisten unverschleiert und unmittelbar die Zuhörenden erreicht. „Eine freundschaftliche Unterhaltung“ - so ist der Abend betitelt.

Ein tonales Zwiegespräch über Jazzstandards

„Das Schöne an freundschaftlichen Unterhaltungen ist, dass am Ende nicht eine Seite recht haben muss. Es ist ein Austausch von Ideen und Emotionen, den Thimo Niesterok und Benedikt Göb mit dem Publikum teilen“, sagt Jelle von Dryander.

Zitat aus dem Pressetext: „Und tatsächlich mutet das, was auf der Bühne geschieht, einer Unterhaltung an. Ein tonales Zwiegespräch über Jazzstandards, eine musikalische Beleuchtung von Jazztradition und Mainstream, mit Anklängen des Modern Jazz sowie der Klassik.“